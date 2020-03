L'Oroscopo di domani 9 marzo 2020 annuncia una giornata spettacolare per alcuni segni, in primis per quelli facenti parte della ristretta cerchia relativi ai 'baciati dalle stelle'. A questo punto in base a quanto appena esplicato la domanda è: quali saranno i segni che beneficeranno del completo supporto astrologico? La giornata si presenta molto promettente in primis per gli amici nativi in Ariete, Leone e Vergine, nel frangente valutati tutti in periodo da 'cinque stelle'. Bene altresì il frangente in esame anche per altri due segni, forse i più focosi e passionali tra i simboli astrali dell'intero zodiaco: i Gemelli e il Cancro.

Entrambi i predetti segni avranno sufficiente supporto da parte della Luna, ancora nel segno della Vergine fino alle ore 11:04 di martedì 10 marzo. Invece, ad avere sicuramente più di qualche intoppo nel corso della giornata, sempre secondo quanto espresso nell'oroscopo del giorno 9 marzo, i nativi del Toro. I dettagli segno per segno a seguire.

Classifica stelline 9 marzo 2020

Ansiosi di scoprire come sarà questo primo giorno della nuova settimana che sta per iniziare? Tranquilli, siamo qui per questo: a dare una giusta risposta, almeno si spera, è come sempre la nostra nuovissima classifica stelline quotidiana, in questo contesto generata dall'oroscopo del 9 marzo 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Visto che già in parte abbiamo svelato qualcosa in merito ai segni fortunati e non, vi invitiamo a proseguire nel resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Leone, Vergine;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★: Toro.

★★: NESSUNO

Oroscopo lunedì 9 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★.

La Dea Bendata, parlando di fortuna, in questa parte della settimana vi sarà parzialmente amica: datele una mano, forse potrebbe sorridervi... Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore potrete tranquillamente rilassarvi e godervi la vita, apprezzare ciò che avete, senza bisogno di stare all'erta. Sarà così possibile sbrogliare faccende complicate o solamente occuparsi del proprio partner con tenerezza e trasporto.

Single, si aprirà sicuramente una giornata favorevole e molti del segno saranno pronti a vivere nuove esperienze amorose davvero entusiasmanti che potrebbero segnare l'inizio di qualcosa di speciale. Nel lavoro, sarà sicuramente prodigo di buone notizie, gli astri sopra il vostro capo prometteranno imprese coronate da successo. Non che tutto pioverà dal cielo, beninteso, dovrete sudarvi i risultati e vi costeranno fatica, ma proprio per questo la soddisfazione sarà ancora maggiore.

Toro: ★★★. Giornata giudicata dall'Astrologia applicata al vostro segno come 'sottotono'. Pertanto questo lunedì è stato valutato come piatto a chi di voi è in coppia fissa.

In coppia, gli astri non saranno troppo favorevoli: se avete un partner diciamo così 'nervosetto' o 'musone', cercate di non farvi sopraffare da eventuale voglia di primeggiare nelle discussioni (che non mancheranno). In amore, la situazione sarà molto delicata, la realtà apparirà confusa e voi avrete una gran voglia di rifugiarvi su un'isoletta lontana e deserta. Tenete a freno l'impulsività e se vi sarà possibile, non prendete decisioni affrettate nei confronti della vostra metà, ma lasciate correre senza creare troppi problemi. Single, il vostro panorama astrale mostra una situazione di calma piatta, con la maggior parte dei pianeti totalmente indifferenti alle vicende del segno.

Ci vorrebbe un'idea, un'iniziativa, qualcosa che fosse in grado di vivacizzare la solita routine quotidiana, cercatela, invece di lamentarvi. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero considerata la Luna in posizione ostile, farete bene a stare in campana! Perché le rogne potrebbero fare come le ciliegie, una tirerà l'altra, insomma la giornata potrebbe riservarvi qualche sorpresa, fate attenzione!

Gemelli: ★★★★. I pianeti vi sorreggeranno ben poco in questa giornata di partenza della nuova settimana. Pertanto, il periodo richiederà un po' di attenzione in più, specialmente verso quei progetti o attività che avete intrapreso da poco.

