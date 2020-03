L'Oroscopo del giorno 17 marzo 2020 è pronto a mettere in chiaro quali saranno i segni favoriti dalle stelle di questo prossimo martedì. Le notizie riportate nell'articolo di oggi sono tutte a favore dei nati in Bilancia, Sagittario e Capricorno, meritatamente valutati in giornata a cinque stelle. Pochi gli altri segni in periodo positivo; nella fattispecie, ad andare incontro ad un giorno decisamente normale, seppur intriso nella scontata routine, gli amici nativi in Scorpione e Sagittario, entrambi considerati a quattro stelle.

Intanto, decisamente in calo l'autostima e l'autocontrollo secondo quanto esposto nell'oroscopo di martedì 17 marzo, per i nativi in Pesci: le direttive indicate dall'Astrologia quotidiana per questo martedì, consigliano a quest'ultimi di non lasciarsi abbindolare da facili ottimismi in quanto l'imprevisto è dietro l'angolo.

Classifica stelline 17 marzo 2020

L'arrivo di una nuova giornata porta sempre un poco di apprensione mista a curiosità a molti di voi, amici lettori. Il motivo? Logicamente l'ansia di scoprire la nuova classifica stelline quotidiana, interessante in questo caso l'oroscopo del 17 marzo 2020.

Prima di andare a svelare definitivamente la scaletta con le stelle del giorno, ci preme ricordare che ad essere messi sotto analisi in questo contesto saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primissimo piano, come anticipato inizialmente, Bilancia, Sagittario e Capricorno, grandi favoriti in amore grazie al positivo supporto lunare e, ovviamente, designati a massima positività nel periodo.

Vediamo quindi di mettere in chiaro tutti gli altri segni andando direttamente al responso dettato dalle effemeridi, come al solito interpretato e reso fruibile dall'oroscopo di martedì:

★★★★★: Bilancia, Sagittario, Capricorno;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★: NESSUNO;

★★: Pesci.

Oroscopo martedì 17 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. In evidenza nel periodo l'ottimo aspetto di Urano e Sole, entrambi speculari positivi al 75% nei confronti del vostro segno.

I problemi avuti nei giorni scorsi, relativi soprattutto a situazioni in ambito lavorativo, troveranno una probabile soluzione se non questo martedì, almeno nei prossimi due e tre giorni a venire. In amore invece, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, di fronte ad un disagio emotivo, capirete in fretta cosa fare cominciando a non coltivare paure o dubbi, per finire con l’aprirvi a chi vi vuole bene. Essenzialmente, avete bisogno di rassicurazioni e di tantissime coccole: cercate di estraniarvi per quanto possibile dalle insidie provenienti del mondo esterno. Confessioni o dichiarazioni ad alta tensione emotiva per molti single, ovviamente solo attraverso lo schermo di un telefono, un tablet o meglio ancora di un pc.

Per tutti gli altri intanto, diciamo che (alla faccia del periodo!) potrebbe essere questo il momento ideale per rinnovare il proprio look. Le previsioni del giorno nel lavoro, indicano che la giornata scivolerà via pacatamente. Mettendo da parte l’idealismo, a favore della concretezza, afferrate le occasioni in arrivo molto presto.

Scorpione: ★★★★. Si prevede un martedì 17 marzo oltre la media sufficienza, quasi a sfiorare l'ottimo in alcuni momenti del giorno. La Luna nel segno del Capricorno farà da riflesso a Venere in Toro, pianeta per voi speculare positivo al 45%. Purtroppo alcuni momenti della giornata faranno segnare il passo a causa dell'opposizione Urano-Plutone: fate partecipi i familiari e, seppur virtualmente, anche gli amici alle vostre eventuali difficoltà, daranno senz'altro un valido aiuto.

In amore, cercate di essere più disponibili al dialogo e di trovare un motivo per sorridere soprattutto verso i difetti del partner: non abbiate paura di esprimere la vostra personalità: se vi lascerete andare, con il vostro savoir-faire conquisterete anche i caratteri più chiusi. Single, l'oroscopo del giorno invita a chiarire delle discussioni fatte di recente. Questo giorno vi offrirà anche occasioni di divertimento, in barba al periodo concitato. Nel lavoro, prima di lanciarvi a capofitto in un nuovo progetto accertatevi di esservi liberati da tutte quelle questioni che potrebbero essere ancora in sospeso.

