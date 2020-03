Le previsioni zodiacali del 16 marzo ci portano a conoscenza dell'andamento di tutti i segni zodiacali, per quel che concerne l'amore, il lavoro e la salute. Il Toro potrà ringraziare la sua dolce metà, mentre i Gemelli potrebbero essere premiati per alcune belle idee. Il Capricorno avrà uno stato di salute davvero invidiabile.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: cercate di non far indispettire la vostra dolce metà. Per quanto riguarda il lavoro, mettete da parte un po' di rabbia e rimboccatevi le maniche.

La salute consiglia di mantenervi in forma.

Toro: saprete ricompensare il partner per la sua vicinanza. Cercate di non polemizzare troppo con i colleghi di lavoro. Il vostro stato di salute marcia a gonfie vele.

Gemelli: dovreste essere più schietti e sinceri, l'ipocrisia non porta da nessuna parte, soprattutto in amore. Saprete coinvolgere tutti con un bel progetto lavorativo. Cercate di curarvi al meglio, per quel che riguarda la salute.

Cancro: non accettate troppi compromessi, a lungo andare vi danneggeranno.

Non prendete decisioni affrettate in ambito lavorativo. Siate meno pigri e cercate di muovervi di più, la vostra salute migliorerà.

Leone: non si prospetta una buona giornata per quel che concerne i rapporti di coppia. Preoccupatevi del vostro lavoro e non pensate a quello degli altri. Mantenetevi in forma, senza esagerare troppo.

Vergine: metterete tanta passione, sarà particolarmente gradita al partner.

Il lavoro richiederà perseveranza, non fermatevi mai, nemmeno a risultati ampiamente raggiunti. Una bella passeggiata nel verde risulterà essere molto salutare.

Previsioni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: credete di più ai fatti e meno alle parole. Ultimamente vi siete un po' lasciati andare e il lavoro ne sta risentendo. Non impigritevi troppo, ne risentirebbero il vostro corpo e la vostra mente.

Scorpione: saprete donare alla vostra dolce metà tutta la passione di cui avrà bisogno. Vorrete fare tutto da soli in ambito professionale, non sempre otterrete risultati. Vi state lasciando troppo andare, non esagerate e pensate alla salute.

Sagittario: cercate di liberarvi da alcune fisse alquanto deleterie, per voi e per la coppia. Fidatevi dei vostri colleghi di lavoro e credete maggiormente nel gioco di squadra. Vincete il pessimismo e fatevi una bella corsetta rigenerante.

Capricorno: sarete particolarmente comprensivi col partner. Sul lavoro non fatevi mettere i piedi in testa da nessuno, proponete le vostre idee.

Nessun sintomo all'orizzonte, per quel che riguarda la vostra salute.

Acquario: saprete gestire al meglio alcune dinamiche della vita di coppia, complimenti. Il vostro progetto lavorativo risulterà vincente e particolarmente apprezzato. Una passeggiata in solitario non vi farà certo male, sappiate accettare alcuni consigli.

Pesci: frenate un pochino il vostro desiderio e la troppa gelosia. Rimanete con i piedi per terra e non cercate l'impossibile, la vostra professione non ve lo permette. Impegnatevi e il vostro stato di salute migliorerà notevolmente.