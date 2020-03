L'Oroscopo settimanale dal 16 al 22 marzo 2020 è pronto a dare il suo responso, con consigli astrali su come affrontare al meglio le giornate a venire. Mercurio transita nei segni zodiacali d'aria, dando loro un po' di sana energia vitale. L'importante è saper cogliere i segnali che invieranno loro.

Capricorno polemico e in vena di fare bizze creerà qualche problema di coppia, un atteggiamento che sembra essere anche quello dei Pesci. Di seguito, le previsioni astrologiche.

Oroscopo della settimana da Ariete a Cancro

Ariete - un segno fortunato, che vivrà dei giorni abbastanza sereni e tranquilli grazie al benefico Giove, pronto a dare ai nativi le energie necessarie ad affrontare la settimana nel migliore dei modi. Telefonate interessanti in arrivo nel weekend.

Toro - un certo nervosismo vi impedisce di gestire con tranquillità il menage famigliare. Provate ad ascoltare di più chi vi sta accanto e noterete come la situazione diventerà più rosea. Occhio alla linea, gli sgarri non devono diventare un'abitudine.

Gemelli - l'Oroscopo settimanale dal 16 al 22 marzo vi è particolarmente favorevole, in primis sul piano sentimentale. Avrete due pretendenti tra cui scegliere se siete single, mentre le coppie riscopriranno la gioia di condividere le piccole cose. Strano per voi, così inclini alla solitudine.

Cancro - bene il lavoro, con nuove prospettive all'orizzonte. Tenete duro, le stelle e soprattutto un buon Marte nel segno vi sta tenendo sotto osservazione per agire al momento giusto.

Le previsioni astrologiche da Leone a Scorpione

Leone - incomprensioni e tensioni potrebbero creare qualche problema a casa, ma risolvibile con un sorriso e un po' di sana autocritica. L'Oroscopo settimanale vi vede energici e pieni di voglia di fare, approfittatene per fare attività fisica.

Vergine - questa settimana potreste non essere nel massimo della forma fisica, ma ciò è dovuto allo stress accumulato.

La vostra mania di tenere tutto sotto controllo andrebbe ridimensionata. Nella giornata di venerdì, buone nuove in arrivo sul fronte amoroso.

Bilancia - Mercurio in transito vi regala un weekend all'insegna della passione. Non trascurate però le incombenze lavorative e non rimandate troppo in là ciò che avete in programma. Forma fisica al top, così come l'energia mentale e spirituale.

Scorpione - l'Oroscopo della settimana vi vede sereni e pacifici, una condizione che faciliterà i rapporti interpersonali. Nel weekend un amico che non sentivate da tempo vi farà una gradita sorpresa. Bene l'amore, ma non siate troppo esigenti.

Mediate.

Astrologia dal 16 al 22 marzo da Sagittario a Pesci

Sagittario - in famiglia dovete essere più concilianti questa settimana, o rischierete di perdere il controllo della situazione. Salute in ripresa, ma non sottovalutate lo stress. Provate a fare un po' di meditazione, vi aiuterà non poco.

Capricorno - bizzosi e capricciosi, voi del segno. Non esagerate e andate incontro alle richieste di chi vi sta accanto. La giornata di mercoledì sarà la migliore per quanto riguarda la sfera affettiva, specie se da qualche tempo vivete contrasti con il partner.

Acquario - segno zodiacale re della settimana.

Sul lavoro tutto procede al meglio, grazie all'impegno delle settimane precedenti. Amore a gonfie vele, specie per chi è alla ricerca dell'anima gemella. Non sottovalutate i social, una persona speciale potrebbe avervi inviato un messaggio al quale non avete fatto caso.

Pesci - si conclude con voi nativi del segno l'Oroscopo dal 16 al 22 marzo 2020. Una settimana che dovete vivere al massimo, se desiderate risultati a lungo termine sul lavoro. Amore flop, ma si recupera ad aprile.