L'oroscopo per la giornata di domenica 15 marzo rivelerà moltissime novità per tutti i segni zodiacali: Bilancia e Scorpione saranno creativi e ricchi di idee mentre il Cancro condividerà dei dolcissimi momenti con il partner. Troviamo: il Sole in congiunzione a Nettuno, Marte in congiunzione a Giove e Saturno in congiunzione a Plutone.

Andiamo a scoprire, nel dettaglio, cosa ha in serbo la giornata del 15 marzo per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche del 15 marzo: Toro tranquillo e Cancro passionale

Ariete: potrebbero esserci alcune discussioni con il partner, forse torneranno a galla questioni già risolte da tempo, il consiglio dell'Oroscopo è quello di non dargli peso e di cercare di godervi, al massimo, la giornata in famiglia. Forse i figli si sentiranno spaesati e frustrati, ma se cercherete di tenere alto l'umore le cose, nella seconda parte della giornata, potrebbero migliorare. Non è facile trascorrere il weekend in casa, però, ci sono molte attività divertenti da fare in casa: giochi di società, videochat con amici e parenti, giochi con carte, provate a dedicarvi a qualcosa che vi distragga da questo difficile momento!

Attenzione a non dare troppo adito a notizie infondate!

Toro: sarà una giornata all'insegna della calma e della tranquillità, avrete voglia di trascorrere del tempo in famiglia e l'isolamento forzato non vi peserà molto come gli altri giorni. Il partner saprà starvi accanto e proporre idee divertenti per trascorrere il tempo mentre i figli, nonostante l'età, parteciperanno con entusiasmo alle iniziative che organizzerete.

Potrebbe essere d'aiuto chiamare parenti ed amici, una vostra parola, anche se non di persona, forse, migliorerà la giornata di chi, in preda all'ansia, non riesce ad affrontare questo difficilissimo momento. Attenzione al dare il giusto spazio al riposo notturno.

Gemelli: l'energia e la positività ancora non saranno dalla vostra parte, ma potreste ricevere una chiamata inaspettata che vi risolleverà il morale.

Il partner, forse, non riuscirà a darvi tutte le attenzioni di cui necessitate, lo sentirete distante e indifferente, ma la vicinanza degli amici, anche se virtuale, potrà mitigare questo vostro stato di frustrazione. Potrebbe essere d'aiuto trascorrere il pomeriggio ai fornelli, magari impegnarvi nella cottura del vostro dolce preferito oppure nella preparazione di pasta fatta in casa: la famiglia apprezzerà sicuramente. Attenzione a non farvi trascinare da sterili discussioni, non è il caso di dedicare tempo a ciò che vi ferisce.

Cancro: sarà una giornata carica di passione, voi e il partner condividerete dei momenti di coccole e tenerezze e potreste rimanere molto sorpresi dalle sue parole.

Non è facile affrontare questo difficile momento, ma la sua vicinanza potrebbe veramente fare la differenza e darvi una carica di positività inaspettata! Il consiglio dell'oroscopo è quello di dare valore alle piccole attività quotidiana, potreste rispolverare qualche vecchia passione assopita o lavorare su progetti abbandonati da tempo. Potrebbe non essere facile gestire i figli, ma con la giusta dose di calma e di pazienza tutto andrà per il verso giusto. Attenzione a non esagerare con dolcetti e cibi troppo calorici.

Oroscopo di domenica 15 marzo: umore altalenante per la Vergine e fantasia per la Bilancia

Leone: qualcuno accanto a voi potrebbe aver bisogno della vostra presenza, anche se non vi sarà possibile stargli vicino fisicamente, le vostre parole saranno di grande aiuto e conforto. Potreste risentire molto della mancanza di libertà, non è facile rimanere chiusi in casa senza poter esprimere tutte le vostre potenzialità, ma fantasia e creatività vi saranno di grande supporto e vi permetteranno di creare qualcosa di nuovo anche tra le mura domestiche. Attenzione a non esagerare troppo con gli sbalzi d'umore, i vostri affetti sapranno comprendervi, se li ascolterete e gli aprirete il vostro cuore riuscirete a tranquillizzarvi e a non farvi travolgere dalla frustrazione.

Vergine: momenti di tensione con il partner si alterneranno a momenti di romanticismo e passione, il vostro umore altalenante potrebbe turbare chi vi sta accanto, il consiglio è quello di mantenere toni pacati e di dedicare tempo a ciò che vi fa stare bene. Se siete single e vi sentite soli una buona idea potrebbe essere quella di chiamare gli amici, confidarvi gli ultimi avvenimenti e darvi un supporto morale reciproco. Forse, la situazione con i figli assumerà dei contorni più pacati, ma attenzione a non esagerare con suggerimenti non richiesti perché basta poco per riportare in auge le vecchie discussioni.

