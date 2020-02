L'Oroscopo del fine settimana di sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo rivela delle ottime prospettive per l'Ariete, il Sagittario e la Vergine mentre risulterà un po' meno appagante per i segni zodiacali dei Gemelli e dei Pesci. Sorprese in arrivo per i single del Capricorno e passione per lo Scorpione. Scopriamo cosa riveleranno le previsioni astrologiche per il fine settimana.

Oroscopo del weekend 29 febbraio-1° marzo, da Ariete a Cancro

Ariete: si chiude una pagina e si apre un nuovo capitolo all'insegna della positività e dell'amore.

Sarete dinamici e pieni di energia in questo fine settimana. Cogliete questa opportunità di trascorrere serate impeccabili.

Toro: siete alla ricerca di serenità e di pace, la settimana vi ha stremato. Siete in trepidante attesa di un weekend da passare in totale relax e tranquillità, in modo da poter recuperare le vostre forze e ripartire alla grande la prossima settimana.

Gemelli: spesso non riuscite a controllare il vostro carattere e a volte risultate quasi arroganti nei confronti di alcuni vostri amici o conoscenti.

Sapete bene com'è fatta la vostra personalità e cercate sempre di dare dei buoni consigli, anche se spesso non riuscite a controllare il modo di porvi agli altri. Nel fine settimana avrete modo di chiarire i 'misunderstanding'.

Cancro: siete perplessi su alcune discussioni avute con una persona che conoscete particolarmente bene. Se avete delle questioni irrisolte, affrontatele e risolvetele prima dell'arrivo del weekend.

Questo vi aiuterà a trascorrere un fine settimana più gratificante e soprattutto più spensierato.

Previsioni astrali del fine settimana, da Leone a Sagittario

Leone: riuscite ad avere un atteggiamento tenace ma a volte vi intestardite su futili questioni. Non vi sentite all'altezza e, di conseguenza, tendete a sottovalutarvi. Questo rallenterà il raggiungimento dei vostri obiettivi. Sabato e domenica saranno delle giornate appaganti; tuttavia dovrete fare i conti con qualche piccolo impiccio.

Vergine: spesso siete troppo duri con voi stessi, questo vi impedisce di raggiungere la massima autostima. Trovate il modo di mettere da parte la vostra insicurezza, dando più fiducia alle vostre capacità. Nel fine settimana potrebbero esserci delle sorprese in arrivo.

Bilancia: secondo l'oroscopo, trascorrerete un fine settimana sostanzialmente positivo ma dovrete assolvere alcuni impegni presi già da qualche settimana, impegni che necessitano la vostra attenzione. Cercate di liberarvene prima dell'arrivo del weekend, in modo tale da avere più tempo libero a disposizione.

Scorpione: questo sarà decisamente un weekend esuberante per lo Scorpione.

Il vostro o la vostra partner sta cercando le vostre attenzioni, dimostrate la vostra disponibilità e riuscirete a passare un fine settimana dallo sfondo passionale invidiabile.

Sagittario: riuscirete ben presto ad ottenere delle risposte riguardo alcune vostre faccende rimaste in sospeso. Questo sarà un weekend inebriante dove non mancheranno serate spensierate in compagnia dei vostri amici fidati o del vostro o della vostra compagna.

Oroscopo di sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno: l'oroscopo per il fine settimana conserva delle novità che riguarderanno in particolar modo i cuori solitari.

Se siete alla ricerca di qualcuno che possa regalarvi momenti unici e inebrianti, questo fine settimana potrebbe essere quello giusto per iniziare a fare qualche nuova conoscenza.

Acquario: fine settimana privo di armonia ma al contempo tranquillo. Di certo le giornate di sabato e domenica saranno poco entusiasmanti sul piano emotivo; tuttavia potrete ugualmente cercare delle attività alternative per trascorrere al meglio il vostro tempo.

Pesci: di tanto in tanto la vostra mitezza viene fraintesa con la troppa ingenuità. Conoscete i vostri limiti e non tutto è permesso, riuscirete a dimostrare un carattere docile ma anche una certa arrendevolezza.

Sabato e domenica saranno giornate poco stimolanti, potrebbe esserci un piccolo calo del vostro umore.