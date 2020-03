In questo mese di aprile 2020 il segno del Capricorno avrà molte difficoltà in amore, soprattutto sul piano sentimentale. Il lavoro invece vedrà un mese letteralmente diviso in due, dove nella prima parte molti successi saranno quasi assicurati, mentre ci sarà un sensibile calo successivo il giorno 12 aprile. Le energie ottime dovranno essere sempre e comunque salvaguardate con molta attenzione.

Amore e affetti

Purtroppo in amore la situazione sarà alquanto difficile, perché dal giorno 4 aprile Venere non vi sarà più favorevole.

Di conseguenza non ci sarà più molta tenerezza nelle vostre giornate. Dal giorno 12 anche Mercurio non sarà più nel vostro cielo, e da quel momento in avanti dovrete necessariamente fare attenzione a calibrare bene le parole, a non risultare troppo polemici e a cercare di mantenere un buon equilibrio all'interno della coppia, anche se in alcuni casi sarà opportuno adottare questa “strategia” anche all'interno della famiglia, sia la vostra che di origine.In caso contrario, Marte potrebbe portare a litigi veri e propri, a discussioni che potrebbero protrarsi anche per giorni interi.

I single saranno favoriti da un fascino seduttivo ottimo, ma potreste fare qualche errore di dialogo con la vostra conquista.

Lavoro e studio

In ambito professionale sarà necessario sfruttare le occasioni nei primi dieci giorni del mese, perché il giorno 12 la quadratura di Mercurio non vi permetterà di ottenere situazioni lavorative facili e collaborazioni piacevoli. La seconda parte del mese invece sarà un periodo molto statico, fatto di pochissimi successi progettuali e di guadagni abbastanza scarsi.

Se avete una idea sarà il caso di rimandare ad un momento meno difficoltoso e più semplice, perché sfruttare una iniziativa importante, senza attendere, potrebbe portarvi a qualche perdita, sia di stampo economico che di autostima. Inoltre le spese ingenti che si presenteranno alle vostre porte, purtroppo, non vi permetteranno di osare granché sul settore finanziario.

La ricerca di lavoro sarà molto più prolifica nei primi giorni del mese, dopo di ché questa piccola fortuna comincerà progressivamente a scarseggiare. Gli esami per gli studenti fileranno abbastanza lisci nella prima settimana di aprile, ma dalla seconda in avanti sarà meglio focalizzare la vostra fiducia esclusivamente in voi stessi.

Fortuna e salute

La fortuna vi assisterà fino ad un certo periodo, perché Mercurio dal giorno 12 finirà con l'incrementare le spese a cui dovrete far fronte e a farvi sentire inadeguati in determinate circostanze. Marte però vi darà molte energie soprattutto dal punto di vista fisico, quindi saranno favoriti i lavori pratici e quasi del tutto scollegati all'aspetto prettamente mentale. Ovviamente dovrete fare attenzione a non eccedere con gli sforzi e prediligere il riposo ad una eventuale uscita.