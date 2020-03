L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale dal 16 al 22 marzo approfondisce l'entrata di Sole in Ariete e di Mercurio in Pesci. Un nuovo modo di amare più entusiasta avvolgerà tutti i segni zodiacali di Fuoco che vivranno l'amore in modo più dinamico e con maggiore spirito d'iniziativa. L'astro mercuriano garantirà intelligenza, intuizione e tante novità tutte da approfondire nelle previsioni astrologiche fortunate.

Nuovi entusiasmi nell'oroscopo dell'amore settimanale di marzo

Ariete: Luna positiva dal Sagittario già da lunedì renderà l'amore più dinamico e avventuroso.

La voglia di ampliare gli orizzonti mentali sarà tanta e scoprirete delle sensazioni nascoste da troppo tempo nel vostro cuore. Gli astri saranno in ripresa per voi dell'Ariete, quindi via libera all'amore.

Toro: Mercurio martedì passerà in posizione favorevole e incrocerà un sestile astrologico portentoso per l'amore. Più spensierati, vivrete l'amore con maggiore partecipazione emotiva. Potreste anche ricevere una piacevole sorpresa in giornata. Solo nel weekend la posizione di Luna in dissonanza potrebbe rendervi un tantino nervosi.

Gemelli: l'opposizione di Luna dal Sagittario darà il via a un inizio settimana un po' teso, dove sarete indolenti e troppo arroganti con la persona amata. Attenzione a non lasciarvi prendere dal desiderio di soddisfare solo i vostri bisogni. Dovrete cercare invece di analizzare la relazione a due tenendo conto delle necessità di entrambi. Buono il weekend con una Luna molto sbarazzina che vi sarà favorevole.

Cancro: le sensazioni amorose diventeranno alquanto tese a metà settimana poiché Luna in Capricorno potrebbe catapultarvi in un'introspezione talmente profonda da farvi perdere il senso delle prospettive. Anche Sole nel weekend non sarà nella posizione migliore per l'amore, ma potrete contare su Mercurio che garantirà novità brillanti.

Leone: un po' annoiati martedì con Mercurio, Sole e Nettuno che quasi sfideranno ad affrontare una situazione trascinata da troppo tempo senza trovare una soluzione idonea, dovrete cercare nuovi stimoli in grado di rivoluzionare la relazione in modo entusiasmante.

Venerdì e sabato ci penserà Sole a riscaldare i cuori e a farvi amare di più.

Vergine: lunedì dovrete cercare di contenere un modo di fare troppo precipitoso, che potrebbe farvi prendere decisioni di cui potreste pentirvi. Da martedì in poi Mercurio sarà in opposizione e alcuni chiarimenti subiranno un ritardo. Magari potreste puntare tutto su un weekend più vitale per l'amore, con Sole in posizione favorevole che garantirà un nuovo spirito d'iniziativa.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influenza del satellite notturno farà sì che vi mettiate in collegamento con il lontano, volando con i pensieri e sorvolando vette amorose mai esplorate.

Tenderete a seguire più le vostre idee che quelle della persona amata, applicando in coppia un'ideologia personale e sognante.

Scorpione: una notizia potrebbe arrivare nella giornata di martedì e procurerà entusiasmo. Giove, Plutone, Saturno e Marte saranno sempre favorevoli a farvi amare in modo più appassionato e fortunato. Questa settimana la Luna vi assisterà fino a sabato, poi passerà in Pesci domenica e potrebbe creare qualche tensione.

Sagittario: positivi e fiduciosi in voi stessi con Luna presente nel segno lunedì e martedì, sarete baldanzosi e desiderosi di elargire affetto in modo anche disinteressato.

Attenzione però a non essere troppo permalosi, soppesando le parole del partner in maniera pignola. Mercurio in quadratura da martedì in poi potrebbe sprigionare un po' di nervosismo.

Capricorno: Luna entrerà nel segno a metà settimana e renderà gli affetti un po' troppo rigidi e rigorosi. Dovrete cercare di non bloccare le emozioni, piuttosto potrete approfondire la sfera emotiva con maggiore consapevolezza e flessibilità. Affascinanti nel weekend, sarete più accoglienti nei confronti della persona amata.

Acquario: il bisogno di maggiore libertà viene sottolineato ancor più dall'influenza di Luna dal Sagittario che farà delimitare bene i vostri spazi, facendovi seguire l'esigenza di maggiore autonomia.

Luna nel segno venerdì renderà il weekend più frizzante e fantasioso.

Pesci: martedì Mercurio entrerà nel segno e si congiungerà con Sole, garantendo senso pratico e un'intelligenza brillante che farà prendere le decisioni giuste in coppia seguendo un'intuizione molto marcata e fortunata. Venere sarà in splendida posizione per l'amore e nulla potrà fermare l'attuazione dei vostri sogni. Buona una Luna sensibile presente nel segno domenica.