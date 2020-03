Inizia il weekend per tutti i segni zodiacali. Alleggeriamo almeno per un po' le tensioni, scoprendo le previsioni astrologiche di sabato 14 e domenica 15 marzo 2020. Di seguito l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in campo amoroso la luna inizierà un transito interessante recupererete le energie sia livello sentimentale che lavorativo. Bel recupero generale anche per quel che riguarda il lato salutare. Domenica potrebbero arrivare delle idee vincenti.

Toro: i nati sotto questo particolare segno, nel weekend di sabato 14 e domenica 15 marzo è possibile che si sentano particolarmente agitati.

In campo lavorativo evitate di stancarvi troppo. Mentre per quel che riguarda la il settore amoroso con Venere che continua un bel transito potrete vivere delle buone emozioni.

Gemelli: in queste giornate del fine settimana a livello amoroso con la luna in opposizione non sarà semplice gestire alcune situazioni con il partner. Nel lavoro è possibile che giungano delle proposte da valutare. Evitate discussioni in particolare domenica.

Cancro: a livello amoroso in questi giorni è importante che facciate delle scelte giuste.

A livello professionale potrebbero esserci degli sviluppi i cui risultati saranno visibili nei prossimi mesi.

Leone: in campo amoroso cercate di trovare delle soluzioni che possano giovare al vostro rapporto di coppia. In campo lavorativo con Venere dissonante provate a non vivere dei conflitti con i collaboratori. Domenica è possibile che vi sentiate particolarmente agitati, tenete a bada questa sensazione.

Vergine: i nati sotto questo segno zodiacale, in particolare domenica non dovranno fare passi falsi in amore. A livello professionale evitate le scelte azzardate. Periodo di relax per voi.

Previsioni e oroscopo del weekend per i segni zodiacali

Bilancia: in amore le storie iniziate da tempo hanno bisogno di essere incentivate. In campo professionale, potrebbero giungere delle proposte, ma anche dei contratti da valutare.

Sabato in particolare potrete stare di più con la persona che amate.

Scorpione: a livello professionale, cercate di non affaticarvi troppo. In queste giornate, soprattutto domenica, con anche Mercurio che inizia un transito importante, alcune situazione potranno sembrare migliori. In amore momento di maggiore serenità rispetto alle settimane precedenti.

Sagittario: situazione positiva per quel che riguarda il lato salutare. Con la luna nel segno in queste giornate del weekend vivrete un buon momento in amore. Nel lavoro, in particolare domenica è possibile che nascano delle incomprensioni da risolvere al più presto.

Astri e stelle del fine settimana per gli ultimi segni zodiacali

Capricorno: sarà possibile recuperare una situazione difficile in campo amoroso. Per quel che riguarda il settore professionale, evitate di discutere per affermare le vostre idee. In particolare sabato è possibile che viviate delle incertezze a livello emozionale.

Acquario: periodo di agitazioni in campo amoroso. Vi sentite particolarmente stanchi, soprattutto nella giornata di sabato. Domenica a livello lavorativo è possibile che giungano delle trattative da affrontare e delle nuove collaborazioni.

Pesci: Luna dissonante nella giornata di domenica, dovrete vivere i momenti con il partner in modo cauto.

È possibile infatti che in questo periodo nascano delle discussioni. A livello professionale cercate di essere più riflessivi.