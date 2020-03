È arrivato un nuovo weekend per tutti i segni. Alleggeriamo le tensioni del momento, leggendo le previsioni e le stelle del giorno 14 marzo 2020 riguardanti il lato professionale, sentimentale e salutare da Ariete ai Pesci.

Astrologia giornaliera del 14 marzo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore non dovete perdere tempo se vi piace qualcuno. Nel pomeriggio la Luna inizierà un transito interessante. Nel lavoro torna un po' di energia. Le relazioni che nascono adesso promettono bene.

Toro: per i sentimenti giornata di recupero, in particolare il pomeriggio farà la differenza.

A livello lavorativo evitate di stancarvi troppo. Qualcosa potrebbe non andare come vorreste.

Gemelli: a livello sentimentale bisogna cercare di risolvere alcuni problemi nati in famiglia. Evitate di mettere troppa carne al fuoco. Nel lavoro vi potreste far partire importanti iniziative. Siete rallentati soltanto dalle questioni economiche.

Cancro: in amore è importante in questi giorni fare scelte giuste per evitare complicazioni. A livello lavorativo attenzione alle intolleranze, queste potrebbero diventare molto forti.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale, se il vostro cuore è solo da tempo è ora di farsi avanti. Non mancheranno possibili progetti a lunga durata. Nel lavoro evitate di fare scelte azzardate, aspettate il 16 prima di prendere una decisione.

Vergine: per i sentimenti attenzione alle polemiche. Se vivete una storia non ufficiale attenzione perché potrebbe venire fuori. A livello lavorativo meglio non fare scelte azzardate in questo momento.

Previsioni del giorno per segni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a livello amoroso dal pomeriggio torna una bella vitalità e domani sarà una buona giornata per fare scelte importanti. A livello lavorativo non sapete se accettare o meno una proposta e soprattutto non sapete se rinnovare un contratto.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale se si è alla ricerca di una nuova storia arriva qualche opportunità in più grazie a Mercurio nel segno.

Nel lavoro non affaticatevi troppo. Una discussione oggi potrebbe mettervi in ansia.

Sagittario: in amore la Luna nel segno porta emozioni importanti. Se c'è stata una crisi ora si potrà recuperare. A livello lavorativo favoriti i progetti che nasceranno nelle prossime settimane.

Capricorno: in amore momento di grande forza. Le incertezze sono superate grazie alla vostra caparbietà. Nel lavoro dovrete discutere per affermare le vostre idee. Al momento siete indecisi se accettare o meno una proposta.

Acquario: a livello amoroso attenzione ad un maggior momento di stanchezza. Siete più agitati in questo momento, forse anche pensierosi.

Nel lavoro torna un buono stato di vitalità. Recupero per il fisico.

Pesci: in amore cercate di parlare poco perché non mancheranno le provocazioni. Nel lavoro non dovete avere paura di cambiare. Fisico in ripresa.