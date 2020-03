Nel fine settimana del 7-8 marzo 2020 troveremo sul piano astrale la Luna transitare nel segno del Leone, mentre Venere assieme ad Urano saranno nell'orbita del Toro. Il Sole e Nettuno permarranno in Pesci come Mercurio che continuerà il suo transito in Acquario. Infine Saturno, Giove, Plutone e Marte saranno nel domicilio del Capricorno. Oroscopo favorevole per Acquario e Sagittario, meno roseo per Vergine e Pesci.

Sul podio

1° posto Acquario: creativi. Il fine settimana risulterà probabilmente stimolante sul versante professionale, in quanto i nativi potrebbero avere dei veri e propri lampi di genio da attuare prima possibile.

2° posto Sagittario: viaggi. Ottimo il weekend per organizzare un breve viaggio assieme al partner, se vorranno dare sfogo al loro romanticismo, o con le vecchie amicizie, in caso prediligano il divertimento.

3° posto Capricorno: galanti. Accantonate per due giorni le faccende professionali, i nativi potranno dedicarsi alle faccende di cuore dedicando le doverose attenzioni all'amato bene, che non potrà che esserne entusiasta.

I mezzani

4° posto Toro: shopping. Il settore economico di queste giornate sarà presumibilmente florido, tanto che molti nativi sceglieranno di concedersi l'acquisto di un oggetto desiderato da qualche tempo.

5° posto Leone: lavoro top. Malgrado le vicende amorose risentiranno probabilmente di un periodo poco entusiasmante, i nativi potranno contare sulle soddisfazioni derivanti dall'ambiente professionale.

6° posto Bilancia: umore top. Due giornate dove i nati Bilancia potranno, con ogni probabilità, contare su un ottimo tono umorale che gli consentirà di fare una buona impressione apprestandosi a conoscere persone nuove.

7° posto Gemelli: routine. Ad un sabato stancante seguirà presumibilmente una domenica routinaria, dove i nativi potrebbero dedicarsi alle attività procrastinate nei giorni addietro in modo da ottimizzare il tempo libero e loro disposizione.

8° posto Cancro: straniti. L'amato bene assumerà probabilmente un atteggiamento sopra le righe suscitando una certa perplessità nei nativi che, una volta superata, sarà motivo di chiarimenti col partner.

9° posto Ariete: poco lucidi. La concentrazione potrebbe non essere il piatto forte in casa Ariete questo weekend, tanto che per scongiurare ogni errore sarà bene prendersi, ove possibile, due giorni di ferie dall'ambiente professionale.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: umore flop. 48 ore dove i nati del segno potrebbero essere alle prese con un umore altalenante, tendente al pessimistico, che ne condizionerà le evoluzioni del weekend, non facendogli notare lucidamente gli aspetti positivi che, inevitabilmente, si paleseranno.

11° posto Pesci: gelosi. Sebbene non vi siano reali motivazioni per essere i gelosi verso il partner, i nativi interpreteranno presumibilmente anche un gesto innocente, come una telefonata ad un amico, con eccessiva malizia.

12° posto Scorpione: revisioni amicali. Fine settimana ideale per tagliare i 'rami secchi' relazionali per i nati del segno, riflettendo sopratutto sulle amicizie che, sinora, hanno assunto un comportamento poco cristallino.