Per la giornata di venerdì 20 marzo molti segni dello zodiaco tenderanno ad esitare, ad avere dubbi ed incertezze riguardo al proprio lavoro, come nel caso specifico del segno del Leone e dell'Ariete. Anche il segno dello Scorpione avrà un alto tasso di negatività che dovrà smaltire al più presto. Ancora molto efficiente il segno dell'Acquario, stress in calo per la Vergine.

Di seguito approfondiamo, le previsioni per i 12 segni dello zodiaco.

Gemelli affettuosi, Ariete stanco

Ariete: stanchi e spossati.

Purtroppo non sarà una giornata molto positiva, a cominciare dallo stress che, in aumento progressivo, vi metterà veramente alla prova sul posto di lavoro. Potreste incorrere in litigi.

Toro: ci sarà un'accelerata sul fronte economico. Sul lavoro ci sarà un aumento o una spinta in più da parte vostra che farà decisamente la differenza sul fronte finanziario rispetto ai giorni precedenti. Continuate così.

Gemelli: sarete molto affettuosi con il partner, ma non ci saranno i presupposti per poter sfociare nella passionalità.

Al momento avrete molto di cui pensare, quindi non sarete disposti a lasciarvi andare.

Cancro: ottima intesa con i colleghi, tanto che sul lavoro potrebbe prendere il via una collaborazione interessante. Ci saranno anche occasioni di approfondire la conoscenza di qualcuno di interessante.

Leone: forse ci sarà qualche esitazione significativa sul lavoro, ma ciò non toglie che potrete finalmente cominciare un progetto rimasto fermo da tempo e contemporaneamente desiderato a lungo.

Vergine: nei momenti liberi sarete disposti molto di più a risposare, rispetto invece a fare qualcosa che vi “scarichi” le energie. Nel frattempo, darete il massimo sul lato pratico ed organizzativo del vostro lavoro.

Pesci creativo, Scorpione arrabbiato

Bilancia: la vostra mente avrà pensieri completamente diversi da quelli che condurrebbero ai vostri obiettivi economici e personali. Fate molta attenzione alle distrazioni.

Scorpione: l'irritazione di questi giorni potrebbe diventare motivo di scontro sul lavoro, e non solo. Sarà più saggio decidere di prendersi una giornata per voi, oppure ricorrere a del riposo proficuo.

Sagittario: qualcosa andrà male in un progetto a cui state lavorando molto assiduamente, ma non dovrete assolutamente lasciarvi andare a un atteggiamento negativo. Cercate di essere ottimisti.

Capricorno: molto più distesi e sereni, questo venerdì avrete una sorpresa da parte del partner che vi rallegrerà molto. Qualche cedimento della salute non dovrebbe rappresentare un grosso problema.

Acquario: sarete fra i favoriti dell'intera settimana.

Questa giornata di venerdì sarà simile a quelle precedenti, ricche di successi, soprattutto per la carriera e il vostro rapporto con i colleghi e i superiori.

Pesci: sarete in vena di organizzare qualcosa con qualcuno che amate per allontanare lo stress quotidiano. Non importa che sia in casa oppure no, ma questa giornata sarà spesa molto bene.