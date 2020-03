L’Oroscopo del 20 marzo è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase calante) continuerà a sostare al domicilio dell'Acquario, regalando alla maggior parte dei nativi un fantastico venerdì. Questo è senza dubbio un periodo di grande preoccupazione per tutti, ma presto tornerà il sereno e potrete finalmente voltare pagina.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno di questo venerdì.

L'oroscopo del 20 marzo: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: alcuni tra i nativi dovranno scendere a compromessi e accettare la situazione attuale. Non trascorrete troppo tempo dietro gli schermi televisivi! In serata cercate di rilassarvi, lo stress non giova alla salute. Nel prossimo weekend dedicatevi a qualche hobby. Bene l'amore per quasi tutte le coppie.

Toro: secondo l'oroscopo giornaliero è in arrivo una giornata molto estenuante. In alcuni momenti della giornata la noia vi divorerà.

L’amore non è una priorità per i single che per il momento si ritrovano (come tutti) costretti a stare chiusi in casa. La vostra vita sociale è diminuita, ma vi state intrattenendo molto via web. In serata provate a spegnere la tv e a lasciare da parte il telefonino. Leggete un libro oppure dedicatevi alla persona del cuore.

Gemelli: ogni tanto provate a spegnere la tv e dedicatevi ad altro, specie se ultimamente non fate altro che poltrire sul divano.

Non potete trascorrere le giornate e/o le serate a rigirarvi i pollici, quando in casa avete tante cose da fare. Datevi da fare e non temete il cambiamento perché nella vita c’è bisogno di continue novità. Possibili conoscenze online per i cuori solitari.

Cancro: in arrivo una bella giornata per la quasi totalità dei nativi. L’oroscopo vi vedrà tranquilli soprattutto dopo giornate di agitazione e sofferenza.

Avete appreso delle notizie che vi hanno fatto perdere la calma, ma in questo venerdì tutto tornerà sereno e potrete godervi la tv in piena serenità. Lasciate da parte i pensieri negativi, dedicate questa giornata solamente alle vostre passioni personali.

Leone: sarà un venerdì abbastanza impegnativo dato che in molti dovranno sistemare il guardaroba, pulire le dispense e/o portare il cane a passeggio. Qualche nativo si ritroverà ad andare in farmacia e/o al supermercato. Prendete tutte le precauzioni. In generale, ultimamente vi lamentate per la pessima connessione ad internet. Dedicatevi alle attività manuali e alla famiglia.

Vergine: in arrivo una giornata che favorisce il dialogo, per cui evitate di trascorrerla davanti alla televisione. Sarete molto più tranquilli rispetto alle scorse giornate in cui vi siete agitati per via di alcune notizie sconcertanti. In famiglia e/o con il partner ci sarà molto movimento. Occhio alle spese online, questo non è certo un buon periodo per fare compere.

Bilancia: se ci sono state delle incomprensioni con il partner e/o i figli, in questa giornata sarà possibile rappacificarsi e trovare un punto d’incontro. Sarete in fase di assestamento e di accettazione della situazione circostante.

L’amore rischia di spaccarsi da un istante all’altro, guardatevi alle spalle. Evitate gesti un po' troppo azzardati e non trascorrete troppe ore dietro alla tv, allo smartphone o al pc.

Scorpione: le previsioni dell’oroscopo del giorno 20 marzo invitano a non rivangare troppo il passato, cercate di vivere nel presente! In casa sarete abbastanza indaffarati e qualcuno, probabilmente, vi infastidirà più del dovuto. Per voi gli spazi sono sacri e vanno rispettati. Bene la salute, ma evitate di esagerare con il cibo spazzatura.

Sagittario: tenetevi alla larga dalle discussioni soprattutto in famiglia.

Un’emozione sarà in agguato e probabilmente anche qualche piccola sorpresa. In amore bisogna dare per ricevere, ma se non ricevete abbastanza, voltate lo sguardo altrove perché il mare è pieno di pesci! Brutto periodo per i single. Purtroppo l'attuale situazione vi impedisce di uscire, ma potete risentire via social alcune persone.

Capricorno: in questa giornata molti tra i nativi avranno a che fare con un po’ di mal di testa, ultimamente tendete ad abbuffarvi più del consueto. La noia e gli spazi stretti vi stanno facendo impazzire, ma cercate di tenere duro pensando che presto tutta questa situazione volgerà a termine.

Bene l'amore per le coppie che stanno insieme da qualche anno.

Acquario: in arrivo un ottimo venerdì. Tranne poche eccezioni, la Luna nel segno supporterà i nativi alla grande, per cui sarete veramente fortunati e tutto sommato soddisfatti. La vostra creatività sarà altissima, non sprecatela trascorrendo troppo tempo a guardare la televisione. Avrete dei lavororetti da fare, ma non vi peserà dato che vi distrae la mente dai cattivi pensieri. Bene la salute.

Pesci: questa giornata sarà molto importante dato che finalmente entrerete in una fase di adattamento generale. Cercate di partire bene fin dal mattino.

Pensate positivo, la negatività non risolve eventuali problemi ma li amplifica. Non abbiate timore di lanciarvi in nuove idee, anche se potrebbero sembrarvi sciocche e/o irrealizzabili. Qualcuno vi potrebbe far infuriare, ma fate attenzione a ciò che andrete a dire.