Per il segno dei Pesci, questo aprile 2020 sarà un mese che limiterà in modo significativo i nativi, sia sul piano professionale che su quello amoroso. Ci saranno poche occasioni di riuscita per entrambi i settori, ma comunque queste poche saranno sostenute da Giove per quanto riguarderà tutto il mese e da Mercurio e da Venere nella prima settimana. Lo stress e la stanchezza però la faranno da padrone.

Amore e affetti

Il sostegno di Venere sarà soltanto un vago ricordo per la vostra situazione sentimentale, difatti non solo perderete l'affiatamento basilare all'interno della vostra coppia ma anche la piccola fortuna che avrebbe potuto darvi quella “marcia in più”.

Purtroppo subentreranno un Mercurio ed un Marte che non prometteranno niente di buono, ovvero soltanto litigi, incomprensioni ed un nervosismo che vi porterà seriamente a pensare di troncare la vostra storia d'amore.

La grande fortuna di Giove però potrebbe “attutire” lo stress derivante da questa situazione così complessa, quindi non tutto sarà perduto se sarete perseveranti.

Ovviamente anche per i single non sarà un buon momento per corteggiare o per conquistare qualcuno, ma probabilmente arriverà qualche momento decisamente più favorevole da sfruttare al massimo.

Lavoro e studio

Sarà opportuno darvi da fare prima che il giorno 11 aprile vi tolga l'appoggio prezioso di Mercurio. Dopodiché potrebbero subentrare dei problemi a livello collaborativo con i vostri colleghi, o comunque dei momenti in cui dialogare sarà molto più difficile rendendo complicata anche l'operazione più semplice. Marte però vi renderà meno forti e tenaci, non sempre in grado di superare qualunque ostacolo e rendendovi anche piuttosto nervosi.

Il Sole dal giorno 20 aprile vi renderà comunque più ottimisti e fiduciosi.

Giove inoltre renderà il vostro segno particolarmente fortunato e redditizio, facendovi guadagnare ma anche facendovi evitare delle spese troppo gravose per le vostre finanze.

Le occasioni di arrivare ad una assunzione ci saranno, ma dovranno essere sfruttate appieno e senza alcuna remora.

Purtroppo il tempo favorevole a disposizione per fare esami soddisfacenti sarà molto limitato nell'arco temporale della prima settimana del mese, quindi fate del vostro meglio rispettando le tempistiche.

Fortuna e salute

Marte poco favorevole creerà degli scompensi fisici dai quali sarà molto difficile emergere, e il piano mentale sarà penalizzato da un forte stress accumulato nel tempo. Il supporto di Giove però sarà determinante per la riuscita di alcuni progetti in corso, ma sarà meglio organizzare il vostro lavoro e il vostro tempo in generale durante i primi giorni del mese in quanto sostenuti da Mercurio.