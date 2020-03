L'Oroscopo del fine settimana lascia presagire 48 ore interessanti per l'Acquario che, grazie alla vicinanza e all'affetto delle persone care, potrà alleggerire la mente dalle preoccupazioni e ritrovare un po' di buon umore. Anche per i Pesci è un momento di recupero, soprattutto per i sentimenti e i rapporti interpersonali. Bene il Capricorno, Marte protegge il segno.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo del weekend, sabato 14 e domenica 15 marzo 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del fine settimana 14 e 15 marzo

Ariete: Durante le prossime 48 ore il segno potrebbe sentirsi alquanto nervoso ed irritabile, favorendo la nascita di discussioni e malintesi tanto in amore quanto all'interno della sfera lavorativa. Il consiglio delle stelle è quello di scegliere con cura le parole da usare, ma soprattutto di evitare di sfogare le proprie preoccupazioni sugli altri.

Toro: un cielo interessante protegge il segno soprattutto per quanto riguarda l’amore. E' un momento molto vantaggioso in tal senso, in cui potrebbero nascere importanti progetti per il futuro, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio.

Al contrario l’ambito finanziario potrebbe creare qualche problema, meglio evitare le spese superflue. Bene il lavoro, da lunedì il segno potrà fare in altra affidamento sugli influssi vantaggiosi di Mercurio.

Gemelli: l’oroscopo del weekend lascia presagire un un importante recupero per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. La passione si riaccende, chi vive in copia può provare a ritrovare la complicità con il partner.

Al contrario all'interno della sfera lavorativa potrebbero esserci delle situazioni da risolvere, qualcuno potrebbe affrontare dei momenti di disagio e confusione.

Cancro: è un weekend di recupero per il segno, che ritrova l’energia e la voglia di fare. In ambito lavorativo è il momento ideale per esporsi, soprattutto se si hai intenzione di presentare una proposta o lanciare un progetto. Anche in ambito sentimentale il Cancro sarà più disinibito, momento ideale per confessare i propri sentimenti alla persona amata o cercare dei chiarimenti all'interno del rapporto di coppia.

Leone: non è un oroscopo facile quello del Leone che durante le giornate precedenti potrebbe aver accusato alcuni malesseri fisici ed ora potrebbe faticare a ritrovare la giunta carica. Particolarmente a rischio sono i rapporti di tipo interpersonale e soprattutto quelli familiari. Tuttavia la giornata di domenica 15 marzo porta un po’ di serenità, ideale per chi desidera trovare dei chiarimenti.

Vergine: la giornata di sabato 14 marzo potrebbe rivelarsi alquanto faticosa per il segno, completamente assorbito da alcune questioni riguardanti la sfera lavorativa. Al contrario quella di domenica sarà la giornata ideale per dedicarsi alla propria famiglia e all'amore, ma soprattutto per rilassarsi e prendersi cura del proprio corpo e della propria mente.

Bilancia: l'oroscopo del weekend lascia presagire due giornate non prive di difficoltà, in quanto potrebbero sorgere degli imprevisti o dei rallentamenti. Soprattutto durante la giornata di sabato 14 marzo il segno farebbe bene a muoversi con attenzione, cercando di limitare il più possibile il margine di rischio o di errore. Qualcuno potrebbe trovarsi ad affrontare delle problematiche a causa di ritardi, mancate consegne o pagamenti in ritardo.

Scorpione: le stelle lasciano presagire un weekend interessante. Un cielo magico protegge lo Scorpione e lo favorisce soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali.

La giornata di domenica al contrario sì rivelerà utile per chi sta lavorando a nuovi progetti o intende apportare dei cambiamenti alla propria condizione lavorativa.

Sagittario: sono 48 ore interessanti per il segno che potrà fare affidamento sulla protezione di Mercurio in posizione amica. Il momento ideale per coloro i quali intendono avanzare una proposta o presentare un nuovo progetto di tipo lavorativo. Il consiglio delle stelle quello di osare e questo vale anche per quanto riguarda l’amore. Alle relazioni che nascono in questo periodo dell’anno si riveleranno fortunate per il futuro.

Capricorno: è un momento vantaggioso dal punto di vista fisico grazie a Marte in posizione favorevole che ricarica le energie e da una marcia in più al segno.

Quelle di sabato 14 domenica 15 marzo sono giornate interessanti per chi desidera dedicare maggiore attenzione alla cura del corpo e del fisico, magari praticando dello sport. Ma sono anche giornate interessanti per i sentimenti e l’ambito lavorativo, qualunque sia il vostro obiettivo potete fare affidamento su di un quadro astrale estremamente interessante.

Acquario: la settimana non è stata prima di preoccupazioni e momento di malumore per il segno, che tuttavia con l’inizio del weekend si prepara a vivere un momento più vantaggioso. Un ruolo di importanza centrale sarà giocato dall'amore e degli affetti personali che potrebbero aiutarvi a tornare di buon umore e ad eliminare alcune delle preoccupazioni che vi affliggono.

Alti e bassi nel lavoro.

Pesci: l'oroscopo del weekend lascia presagire 48 ore faticose per il segno. Qualcuno potrebbe infatti risentire di lievi malesseri fisici, come gambe gonfie o mal di schiena. Al contrario è un momento interessante in amore, ideale per ritrovare la complicità persa con il partner e cercare di dare nuova linfa alla propria vita di coppia. Bene il lavoro.