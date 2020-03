L'Oroscopo di domani, lunedì 9 marzo, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. La settimana riparte tra mille speranze e incertezze, soprattutto per via di una certa inclinazione astrale. La Luna piena in Vergine in genere guida i sensi e l'ispirazione di molti segni dello zodiaco ma, allo stesso tempo, rende mente e corpo un po' più sensibile del consueto. In linea di massima risulteranno favorite le attività pratiche, ma ci sarà da guardarsi alle spalle e muoversi il meno possibile dato che le insidie saranno in agguato.

Faranno i salti di gioia i nati dei Pesci e saranno 24 ore intense per i Leone e altri simboli zodiacali. Approfondiamo il discorso scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 9 marzo

Acquario - 12° in classifica - Giornata che nasconde delle insidie. Forse, ultimamente, avete bisogno di ricevere una bella scossa per riaccendere la vostra creatività. Una notizia o una certa informazione che apprenderete in queste 24 ore, potrebbe farvi impensierire non poco.

Non ingigantite le cose e non cercate complicazioni. In questo periodo avete bisogno di tenere i nervi a bada e di prendervi maggiormente cura di voi stessi. Non sottovalutate il potere della scrittura e della lettura, fanno un gran bene alla mente. Potreste ritrovarvi a desiderare quelle cose che non possedete. Anche se gli astri saranno favorevoli ai sentimenti e agli incontri, sarà meglio rinviare il più possibile l'approfondimento di una nuova conoscenza oppure una dichiarazione: attendete tempi migliori.

Gemelli - 11° posto - La Luna non vi sarà amica in questa giornata, per cui potreste sentirvi spossati, confusi e poco energici. Non amate trascorrere il tempo in panciolle per cui potreste ritrovarvi ad annoiarvi in queste 24 ore di inizio settimana. Tuttavia è bene tenere presente che la noia stimola la creatività e la fantasia, quindi potreste ritrovarvi a intraprendere delle nuove iniziative. Le coppie sposate o conviventi avranno modo di dialogare di determinate questioni che destano preoccupazione e confusione generale.

C'è qualche nativo che sta riflettendo su un possibile trasferimento, in tal caso sarà bene pensarci accuratamente e valutare ogni pro e contro. Coloro che hanno dei figli piccoli si ritroveranno a trascorrere del tempo di qualità con loro.

Ariete - 10° in classifica - Da tempo coltivate alcune incertezze amorose o forse state attraversando un periodo di confusione generale. Non sapete che pesci prendere e come comportarvi di fronte ad una situazione ballerina. Presto la tempesta passerà e tornerà a brillare nuovamente il sole. Un miglioramento significativo si intravedrà a primavera inoltrata, intanto sarà meglio rimanere focalizzati sul lavoro/studio.

La situazione economica non è delle migliori, non a caso ne siete preoccupati. In giornata vi ritroverete a parlare di soldi e probabilmente rivedrete i conti per valutare eventuali tagli. Un po' di esercizio fisico e un'equilibrata alimentazione, aiuteranno a mantenere il corpo in forma e al riparo dalle malattie.

Sagittario - 9° posto - Il vostro è un segno cacciatore, soprattutto in amore. Amate flirtare, corteggiare ed essere desiderati. Per tale ragione siete spesso additati come degli eterni Peter Pan. Sarà un lunedì niente male anche se rischierete di accusare un certo malessere. Cercate di essere più prudenti e responsabili, non solo per voi stessi ma anche per la famiglia.

La vostra mente risulterà poco sveglia, per cui rischierete di alzare un polverone attorno a voi. In giornate come queste è meglio restare in disparte e fare meno cose possibili. Il lavoro per il momento scarseggia e ciò rischia di intaccare anche il portafoglio. Riducete al lumicino i consumi e le uscite, per un po' dovrete stringere la cinghia ma presto arriveranno momenti migliori.

Cancro - 8° in classifica - L’oroscopo del 9 marzo dice che sarete indaffarati come tutti i lunedì. Un velo di agitazione e di ansia vi accompagnerà come di consueto, ma c'è qualche nativo che con il tempo ha imparato a controllare questi aspetti poco positivi.

La salute va salvaguardata in ogni caso, per cui tenetevi alla larga dagli ambienti poco salubri ed evitate gli sbalzi di temperatura tipici di questo periodo. C'è qualcuno che si trova impantanato in una certa situazione disagevole e sente la necessità di fuggire. Comunque sia, entro la fine del mese di marzo Saturno non sarà più in segno opposto (Capricorno) e quindi la vostra vita cambierà in meglio. Fate leva sulla vostra pazienza poiché presto sboccerete come una rosa a primavera.

Scorpione - 7° posto - Si prospetta una giornata di recupero netto. Questa settimana comincerà piuttosto bene e gli astri vi garantiranno supporto.

Sarà meglio cercare di muoversi il meno possibile, dunque fate pochi spostamenti e cercate di non eccedere con le uscite. Rinviate eventuali appuntamenti ad un periodo più tranquillo. Gli ultimi mesi sono stati indubbiamente difficili e pesanti, ci sono stati anche dei cambiamenti. L'amore risulta ben saldo anche se non per tutti dato che c'è qualche nativo di questo dolcissimo segno che sta vivendo un periodo travagliato. Siete in attesa di una svolta positiva o di un evento particolarmente emozionante. Comunque sia, fidatevi del vostro istinto. Per quanto concerne la salute, qualcuno ha problemi con la pressione a causa del troppo stress.

