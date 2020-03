L'Oroscopo di domani, venerdì 20 marzo porta in primo piano le previsioni e l'Astrologia applicata alla giornata numero cinque dell'attuale settimana. A tenere banco, come al solito, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro.

Partiamo immediatamente con l'anticipare qualcosa in merito ai segni sotto analisi in questo contesto che, lo ricordiamo, sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo subito che ad avere il massimo appoggio dagli astri del periodo sarà, almeno sulla carta, l'Ariete segnato con la 'top del giorno' grazie all'ingresso del Sole nel segno.

Invece, in merito ai segni con presunte problematiche prossime a divenire tali, ovviamente sempre secondo le predizioni evidenziate dall'oroscopo di venerdì 20 marzo, a soffrire un po' più degli altri saranno i nativi del Leone. Andiamo ai dettagli e alla classifica del giorno.

Classifica stelline 20 marzo

Gli astri hanno già detto la loro in merito al probabile andamento del prossimo venerdì, adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ai sei segni dello zodiaco in analisi in questo contesto.

A dare modo di organizzare al meglio questa parte della settimana, ovviamente tenendo conto del grado di positività attribuito dall'Astrologia al proprio simbolo astrale, sarà come sempre la nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 20 marzo 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i simboli astrali appartenenti alla sestina da Ariete fino a Vergine.

Alla luce di quanto già esplicitato in apertura, andiamo pure a svelare il resto della scaletta. A seguire il resoconto dettagliato estrapolato dalle effemeridi e messo nero su bianco dall'oroscopo segno per segno:

Top del giorno : Ariete - Sole nel segno;

: Ariete - Sole nel segno; ★★★★★: Toro, Gemelli;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Leone;

★★: nessuno.

Oroscopo venerdì 20 marzo: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. Partirà inizialmente un po' in sordina il periodo, poi però ingranerà la marcia giusta regalando soddisfazioni una dietro l'altra.

Dunque molto bene questa parte della settimana con un venerdì all'insegna del Sole in Ariete, sicuramente vincente in molti comparti, in primis in quello sentimentale. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, vi sentirete privilegiati dalla sorte in questo periodo ed in un certo senso, lo sarete davvero. Perché grazie all'aiuto delle stelle recupererete tutto il tempo perso con il vostro partner, trascorrendo così dei momenti favolosi insieme. Single, la vostra creatività vi tirerà fuori da una situazione tesa, l'ispirazione sarà il vostro punto di forza. Con buon umore e più rilassati, il vostro ottimismo sarà di grande attualità e saprete trasformare tutto questo, a vostro vantaggio.

Nel lavoro, se avete in mente un'iniziativa coraggiosa proseguite nei vostri intenti perché la giornata promette un successo in grado di lasciare un segno anche per il futuro.

Toro: ★★★★★. La giornata sarà improntata alla naturale positività e in generale risulterà efficace per mettere 'in caldo' opportunità su cui investire in un prossimo futuro. Le previsioni di venerdì, perciò, visto il positivo cielo astrologico danno senz'altro il benestare alle situazioni legate all'amore. In coppia soprattutto, sono previsti cambiamenti a livello di intese o di programmi, con il vostro partner ben disposto ad accettare di buon grado le vostre intenzioni.

Questo in arrivo sarà di certo il giorno giusto per voi, se non altro potrebbe dare la spinta favorevole per voltare pagina e/o cambiare ciò che funziona meno nella vostra vita. Single, ritagliatevi del tempo per rilassarvi dedicandovi alla lettura ed all'ascolto di buona musica. Avrete l'opportunità di fare delle scoperte su voi stessi: attraverso le vostre reazioni, beneficerete di una buona forma mentale capace di restituire energia al vostro corpo. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che potrebbe essere molto interessante questo periodo e non mancherà di proporre situazioni o opportunità abbastanza interessanti.

