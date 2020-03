Un aprile 2020 piuttosto sottotono, quello che si presenterà per i nati del segno del Toro. Purtroppo le relazioni sentimentali saranno sicuramente 'a rischio' se non sono state consolidate in precedenza, e sul lavoro soltanto le opportunità favorite da Giove ci saranno delle spinte abbastanza positive. Salute da salvaguardare.

A seguire, le previsioni del mese di aprile per il segno zodiacale del Toro.

Amore e affetti

Purtroppo Venere lascerà il vostro cielo dal giorno 4 aprile quindi per gran parte dell'arco mensile non ci saranno troppe novità positive per quanto riguarda la sfera amorosa.

Sarà quindi opportuno rafforzare la vostra intesa di coppia prima che le cose prendano una piega sfavorevole, arrivando ad una condizione di freddezza che purtroppo potrebbe farvi subire una rottura insormontabile all'interno della vostra relazione. Anche per i single potrebbe non essere un buon momento per le conquiste, e a peggiorare la situazione ci sarà un Marte in quadratura che vi farà perdere del fascino seduttivo.

Dal canto suo, Giove vi riserverà una bella dose di fortuna che però sarà decisiva nelle amicizie, tanto che potreste trovare un amico eccellente anche fra le nuove compagnie.

Ottimo anche l'andamento relazionale all'interno della famiglia, anche quella di origine con cui magari ultimamente non avete avuto un buon rapporto di dialogo.

Lavoro e studio

Oltre a Marte, anche Mercurio dal giorno 12 aprile potrebbe non essere dalla vostra parte. Si respireranno pochissime energie fisiche e una scarsa capacità di relazionarsi con i colleghi. Con gli investimenti e gli accordi sarà altrettanto difficile essere efficienti, ci sarà soltanto un aiuto di Giove che vi darà della fortuna abbastanza sporadica ma che comunque vi regalerà delle novità buone.

Starà a voi sfruttarle a pieno, cercando di estrapolare quanti più guadagni possibili. Rimanete concentrati e attenti, senza distogliere l'attenzione dall'obiettivo principale. Ci sarà molto ottimismo dal giorno 20 grazie al Sole, ma spesso ci sarà del nervosismo a troncare inevitabilmente qualche momento di serenità.

Molto poco sereno questo periodo con lo studio, tanto che bisognerà focalizzarsi maggiormente sui concetti basilari della materia che state affrontando.

Fortuna e salute

Soltanto Giove sarà il vostro portatore della fortuna durante gran parte dell'arco mensile. Ma anche se la presenza di questo pianeta vi darà delle occasioni da cogliere al volo, dovrete comunque essere cauti negli investimenti e negli affari in generale. Troppo nervosismo vi darà qualche problema sul piano anche fisico, e non soltanto mentale, dunque anche qualche progetto importante se non trattato adeguatamente potrebbe “sfumare”.

Si potrebbero affacciare qualche malessere, poca energia e poco spirito d'iniziativa. Saranno da evitare sport in genere.