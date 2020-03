L'oroscopo dell'amore per la settimana che va dal 16 al 22 marzo vede ancora al primo posto i Segni di Terra. Toro, Vergine e Capricorno, infatti, stanno ricevendo l'influsso positivo di Venere che genera romanticismo e l'appoggio di Marte che porta tanto eros. Sono super favoriti i Capricorno della terza decade. Va ricordato, inoltre, che il Sole entra in Ariete il 20 marzo e donerà più vitalità al Leone che, in questo momento, ne ha davvero molto bisogno. Mercurio, tornato ormai in moto diretto, aiuta a chiarire qualche incomprensione per il Cancro e per i Pesci, ma anche la Vergine risulterà più aperta nei confronti del partner.

Vediamo ora cosa racconta l'Oroscopo per l'amore per tutti i Segni per questa settimana.

Previsioni per l'amore: l'Ariete vuole tornare a comandare

Ariete - Per voi Ariete in coppia della terza decade questa settimana continua a essere piuttosto nervosa e complicata. Vanno meglio quelli che si trovano a vivere un rapporto extra che sta diventando sempre più appassionante. Il Sole entra nel Segno il 20 marzo: porterà positività, per ora, agli Ariete della prima decade e donerà un bel po' di sprint ai single che si rimettono in azione.

Toro - In teoria le previsioni di questa settimana per voi sono davvero ok. Venere vi aiuta a dimenticare le incomprensioni con il partner, ma vi rende anche pigri. Ci sono situazioni che state trascinando e dovreste mettere in conto un bel chiarimento. Attenzione alle giornate del 20 e del 21 che vi vedranno nervosi. Alcuni single del Segno sono innamorati e vorrebbero concretizzare con la persona a cui pensano.

Gemelli - Non siete ancora al top. Nei rapporti di coppia state soffrendo la routine. Dall'altro lato, i single del Segno non capiscono perché sono corteggiati proprio da qualcuno con cui non hanno nulla in comune. Tutto questo è dovuto all'effetto di Mercurio che vi rende molto critici. La settimana, quindi, sarà all'insegna dell'insofferenza.

Oroscopo per l'amore: il Leone alleggerisce le tensioni

Cancro - Per voi Cancro il transito di Mercurio diretto nei Pesci è davvero una boccata d'aria fresca. In questa settimana l'amore per voi va a gonfie vele: c'è comunicazione, c'è voglia di essere teneri e, se saprete giocare bene le vostre carte, anche l'eros sarà più che soddisfacente. I single del Segno hanno molta voglia di flirtare.

Leone - Il transito del Sole nell'Ariete illuminerà il fine settimana di voi Leone della prima decade. Il Sole è il vostro astro-guida e in posizione positiva alleggerirà molte tensioni degli ultimi giorni.

Se il vostro rapporto di coppia è in crisi non ci sarà, certo, una soluzione immediata, ma almeno vi sentirete più leggeri. I single devono ancora pazientare e quelli della seconda decade rischiano di prendere un abbaglio.

Vergine - Le previsioni per voi della Vergine sono molto buone. Mercurio dai Pesci vi stimola a parlare di più con il partner e a comunicargli quello che ancora non avete avuto modo di dirgli. Venere e Marte positivi continuano a favorire le coppie, sia quelle di vecchia data che quelle appena iniziate. Siete tutti più romantici in questo periodo: che bel cambiamento!

L'oroscopo dell'amore mette il Capricorno ancora al primo posto

Bilancia - Per voi Bilancia saranno poche le occasioni di chiarimento. Le previsioni sull'amore per questa settimana sono piuttosto neutre e questo non favorisce la comunicazione con il partner. Dal 20 marzo, con il Sole che va in opposizione al vostro Segno, dovrete fare ancora più attenzione: ci sono verità nascoste che potrebbero venire a galla. I single del Segno avranno modo di approfondire una conoscenza.

Scorpione - Le giornate del 20 e del 21 sono difficili e questo vale, in particolare, per gli Scorpione della seconda decade.

Nonostante questo, Mercurio potrà aiutarvi a dire al partner che cosa vi sta preoccupando. I single metteranno a frutto la loro famosa parlantina e affascineranno le possibili prede pronte a cadere tra le loro braccia.

Sagittario - Dovrete pazientare fino al fine settimana. Quando il Sole entrerà in Ariete, infatti, vi farà tornare il sorriso. Questo nuovo transito positivo vi renderà più ottimisti e disposti a coccolare il vostro partner. Mettetevi all'opera, magari preparate una cenetta gustosa, stuzzicante, afrodisiaca. Lo stesso discorso vale per i single del Segno: dovete agire.

Capricorno - Le previsioni per voi Capricorno continuano a essere molto positive nel campo sentimentale.

Molti di voi hanno già reso stabile un rapporto di coppia iniziato da tempo e qualcuno sta pensando anche a ufficializzarlo legalmente. Per tutti gli altri, la situazione è, comunque, positiva e serena. Molti single del Segno tra poco non lo saranno più.

Acquario - Siete sottoposti allo stress di una Venere nel Toro dissonante. Voi Acquario amate la libertà più di ogni altra cosa, mentre questa Venere vi vuole legare. Molti di voi in coppia stanno soffrendo per le esigenze del partner. Dal 20 marzo il Sole vi aiuterà a comunicare la vostra insofferenza. I single del Segno, invece, stanno bene così come stanno: da soli.

Pesci - Le previsioni di questa settimana sono ottime per il vostro umore. La Luna è quasi sempre favorevole e Mercurio tornato diretto nel Segno renderà il vostro partner disponibile ad ascoltarvi. Per i Pesci che sono single ci sono possibili nuove conoscenze con cui vi sentirete subito a vostro agio. Ci sarà anche molto da fare in campo lavorativo, ma saprete gestire tutto al meglio.