Cercate di non dare peso ad eventuali dubbi che possano sorgere nel corso della giornata: vi farebbero perdere solo del tempo. In amore, sarà una buona giornata per riesaminare le vostre speranze ed aspettative puntandole verso l’alto, ma siate realisti e riflettete sul vostro futuro elaborando delle buone strategie per raggiungere i vostri obiettivi insieme a lui. Single, le predizioni relative all'oroscopo di lunedì indicano che Luna e Saturno vi inviteranno a prestare più attenzione agli affetti. Potrete così fare una selezione delle amicizie e tenere strette quelle più sincere per rallegrarvi i momenti meno belli.

Nel lavoro, una questione complessa e delicata, sulla quale state lavorando da tempo, sembrerà finalmente volgere al meglio ed avviarsi alla soluzione. Quasi non oserete crederci, sarete così stupiti, ma anche sollevati.

Astrologia del giorno 9 marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Si presume possa essere allineato alla normalissima routine questo vostro lunedì 9 marzo. Se le ansie sembrano buttarvi giù, reagite e trovate la grinta unita alla forza che alberga dentro di voi: evitate prudentemente ogni mossa che non sia ben ragionata, ok? Probabilmente in tanti sarete stanchi ed abbastanza sotto stress: prendetevi il tempo che vi occorre per ricaricarvi.

Intanto, l'oroscopo sulla giornata di domani, parlando d'amore, indica buone speranze di poter (ri)vivere esperienze sentimentali già vissute. Per chi avesse problemi da risolvere in ambito del rapporto, il periodo promette soluzioni in grado di dissipare dubbi o aspettative. Il futuro sarà anche un miglioramento del presente e potrete vivere sereni con chi amate. Single, potrebbe essere una buona giornata se la saprete gestire bene. Dovreste preoccuparvi, come tutti gli altri, dei vostri interessi, per avere un futuro sereno e felice da solo o in compagnia, a voi la scelta. Nel lavoro, rimboccatevi le maniche e non cedete alle ostilità ed alle provocazioni, tenete duro, vedrete che ne varrà la pena, perché i pianeti vi stimoleranno a cogliere le opportunità che arriveranno nella vita professionale.

Leone: ★★★★★. Questo giorno dedicato alla ripartenza settimanale potrebbe cominciare davvero alla grande per tanti di voi Leone, magari anche regalando la possibilità di conquistare obiettivi che sembravano impensabili fino a poco tempo fa. In amore, l'oroscopo indica molto positivo il vostro attuale cielo astrologico. Le stelle dichiarano ufficialmente che questa in analisi è sicuramente la giornata giusta per stabilire un'intesa forte con la persona amata. Mettete da parte litigi e nuvole nere ed aprite il vostro cuore agli affetti senza pensare ad altro, vedrete che sarà meraviglioso. Single, con la Luna dalla vostra parte il vostro fascino aumenterà sicuramente e si moltiplicheranno anche le occasioni per richiamare l´attenzione di chi attualmente vi sta facendo battere il cuore.

Sprigionate un fascino sottile che attirerà a voi la simpatia e l´interesse delle persone che incontrerete. Nel lavoro, nuove responsabilità si affacceranno, ma a voi non dispiacerà: già da adesso gli astri preannunciano delle belle novità nelle attività professionali. Impegnatevi e non arrendetevi agli ostacoli e vedrete che arriverete lontano!

Vergine: ★★★★★. Le previsioni per questo lunedì d'inizio settimana anticipano già da adesso che potrebbe essere un giorno al limite della perfezione più assoluta. Situazioni quotidiane che si ripetono da anni all'infinito, potrebbero risultare solo un ricordo, alcune di esse smettere di dare ansia.

In generale altresì gli astri comunque assicureranno una forma fisica quasi perfetta, con una buona tenuta muscolare: se praticate un’attività sportiva otterrete risultati oggettivamente positivi. L'oroscopo di domani 9 marzo consiglia in amore maggior fiducia in voi stessi: la vostra generosità innata si amplierà in modo favorevole. Sarete bravi a rendervi indispensabili per i vostri cari. Basterà semplicemente essere voi stessi con la vostra metà e vivrete felici e sereni. Single, aspettatevi sicuramente una bella giornata ricca di emozioni. Era proprio ciò che vi ci voleva per rimettervi in sesto, dopo gli sbandamenti dei giorni scorsi.

L´amore vero potrebbe irrompere nella vita e far ricredere persino gli amanti della libertà, per questo bellissimo sentimento. Nel lavoro, le stelle vi offriranno un vantaggio decisivo sui colleghi, sfruttate questa marcia in più e puntate soprattutto sulle vostre capacità organizzative per arrivare in alto.

