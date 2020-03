Giovedì 12 marzo 2020 troveremo sul piano astrale la Luna transitare nel segno dello Scorpione, nel frattempo Venere ed Urano sosteranno sui gradi del Toro. Saturno, Plutone, Giove e Marte permarranno nell'orbita del Capricorno come il Sole e Nettuno che continueranno il loro transito in Pesci. Infine il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro e Mercurio sarà in Acquario. Oroscopo favorevole per Leone e Sagittario, meno entusiasmante per Acquario e Bilancia.

Sul podio

1° posto Leone: zelanti. Mercurio torna in moto diretto ed anche i nativi, con ogni probabilità, risulteranno estremamente scrupolosi nelle faccende professionali.

Amore in secondo piano col duetto avverso Venere-Urano, specialmente per le prime due decadi.

2° posto Sagittario: shopping. Giovedì che si prospetta finanziariamente florido per i nati del segno, tanto che molti tra loto opteranno per concedersi un'intensa sessione di shopping assieme all'amato bene.

3° posto Cancro: trasgressivi. La Luna nel loro Elemento risentirà della quadratura con Saturno e della doppia quadratura Venere-Urano che probabilmente renderà i nati Cancro in vena di trasgressioni, sopratutto per chi tra loro si appresterà a conoscere nuove persone.

I mezzani

4° posto Pesci: umore top. Il tono umorale in casa Pesci potrebbe essere ai massimi livelli, e non faticheranno ad accorgersene le amicizie che apprezzeranno questo loro insolito modo d'essere.

5° posto Scorpione: questioni pratiche. Le faccende quotidiane, come dedicarsi alle attività legate alla propria dimora, potrebbero balzare in primo piano questo giovedì. Sarà bene, considerando l'alta concentrazione di contrarietà astrali, adempiere quanto prima ad ultimarle prima che la mole di lavoro risulti insostenibile.

6° posto Toro: rallentamenti. 24 ore dove i nati avranno buone chance di dover fare i conti con qualche ostacolo di troppo sul versante professionale, che rallenterà i loro progetti in essere. Servirà mantenere la calma e non spazientirsi, onde evitare diverbi dialettici con capi e colleghi.

7° posto Capricorno: amore da premiare. Urano e Saturno guarderanno di sguincio i nati Capricorno, ammonendoli circa la loro ostinata predisposizione verso il lavoro in tutte le sue forme.

Questo perchè Venere, in felice congiunzione ad Urano, li spingerà a dedicare qualche attenzione supplementare al partner.

8° posto Ariete: perplessi. Un amico potrebbe assumere un atteggiamento ambiguo che, almeno inizialmente, desterà una certa perplessità nei nativi. Superata l'impasse iniziale non esiteranno, però, a chiedere spiegazioni in merito.

9° posto Gemelli: umore flop. Con quel sorriso capovolto affronteranno, c'è da scommetterci, questo giovedì con poca voglia di fare e di sopportare le critiche dei colleghi. Un giorno di ferie, ove possibile, sarebbe l'antidoto ideale per scongiurare ogni avvisaglia di stress.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: gelosi. Sebbene non vi siano reali motivazioni, i nativi potrebbero provare l'avverso sentimento della gelosia nei confronti dell'amato bene quest'oggi. Sarà bene, però, evitare ogni sorta di scenata che risulterebbe inopportuna.

11° posto Bilancia: distratti. La concentrazione non sarà probabilmente il piatto forte in casa Bilancia questo giovedì, tanto che alcuni tra loro decideranno di rinviare le attività meno urgenti a giornate dove la lucidità mentale sarà più presente.

12° posto Vergine: fuori giri. Giovedì che non si prospetta sotto i migliori auspici per i nati del segno che, pur dandosi parecchio da fare, non riusciranno presumibilmente a cavare un ragno dal buco.

Amore sottotono.