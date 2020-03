Il mese di aprile 2020 per il segno della Bilancia sarà un mese diviso letteralmente in due. Se l'aspetto sentimentale e amoroso sarà uno dei migliori dell'anno e che potrebbero avviare la storia d'amore dei nati di questo segno ad un passo in avanti molto importante, il fronte lavorativo sarà una vera e propria sfida a cui si dovrà necessariamente resistere a lungo.

Amore e affetti

Dal giorno 4 aprile esploderanno le emozioni più positive e dirompenti. Grazie agli influssi di Venere svilupperete una complicità di coppia molto intensa e ricca di tenerezza ed anche di eros, capaci insieme di arrivare a fare progetti importanti come una convivenza, un matrimonio o un acquisto condiviso come quello di una casa.

Ci saranno occasioni molto rare per litigare, per avere dubbi riguardo alla fedeltà del partner o anche semplicemente di assumere un atteggiamento freddo e distaccato.

Le occasioni di conquistare una persona che avete nel cuore da tanto tempo saranno agevolate da tanto fascino e un magnetismo unici nel loro genere, in grado di suscitare negli altri una grande attrattiva, e non soltanto dal punto di vista fisico.

Le opportunità di fare pace con un membro della famiglia o con un amico saranno molto più “efficaci”.

Lavoro e studio

Mercurio comincerà la sua opposizione il giorno 12 aprile. Ciò significa che l'aspetto lavorativo purtroppo potrebbe non “decollare” adeguatamente o non partire affatto. Bisognerà prendere il lavoro come verrà, senza osare troppo ma soprattutto senza fare mosse progettuali che sono di dubbia risoluzione fin dalle origini della messa in pratica. Giove in quadratura infatti potrebbe aumentare notevolmente le prospettive di occasioni illusorie che potrebbero farvi “cadere” durante il percorso lavorativo.

Evitate di firmare troppo facilmente contratti lavorativi che vi lasciano piuttosto incerti e non fate investimenti che poi potreste non essere in grado di portare a termine.

Cercate di fare esami e quant'altro durante la prima metà del mese perché dopo, ottenere un buon voto potrebbe essere molto difficile se non passate un numero adeguato di ore sui libri.

Fortuna e salute

Venere sarà sicuramente dalla vostra parte nonostante Giove non vi sarà favorevole.

Ciò significherà che avrete comunque la vostra piccola dose di fortuna da impiegare in quei momenti in cui sembrerà esserci qualche spiraglio di luce. Queste possibilità saranno molto più “numerose” dopo il giorno 20 con l'opposizione del Sole che si farà sempre più lontana.

Marte vi donerà le energie per superare i momenti più difficoltosi, ma non sarà lo stesso per l'aspetto mentale, il quale sarà abbastanza “indebolito” dalle problematiche e dai pensieri negativi.