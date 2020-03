Con l'arrivo del mese di marzo 2020 è naturale chiedersi come andrà la situazione astrologica per i segni zodiacali. Osserviamo in particolare cosa prevedono le stelle e l'astrologia per tutti i nati sotto il segno del Capricorno.

Di seguito l'amore, il lavoro e la salute, ma anche suggerimenti per affrontare nel migliore dei modi le giornate. Negli ultimi tempi con Giove e Saturno in vostro favore, la situazione è migliorata in campo professionale. Avete avuto l'opportunità di studiare nuove strategie e ottenere nuovi successi.

La seconda parte del periodo scorso vi ha visti però nervosi, anche in campo sentimentale, dove comunque vi siete messi in gioco.

Oroscopo marzo per tutti i nati Capricorno

A livello salutare nel mese di marzo vivrete un recupero psicofisico. In particolare le prime settimane del mese vi vedranno più forti. Non dimenticate di curare la vostra salute psicofisica e fare dei controlli se necessario. Nel successivo mese di aprile ritornerà in pieno la vitalità, con il Sole dalla vostra parte anche le cure saranno favorite e potrete eliminare qualche fastidio di troppo.

Il cielo si prende cura di voi anche nelle ultime settimane di questo mese, con il finire del periodo aumenteranno però gli impegni.

In campo amoroso il transito di Giove e Saturno garantisce passione, non mancherà energia. A livello lavorativo con anche Marte e Urano in buon aspetto sentirete di avere maggiori capacità rispetto ai vostri collaboratori.

Approfondiamo l'Oroscopo e le stelle del mese di marzo nel dettaglio.

Oroscopo marzo: lavoro e amore per il Capricorno

Nuova stabilità in amore per le coppie che nascono in questo periodo. Diversi i pianeti dalla vostra parte che garantiscono una nuova passionalità, la situazione generale potrebbe così migliorare. I single che da tempo cercano l'anima gemella, in questo periodo potrebbero costruire una relazione per vivere meglio il proprio futuro. Se avete voglia di fare nuove conoscenze mettetevi quindi in gioco non chiudetevi in voi stessi.

Nel mese di aprile sarà importante superare le difficoltà e le relazioni che sono giunte a termine, cercando di guardare oltre.

A livello professionale, chi gestisce un'impresa vedrà dei risultati favorevoli. È possibile che con la fine del periodo nascano delle emozioni negative, ma dureranno poco e potrete tornare ad ottenere successo. In questo mese di marzo sarete chiamati a fare molte scelte, se qualcuno ha in mente qualcosa di importante, dovrà sfruttare le occasioni che si presenteranno. Ad aprile chi è in cerca di un'occupazione, troverà degli sbocchi da dover cogliere al volo. Il recupero sarà progressivo.