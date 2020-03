Il primo mese della stagione primaverile è giunto. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno dell'Acquario in questo periodo di marzo 2020? Approfondiamo le stelle e l'oroscopo con il lavoro, l'amore e la salute ed anche accorgimenti per affrontare nel migliore dei modi il periodo in arrivo.

Negli ultimi tempi - con Giove e Saturno dalla vostra parte - non è mancata energia, avete avuto l'opportunità anche di curare di più la forma fisica. Alcuni problemi sono stati risolti e questo vi ha resi più forti.

A livello amoroso ci sono stati dei momenti di gelosia che hanno causato delle problematiche con il partner, mentre in campo lavorativo avete potuto superare dei timori per poter affrontare dei cambiamenti.

Oroscopo di marzo per i nati Acquario

A livello salutare il cielo è dalla vostra parte, non mancherà una grande energia e vitalità che potrete gestire al meglio. Ci saranno delle necessità, dovrete ascoltare i vostri desideri per poterli esaudire. Chi ha dei malesseri, potrà cercare di capire da cosa scaturiscono per affrontare il problema.

Sentite una grande voglia di libertà. Nel successivo mese di aprile il vostro stile di vita potrebbe migliorare. In campo amoroso cercate di non farvi coinvolgere troppo emotivamente, potreste abbassare la guardia e non comprendere i comportamenti del partner. Per quel che riguarda il settore professionale l'ultima parte del mese sarà quella migliore.

Approfondiamo quindi le stelle nel dettaglio che riguardano il campo professionale e quello amoroso dei nati Acquario.

Oroscopo marzo il lavoro e l'amore per l'Acquario

Le coppie che stanno insieme da molto tempo in questo periodo è possibile che perdano la propria passionalità, cercate di mantenere al meglio il rapporto, anche a livello mentale. È inutile pensare al passato, questo potrebbe soltanto causare delle crisi, i pensieri negativi aumenteranno anche con la dissonanza di Venere. Cercate di fare attenzione alle vostre reazioni in particolare nella parte centrale del periodo, quando potreste innervosirvi particolarmente.

Nel seguente mese di aprile i single in cerca di un nuovo amore, potranno fare degli incontri importanti.

A livello lavorativo siete in attesa di una svolta da tempo, alcuni cambiamenti sono già avvenuti, ma il cambiamento più importante deve avvenire dentro di voi. Potrebbero esserci delle promozioni e dei rinnovi, anche se qualcuno preferirebbe cambiare ruolo. Cercate di prepararvi bene per gli esami, se siete degli studenti, sarà importante per ottenere il successo che desiderate. Chi ha in mente dei buoni progetti, potrà portarli avanti per ottenere successo.