Gemelli: ★★★★★. Il prossimo venerdì sarà sicuramente fortunato per moltissimi di voi Gemelli. L'Astrologia senza dubbio alcuno è pronta a scommettere sulla buona riuscita del periodo, in primis per coloro con ascendente Toro, Bilancia o Capricorno. In amore, vi libererete degli errori e delle incomprensioni ascoltando il vostro partner e, di conseguenza, mettendovi nei suoi panni. Una situazione del passato ancora in sospeso finalmente verrà risolta e sarete nuovamente affiatati e felici insieme, come una volta. Single, le predizioni relative all'oroscopo di venerdì indicano che sarete più ricettivi ai bisogni degli altri e più fiduciosi in voi stessi.

Dato il periodo, potrebbero essere molto poche le carte da giocare in campo sentimentale. Intanto sforzatevi di gestire al meglio alcune situazioni 'pericolose' provenienti da una persona del Cancro o del Sagittario. Nel lavoro invece, affidatevi tranquillamente al vostro fiuto in ogni situazione, perché avete una straordinaria capacità di capire per istinto le persone, come nessun altro!

Astrologia del giorno 20 marzo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Partirà abbastanza bene questa parte della settimana con un venerdì buono per quanto concerne sentimenti, affetti e amicizie. In prima lista quindi l'amore: l'oroscopo sulla giornata di domani in campo sentimentale indica che potrete contare su un dialogo efficace e su un'identità di vedute assai simile tra voi e partner.

In generale sarete in pace con voi stessi e con poche preoccupazioni: alcune relazioni troveranno giovamento dopo una 'salutare' auto-analisi. In coppia, momento discreto per chiarire eventuali malintesi pregressi, cercando quindi di ristabilire quella dolce armonia che sembrava un po' smarrita. Single, la vostra testa sarà piena di idee, ma dovete mantenere sangue freddo e prendere le distanze da una condizione familiare decisamente poco positiva in merito. Questo fatto vi aiuterà a non commettere errori e ad organizzare al meglio le vostre azioni, riguardo ad un futuro prossimo. Nel lavoro, in questo periodo sarà importante compiere scelte difficili, ma in grado di portare buoni frutti prima di quanto pensiate.

Leone: ★★★. In arrivo un venerdì 20 marzo indicato come 'sottotono'. Quasi tutta la giornata di fine settimana sarà pesantemente sottomessa al volere di astri poco affabili verso il segno. In amore, l'oroscopo predice che forse vorreste fare di più per la persona amata, ma in questo momento per quanto vi applichiate, proprio non vi riuscirà. Sarete anche abbastanza insoddisfatti della vostra vita trovando ogni scusa per litigare con chi avete a fianco. Single, un po' di ragione ce l'avete sicuramente nel lamentarvi, vista la situazione astrologica a voi ostile. Ma il segreto sta nel non esagerare troppo.

Se passate l'intera giornata a lagnarvi oppure a piangervi addosso, poi non rimarrà abbastanza tempo da dedicare ad altro. Nel lavoro, questo non è proprio il giorno più adatto per prendere decisioni di una certa importanza. Con la Luna dispettosa, l'inquietudine crescerà ora dopo ora e vi lascerete distrarre troppo da mille altre cose.

Vergine: ★★★★. La giornata sarà in linea generale mediamente accettabile, anche se in certi frangenti potrebbe restituire momenti abbastanza concitati. Le previsioni di venerdì, vista la carta del cielo non esageratamente positiva, consigliano di tenere una condotta pacata, ordinata e intelligente.

L'oroscopo di domani 20 marzo, per ciò che concerne l'amore, presume che le ombre che vi hanno perseguitato negli ultimi giorni sono finalmente destinate a svanire. Se il vostro rapporto è tra quelli che sono riusciti ad andare oltre nei problemi, quest'ultimo risulterà senz'altro più semplice da gestire. Single, dovete abituarvi agli alti e bassi della vita. Le vostre idee sono positive e possono sicuramente essere adattate in modo molto utile per i vostri interessi sentimentali. Nel lavoro, il Sole in Ariete avrà un aspetto interessante e molti del segno potrebbero essere chiamati a compiere una scelta importante.

Non mancheranno le occasioni per puntare più in alto o aspirare ad un nuovo progetto. Datevi da fare.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.