Per i nati del segno della Vergine, questo aprile 2020 si presenterà alquanto monotono sotto l'aspetto sentimentale, mentre man mano che le settimane del mese si susseguiranno l'ambito lavorativo acquisterà sempre più “terreno”, anche per chi è alla ricerca di un impiego.

La fortuna di Giove accompagnerà i nativi per gran parte del tempo, ma dovranno fare i conti con una scarsa capacità fisica di sopportare gli sforzi.

Amore e affetti

Dal giorno 4 aprile Venere non sarà più in trigono, quindi l'aspetto sentimentale purtroppo subirà una lenta discesa verso un atteggiamento distaccato, che perderà molto di quel “calore” che lo ha caratterizzato nel corso del mese di marzo.

Se dovrete fare dei chiarimenti, affrettatevi prima che l'intesa cali ulteriormente andando incontro a fraintendimenti e incomprensioni. Questi ultimi potrebbero essere deleterie per la vostra relazione solamente se non avrete l'intenzione di porre dei “paletti” evitando così discussioni. L'aspetto erotico non sarà particolarmente brillante a causa di un Marte poco disposto a collaborare, ma Giove vi darà la fortuna necessaria per non “cadere” in dissidi inutili e che proprio per la loro natura di poco conto potrebbero essere anche più “pericolosi” per la vostra storia d'amore.

Non sarà un periodo florido nemmeno per le conquiste e per fare amicizia.

Lavoro e studio

Quando Mercurio il giorno 12 lascerà l'opposizione al vostro cielo significherà che successivamente avrete un progresso comunicativo sul lavoro sempre più positivo. Purtroppo la fortuna di Venere non avrà il solito effetto benefico su di voi, ma avrete molto più autocontrollo nel superare eventuali ostacoli e problemi che altrimenti manderebbero all'aria molti dei vostri progetti.

Si risolveranno anche delle questioni burocratiche che ultimamente vi hanno messo a dura prova e avrete anche molte idee originali per le questioni prettamente pratiche. Cogliete al volo le occasioni di un contratto lavorativo.

Il 20 aprile le cose miglioreranno sensibilmente grazie all'ottimismo del Sole che vi offrirà anche maggiori forze ed energie per affrontare le giornate più difficoltose.

La seconda metà del mese sarà quella decisamente ideale per gli esami e per poter ottenere un voto alto dopo uno precedente che vi ha deluso.

Fortuna e salute

Giove sicuramente influirà in modo piuttosto conciso e in modo positivo sul vostro mese. Difatti, molte delle occasioni lavorative che arriveranno saranno proprio dettate dalla fortuna di questo pianeta, ma ovviamente dovrete anche sfruttare queste opportunità utilizzando tutte le vostre energie.

Di energie ne avrete a tratti, dato che Marte non sarà molto favorevole al vostro segno, quindi cercate di non eccedere con gli sforzi e con lo sport. Al contrario, cercate di sviluppare le capacità mentali e di ragionamento.