Bilancia: ci sarà bisogno del vostro carattere pacato ed equilibrato, le tensioni in famiglia, infatti, a causa del difficile momento, potrebbero aumentare notevolmente, ma se riuscirete a trovare un compromesso tutto andrà per il verso giusto. Potrebbe essere il momento giusto per usare la creatività e dedicarvi a qualche progetto artistico: disegno, scrivere una canzone, scrivere un racconto, le idee non vi mancano, dovete solo avere il coraggio per realizzarle! Il partner potrebbe sembrarvi distaccato e indifferente, ma in realtà sarà solo molto annoiato e turbato, il consiglio dell'oroscopo è quello di provare a risollevargli il morale con parole dolci e cariche d'affetto.

Scorpione: potrebbe essere la giornata giusta per sfruttare la vostra fantasia. Il consiglio è quello di non dare spazio alla paura, ma di esprimere le vostre emozioni tramite l'arte e la musica, forse, qualcuno, finita tutta questa situazione, potrebbe valorizzare le vostre creazioni. In famiglia le cose procederanno bene, la tolleranza e la comprensione saranno le due parole chiavi per far funzionare i rapporti, ma attenzione a non farvi mettere i piedi in testa! Potreste sentirvi stanchi e giù di tono, ma non arrendetevi, le vostre buone qualità vi permetteranno di trascorrere una giornata serena.

Previsioni zodiacali di domenica 15 marzo: tensione per Capricorno e Acquario bisognoso di attenzioni

Sagittario: il vostro partner vi mostrerà tutta la sua dolcezza e dedizione, trascorrerete dei romantici momenti insieme e una buona idea potrebbe essere quella di organizzare a casa una cenetta romantica: candele, cibo gustoso e una bottiglia di buon vino vi basteranno per creare la giusta atmosfera. I figli potrebbero sentirsi turbati e agitati a causa della difficile situazione, ma la vostra dolcezza riuscirà a tranquillizzarli e a fargli vivere dei momenti sereni in famiglia. Attenzione a non trascurare gli amici, anche se non potete vedervi di persona esistono tanti modi per rimanergli accanto e per fargli sentire la vostra presenza.

Capricorno: siete sempre stati dei gran lavoratori e questo immobilismo vi turba notevolmente, il consiglio dell'oroscopo è quello di non abbandonarvi alla frustrazione del momento, provate a lavorare su qualche idee che potrà esservi d'aiuto una volta ripreso il lavoro. Potrebbe esserci qualche incomprensione con il partner, non sempre è semplice conciliare opinioni diverse, però, con la giusta dose di tolleranza ed equilibrio riuscite a normalizzare la situazione e ad evitare inutili litigi. Attenzione agli sbalzi di temperatura, fate bene ad arieggiare la casa, ma state attenti a non esporvi a correnti fredde e a coprirvi bene durante il riposo notturno.

Acquario: potreste sentirvi bisognosi di coccole e attenzioni, ma il partner, travolto dall'ansia, forse, non riuscirà a starvi accanto come voi vorreste. Una buona idea potrebbe essere quella di dedicare tempo alla scrittura o alla lettura dei vostri libri preferiti, il consiglio è quello di sfruttare al massimo questi momenti per ricaricare le energie in vista del ritorno alla normalità. La situazione con i figli sarà tranquilla e piacevole, vi faranno sentire apprezzati e il loro sorriso vi aiuterà ad affrontare questi momenti di difficoltà. Attenzione a non esagerare con le faccende domestiche, dedicare tempo alla casa dà soddisfazione, però, cercate di non farvi male.

Pesci: è un periodo in cui l'ansia non riesce a lasciarvi liberi, potreste sentirvi attanagliati dalla tensione e spaventati di fronte alle difficoltà del momento. L'oroscopo consiglia di parlarne con il partner, vi è sempre stato vicino e anche in questa occasione non sarà da meno. Cercate di dare spazio alle piccole attività quotidiane, potrebbe essere d'aiuto organizzare dei giochi con la musica o dedicarvi a qualche videogioco divertente. Non sarà facile gestire la situazione con i figli, forse vi faranno pressioni per uscire e per allentare un po' la stretta su di loro, spiegategli bene come stanno le cose senza, però, facendo attenzione a non esagerare con i toni.