L'Oroscopo di aprile del Sagittario garantirà risultati ottimi sia per quanto riguarda la sfera lavorativa che quella sentimentale. Sarà un mese molto positivo soprattutto per quanto riguarda le novità in ambito lavorativo poiché i Sagittario avranno il transito di tanti pianeti che condizioneranno positivamente la loro vita. L'influenza di Giove in Capricorno e Plutone garantiranno decisione e combattività. Il Sole in Ariete regalerà loro una forza interiore indescrivibile e ogni progetti potrà essere realizzato con le previsioni astrali fortunate.

Tante novità professionali nell'oroscopo di aprile del Sagittario

Nuovi progetti e collaborazioni vantaggiose per voi Sagittario animeranno il mese di aprile. Questo infatti sarà un mese molto positivo grazie al transito di tanti pianeti a voi benevoli. Dal 12 al 27 aprile, Mercurio in Ariete vi renderà molto comunicativi e creativi mentre Giove in Capricorno e Plutone elargiranno una determinazione frutto di una maggiore sicurezza in voi stessi. Così decisi, sarete anche più combattivi nel portare avanti i progetti in via di realizzazione.

Sarà proprio questo il momento di agire per concretizzare i sogni con successo. Marte in sestile e Giove in semisestile vi faranno sentire un'energia interiore esplosiva che vi porterà lontani. Più in sinergia con il Sole che vi renderà ricchi di voglia di fare, aprile sarà un mese molto positivo dove saranno favoriti i guadagni, gli investimenti, gli avanzamenti di carriera e ci saranno anche tante novità in campo professionale.

Infatti voi che siete alla ricerca di un nuovo lavoro potrete approfondire tanti colloqui poiché sicuramente qualche novità animerà la vostra sfera lavorativa. Invece voi che attendevate da tempo un avanzamento di carriera potrete osare con successo, poiché questo mese sarà veramente fortunato.

Previsioni astrali sentimentali per il Sagittario di aprile

Se le previsioni astrali di aprile per voi Sagittario saranno molto fortunate in campo professionale, purtroppo per quanto riguarda la sfera amorosa la situazione risentirà di notevoli alti e bassi sprigionati da pianeti in posizione di dissonanza che quasi sfideranno a dare il massimo di voi stessi per fronteggiare eventuali attriti al meglio.

In particolare avrete Venere in Gemelli che sarà in opposizione con il vostro segno. Per questo motivo ci saranno le opportunità di vivere momenti meravigliosi con il proprio partner, ma risentiranno sempre di eventuali attriti. Voi Sagittario che già da un po' state portando avanti una storia in crisi, dovrete fare molta attenzione altrimenti la situazione potrebbe peggiorare. Per chi è in coppia, dal 6 aprile Venere in opposizione provocherà qualche disagio in amore, ma non bisognerà preoccuparsi in maniera eccessiva. Basterà essere prudenti e tranquilli e tutto andrà per il meglio. Voi in coppia dovrete soprattutto cercare di rilassarvi e non pensare al lavoro.

Solo in questo modo potrete vivere la vostra storia d'amore in modo sereno. Marte in sestile e Mercurio in Ariete in compenso saranno vostri alleati e vi renderanno molto affascinanti e carismatici. L'astro mercuriano in particolare, farà pianificare nuove idee e lampi geniali, da applicare con meticolosità e astuzia senza seguire una scia impetuosa che potrebbe far compiere scelte avventate. I single invece, grazie alla protezione di Mercurio che favorirà il dialogo, faranno tante nuove amicizie che potranno approfondire con entusiasmo. Voi single del Sagittario potrete fare quindi tanti incontri positivi e investire una ritrovata energia in queste nuove conoscenze che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Chissà che tra di loro non si nasconda l'anima gemella.