Sagittario: ★★★★★. In generale si presume possa essere quasi perfetto il periodo, sostenuto egregiamente dal trigono Venere-Luna. Dunque, segno vincente a 360°, senza titubanze degne di nota. Qualche piccola difficoltà a coloro con ascendente Ariete, Toro, Gemelli o Pesci: prendete le dovute precauzioni evitando di portare all'esasperazione eventuali diatribe verbali. In amore, saprete sfoderare le vostre armi migliori e prendere in mano le redini in caso di situazioni al limite. Grazie alle stelle favorevoli sarete in grado di risolvere un preoccupante problema che attualmente sta affliggendo la coppia: riceverete elogi dal partner per il vostro modo di gestire la situazione.

In caso foste single, avrete modo di risalire la china o meglio ancora, di riparare a degli errori commessi nel recente passato. Abbiate fiducia nel prossimo futuro. Nel lavoro invece, l'oroscopo del giorno 17 marzo al Sagittario indica che quasi tutto procederà in modo accettabile, anche se l’esperienza consiglia di non abbassare mai la guardia. Chiarite una questione controversa oppure realizzate un’idea che vi frulla in testa da tempo.

Astrologia del giorno 17 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì prevede un periodo ottimo. In gran parte questo secondo giorno della settimana si presenterà positivo già dall'inizio, con un cielo astrale altamente favorevole.

Il quartetto Luna-Giove-Marte-Plutone, secondo l'oroscopo del giorno, favoriranno i progetti a media/lunga scadenza. In amore potrete realizzare molto con le attuali potenzialità evidenziate dagli astri del momento: l’intuito, la ricchezza di idee e il coraggio delle vostre opinioni senz'altro daranno seguito a mille progetti, magari per un bel viaggio o per nuovi interessi da fare insieme alla persona amata, logicamente appena lo scenario attuale lo permetterà. Single, parlando di rapporti 'teorici' gestiti in virtuale, controllate la tendenza a primeggiare o ad imporre la vostra personalità.

In un rapporto, c’è bisogno di collaborazione e fiducia non di emergere. Nel lavoro, tutto procede nel migliore di modi (relativamente parlando ovviamente, sempre per via del periodo che ben conosciamo); questa la sintesi della giornata che promette e non solo mantiene, ma può andare ben oltre le aspettative.

Acquario: ★★★★. In risalita il periodo grazie a Venere e Urano entrambi in fase speculare positiva rispetto al vostro segno. Le notizie rilasciate dall'oroscopo contemplano per tanti di voi, un martedì davvero 'speciale' sia in amore che nelle professioni. Visto il momento delicato, abbastanza buone le opportunità per chi lavora in proprio.

In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, il periodo è piuttosto curioso, ma tutto sommato non vi dispiacerà perché l’imprevisto e l’imprevedibile a volte sono piccanti ingredienti che alimentano l’amore nella coppia. Single, gli astri vi vedono propensi a concedere al vostro fisico e al vostro aspetto le giuste attenzioni: vi prenderete cura di voi stessi come, forse, non avete mai fatto in passato... Nel lavoro invece, la frequentazione di nuovi ambienti forse vi porterà a scoprire nuove interessi oppure vi offrirà la possibilità di concludere buoni affari.

In mattinata, probabilmente, arriverà una buona opportunità da sfruttare.

Pesci: ★★. In arrivo turbolenze astrali in grado di rovinare questo martedì 17 marzo. A dare problemi saranno circostanze fortuite, sicuramente capaci di innescare situazioni 'esplosive' soprattutto in ambito familiare. A causa delle circostanze, la convivenza forzata e lo stress relativo al periodo faranno da esplosivo in molte situazioni casalinghe: prestate attenzione al modo di parlare tenendo a freno l'irruenza; siate comprensivi e pazienti! Secondo l'oroscopo di martedì 17 marzo riguardo l'amore, vi converrà non fare alcuna mossa: gli aiuti astrali come abbiamo visto sono molto scarsi, pertanto rischiereste di commettere qualche errore che poi risulterebbe difficile da riparare.

Sarà molto utile non puntualizzare troppo ciò che non va, ma privilegiare il pensare positivo, il tutto 'condito' con un bel sorriso (anche di circostanza). Se single invece, fiducia senza riserve e confidenza totale saranno i due perni intorno ai quali ruoterà l’intesa con la persona che sapete. Acquisteranno importanza in questo periodo soprattutto le piccole cose e il saper parlare farà da collante a tutto. Nel lavoro, per chiudere, occorrerà un’attenta organizzazione nelle vostre attività. Concentratevi sugli impegni del momento e, soprattutto, affrontateli con metodo.