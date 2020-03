Siamo già entrati nel vivo del mese di marzo ma nonostante l'oroscopo di questo periodo sia stato abbastanza controverso, la settimana in arrivo, che va dal 16 fino al 22 Marzo, riserverà non poche sorprese ai segni zodiacali. Più nello specifico l'Ariete e la Bilancia vivranno momenti pieni di tensione, ansia e nervosismo che cercheranno di non far ricadere sui propri affetti. Altri segni, invece, saranno molto fortunati e riceveranno parecchie sorprese inaspettate: è questo il caso dei Pesci e dell'Acquario.

Approfondiamo, dunque, nel dettaglio le previsioni astrali per i sette giorni in arrivo.

Oroscopo settimanale: da Ariete a Vergine

Ariete: con Marte in sfavore e Mercurio nel segno dei pesci, l'Oroscopo prevede momenti di tensione e nervosismo nel corso dell'intera settimana. Il periodo attuale sicuramente non aiuterà a combattere questo stato d'animo. Fortunatamente una bella notizia potrebbe far tornare l'allegria nel corso del weekend.

Toro: con Mercurio in posizione favorevole il Toro sarà al massimo dell'allegria.

In questi sette lunghi giorni, infatti, ci sarà la possibilità di dedicarsi a svariate attività: con l'entusiasmo e la forza che lo contraddistinguono questo segno riuscirà a trovare sempre il lato positivo di ogni cosa.

Gemelli: questa settimana si prospetta parecchio noiosa e priva di entusiasmo per i Gemelli che sembrano far regnare l'apatia nelle proprie giornate. Secondo l'oroscopo, anche il lavoro sembra non andare per il meglio a causa di qualche collega che sembra voler ostacolare i progetti a cui sta lavorando.

Cancro: il Cancro, avendo Venere in posizione di favore, vivrà senza dubbio dei momenti molto romantici in ambito sentimentale, tuttavia nel weekend alcune situazioni controverse porteranno via il buon umore e vi faranno entrare in uno stato d'animo di ansia e preoccupazione.

Leone: durante queste giornate sarà molto piacevole riscoprire delle attività molto amate prima di avere mille impegni lavorativi.

Il segno riuscirà anche a trascorrere momenti di gioia e spensieratezza in compagnia della propria famiglia, riscoprendo quali sono le vere priorità della vita.

Vergine: l'oroscopo di questa settimana sembra essere abbastanza controverso: infatti, il segno della Vergine vivrà momenti di tensione in ambito lavorativo, causati sopratutto da Mercurio in opposizione. Lo smart working - per chi lo fa - sembra non andare per il meglio ed i progetti che stavate ultimando non sono soddisfacenti.

Astrologia settimanale: da Bilancia a Pesci

Bilancia: Mercurio non è favorevole alla Bilancia, di conseguenza l'oroscopo prospetta momenti di forti tensioni e stati d'animo controversi.

Un ottimo consiglio sarebbe quello di trovare delle attività piacevoli sulle quali sfogare tutte le proprie ansie, senza rischiare quindi di farle ricadere sulla famiglia o sul lavoro.

Scorpione: dal punto di vista sentimentale si potrebbe facilmente affermare che questa settimana non sarà delle migliori, a causa di Venere che si trova in opposizione. Fortunatamente le belle notizie arrivano dal fronte lavorativo che porterà parecchie novità e proposte interessanti.

Sagittario: questi sette giorni saranno pieni di energia e voglia di lavorare, per questo segno. In particolar modo nel corso delle giornate di Mercoledì e Giovedì entrerà in atto un cambiamento che si stava ricercando da molto tempo e che porterà parecchie soddisfazioni.

Capricorno: l'influenza positiva di Marte e Giove rendono il Capricorno il segno più fortunato dell'intera settimana. Ci sarà un cambiamento importante da cui si trarranno solo moltissimi benefici. L'importante è non esagerare troppo con l'essere spavaldi.

Acquario: le incomprensioni di coppia prevarranno in questo periodo di stress e continui battibecchi. Per salvaguardare una relazione bisogna armarsi di molta pazienza e mettere da parte ogni tipo di rivalità. Solo così si ritroverà la serenità.

Pesci: Mercurio è nella giusta orbita e questo porterà parecchie sorprese e situazioni piacevoli.

Tuttavia l'oroscopo di questo segno prevede anche delle situazioni di ostilità in amore, a causa di Venere in posizione sfavorevole. Solo un po' di charme tipico dei Pesci riuscirà a risolvere ogni controversia.