Ultimo giorno della settimana che sta per prendere il via. Arriva l'Oroscopo del 15 marzo 2020 per tutti i segni, con i cambiamenti e le novità che porteranno in amore e nel lavoro stelle pianeti.

Stelle e oroscopo del 15 marzo 2020

Ariete: in amore giornata interessante, dovrete fare attenzione solo se vivete due storie parallele. Nel lavoro ci vuole maggiore impegno, portate avanti un'idea perché è vincente. Qualcuno ha voglia di far partire a breve qualcosa di nuovo.

Toro: per i sentimenti momento positivo, in particolare per le nuove storie visto che Venere continua un transito positivo nel vostro segno.

Nel lavoro può arrivare una buona in conferma. Dal 22 Saturno porterà dei rallentamenti.

Gemelli: a livello amoroso, Luna in opposizione che porta un momento di scontro nelle relazioni. Siate cauti nelle parole. Nel lavoro alcune questioni di carattere legale andranno risolte entro poco tempo.

Cancro: per i sentimenti, stelle che sono dalla vostra parte e aiutano. Da domani, Mercurio inizierà un transito positivo. A livello lavorativo alcune situazioni sono promettenti, ma è difficile trovare collaboratori che in questo momento siano dalla vostra parte.

Leone: a livello sentimentale, giornata che potrà portare riconciliazioni. Avete voglia di riscattarvi. Nel lavoro c'è agitazione, vorreste maggiore tranquillità anche dal punto di vista economico, ma al momento alcune cose però ve lo impediscono.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale situazione di calo per i sentimenti, attenzione a non fare passi falsi. Nel lavoro è il caso di rivedere alcune priorità.

Fisico in recupero.

Previsioni e oroscopo del 15 marzo 2020: previsioni

Bilancia: a livello amoroso state affrontando alcune giornate importanti. Con una persona del Sagittario sarà possibile fare qualcosa in più. Nel lavoro ci sono dei dubbi, entro poche settimana potreste anche dire basta ad un'attività.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale, giornata che riporta un po' di serenità nelle coppie che hanno discusso in settimana.

Nel lavoro mercurio da domani inizierà un transito importante. C'è maggiore stanchezza.

Sagittario: per i sentimenti la Luna si trova nel vostro segno e porta forza e maggiore passionalità. A livello lavorativo molte incomprensioni saranno risolte m,a dovete cercare di fare da subito chiarezza.

Astri e oroscopo del 15 marzo 2020

Capricorno: a livello amoroso, Venere nel segno è da sfruttare. Le stelle sono dalla vostra parte e vi aiutano a progettare qualcosa per il futuro. Nel lavoro momento importante per fare una scelta o per lanciarvi in nuove proposte.

Acquario: per i sentimenti, se ci sono stati dei problemi in passato ora siete intenti a recuperare un rapporto.

La Luna non è ancora dissonante, questo può essere importante per voi. Nel lavoro si potrà ripartire in questo momento, ma alcuni potrebbero anche decidere di chiudere una collaborazione entro il mese di aprile.

Pesci: per i sentimenti, Luna dissonante che invita alla cautela. Sarà importante in questo momento evitare le discussioni. Nel lavoro situazione generale che impone qualche riflessione in più.