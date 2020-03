Nuova giornata che sta per prendere il via. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 20 marzo 2020 per i dodici segni zodiacali ed i cambiamenti che arriveranno con l'influenza delle stelle e dei pianeti in amore e nel lavoro.

Astri e stelle del 20 marzo 2020: previsioni

Ariete: in amore un po' di attenzione è necessaria. È tempo di vivere belle emozioni visto che il Sole entra nel segno. Nel lavoro, visto che è un momento di pausa e di riflessione per molti, programmate da ora qualcosa di bello per i prossimi mesi.

Non mancheranno le opportunità.

Toro: per i sentimenti se c'è qualcosa da dire meglio parlare con molta prudenza. La Luna dissonante porta agitazione. Nel lavoro state pensando di dare un taglio netto di alcune collaborazione. Evitate però in questi giorni di fare scelte drastiche.

Gemelli: a livello amoroso giornata di recupero. Se vi sentiti davvero vicini ad una persona avete voglia di fare il grande passo. Venere favorevole aiuta. Nel lavoro è importante in questo momento guardare al futuro con forza ed energia.

Cancro: in amore giornata interessante, se da tempo vivete una storia, è probabile che vogliate ora maggiore garanzia. A livello lavorativo c'è da parlare di un progetto futuro. Bene il fisico.

Leone: a livello amoroso Luna in opposizione. Attenzione a possibili contrasti. Non mancheranno piccoli fastidi. Nel lavoro, con i progetti bloccati c'è necessità di fare una scelta in vista anche del mese in arrivo.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, se c'è qualcosa da dire in amore fatelo ora. Aprile sarà il mese del dentro o fuori definitivo. Nel lavoro meglio parlare con chiarezza, in particolare se state aspettando una risposta importante.

Bilancia: a livello sentimentale meglio evitare di lasciare il certo per l'incerto.

Alcuni dubbi che nasceranno oggi saranno legati ad una storia che state vivendo in modo difficile. A livello lavorativo periodo di grandi scelte. Un nuovo progetto potrà essere portato avanti a breve.

Scorpione: per i sentimenti non tutte le coppie hanno ritrovato serenità. Le nuove relazioni potrebbero richiedere più tempo. A livello lavorativo meglio fare tutto con calma in questo periodo.

Sagittario: a livello amoroso se c'è qualcosa da dire fatelo oggi perché domani sarà una giornata più pesante. Nel lavoro, se un cambiamento è imminente potreste tentare nelle prossime settimane una nuova strada.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale c'è tanto da fare in una storia amorosa, le coppie motivate però potranno programmare qualcosa di bello per l'estate. Nel lavoro, con il Sole dissonante si potrà generare qualche conflitto con alcune persone che ha tempo sono contro di voi.

Acquario: a livello amoroso meglio evitare complicazioni inutili. Periodo sottotono anche per trovare un accordo con la persona amata. A livello lavorativo tutto potrà cambiare a vostro favore, ma sarà necessario parlare chiaro fin da ora.

Pesci: in amore situazione generale che porta confusione, occorre stare attenti a non mettere troppo agitazione nei rapporti.

Nel lavoro state vivendo un momento di pausa e riflessione, è giusto fermarsi adesso.