Fate scelte sagge e prendetevi sempre cura di voi stessi.

Oroscopo del giorno

Leone - 6° in classifica - Il vostro è un segno battagliero e pieno di risorse. Non vi arrendete tanto facilmente anche se qualche volta sentite il bisogno di esplodere e di gettare la spugna. Questa giornata sarà particolarmente intensa: infatti le emozioni risulteranno accentuate ed anche i pensieri. Da un po' di tempo siete pervasi da una strana sensazione di irrequietezza, vi sentite come se dovesse accadere qualcosa da un momento all'altro. Tenete a bada questi sentimenti negativi e apritevi al bello della vita. Vi attendono nuovi obiettivi e nuove avventure, anche d'amore.

Se i single a breve conosceranno gente nuova, le coppie si ritroveranno a progettare qualcosa di emozionante da fare per l'estate.

Toro - 5° posto - Approfittate come meglio potete di queste 24 ore per incominciare la settimana in maniera positiva. In questo periodo potreste sentirvi bloccati e ingabbiati, con poca libertà di azione. In giornata avrete modo di rivedere la vostra vita generale e di fare il punto della situazione, insomma, si prospetta un lunedì fruttuoso sotto questi due aspetti. Un po' di preoccupazione generale, da alcuni giorni potrebbe non farvi chiudere occhio la sera, ma cercate di tranquillizzarvi il più possibile.

Svagate la mente, pensate alle belle cose e prefissatevi dei nuovi obiettivi. Riflettete su quello che vorreste fare con l'arrivo della bella stagione, magari un viaggio al mare o all'estero. Urano nel segno favorisce le sperimentazioni, per cui lasciatevi andare.

Bilancia - 4° in classifica - Le previsioni astrologiche parlano di un valido lunedì in cui vi sentirete sereni anche se vi ritroverete affaccendati tra casa, lavoro e famiglia. Sono tempi del tutto incerti, ma voi siete un segno consapevole, maturo e soprattutto responsabile. Sapete il fatto vostro, la vita non sempre vi ha sorriso e questo vi ha insegnato a cavarvela davanti alle difficoltà generali.

Mai come in questo lunedì sarà importante mantenere il controllo della situazione familiare e lavorativa. C'è qualche nativo di questo strepitoso segno che insegue un sogno ambizioso e/o una carriera importante: avete tutte le carte in regola per farcela. L'amore e la famiglia sono il vostro supporto e sostegno morale. Chi lavora alle dipendenze o in proprio, spesso si ritrova a chiudere a giornata con un terribile mal di testa e un profondo stato di spossatezza. Presto giungerà una soluzione efficace a quel problema che vi attanaglia da tempo.

Capricorno - 3° posto - Sarete molto creativi e carichi di energia, ma sarà necessario non strafare dato che lo spazio in cui muoversi sarà decisamente poco.

Ultimamente avete convissuto con un umore altalenante. Ci sono stati dei momenti in cui vi siete comportati in modo cinico e apatico, altri in cui vi siete sentiti positivi e sorridenti. Questo sarà un lunedì carico di aspettative anche se qualcosa potrebbe intaccare il vostro ritrovato ottimismo. In amore, se c'è stata un po' di maretta, si calmerà tutto. Imparate ad andare avanti anche quando tutti vi remano contro e avete l'impressione di essere perseguitati dalla sfortuna. Così facendo diventerete più forti e imbattibili. Salute impeccabile.

Pesci - 2° in classifica - L’oroscopo di domani si presenta piuttosto bene dato che farete i salti di gioia. La Luna piena vi conferirà una ventata di sprint e di positività. Avrete energia da vendere e il vostro umore risulterà contagioso. Amate le cose semplici della vita, non a caso la sera preferite di gran lunga trascorrere ore e ore a guardare serie tv o a leggere un bel romanzo. In giornata, qualcuno vi confiderà qualcosa di strettamente personale e voi sarete degli ottimi ascoltatori. C'è qualche nativo dei Pesci che nutre una cotta segreta per un collega o un compagno di scuola, quindi in queste 24 ore si ritroverà a fantasticare romanticamente. Chi invece è single, per il momento si sente bene così ed è più focalizzato sulla propria realizzazione personale. Si muovono venti promettenti.

Vergine - 1° posto - La Luna nel vostro domicilio vi renderà molto stravaganti ed eccentrici. Avrete una gran voglia di brillare e di farvi notare, ma purtroppo non tutti i nativi di questo splendido segno potranno agire con la massima libertà. Questi sono tempi incerti e spinosi, ma non avete alcuna voglia di arrendervi alla negatività. In tal caso sforzatevi di rivedere i vostri scopi di vita e sfruttate queste 24 ore ispirate per accrescere il vostro sapere. La lettura e la scrittura stimolano la mente e quando il cervello gode di ottima salute, anche il corpo risulta in forma. In coppia c'è un sogno comune da realizzare, in giornata se ne potrebbe riparlare. Per quanto riguarda la salute, abbiate più cura della vostra persona e non permettete allo stress di intaccarvi la pressione e l'umore.