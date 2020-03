Le previsioni astrologiche del segno del Capricorno nel mese di aprile ci danno l'opportunità di essere informati sulle scelte sentimentali e sulle vicende lavorative del segno zodiacale in questione. L'amore di coppia sarà buono o comunque migliore rispetto agli accadimenti negativi verificatisi in passato. I cuori solitari non attraverseranno un mese particolarmente positvo, difficilmente andranno in porto dei corteggiamenti e si potrebbero verificare anche dei cocenti rifiuti sentimentali. Il lavoro, a parte qualche piccola soddisfazione personale, dovrebbe risultare particolarmente negativo e privo di elementi positivi.

Le previsioni astrologiche del Capricorno sull'amore

I rapporti sentimentali, per i nati sotto il segno del Capricorno, risulteranno migliorati rispetto al passato, si potrebbero verificare dei mutamenti favorevoli dovuti al sacrificio e alla disponibilità della coppia. Le discussioni e i litigi si attenueranno di parecchio, fino a diventare quasi nulli nell'ultima metà del mese. L'importante sarà mantenere questo equilibrio e consolidare i buoni rapporti ritrovati, non sarà facile e occorrerà mettere in campo una forza di volontà davvero imponente.

Particolare importanza assumerà il rispetto e le attenzioni da riservare al proprio partner e non dovrà mai venire meno una dose consistente di allegria e buonumore. Non saranno particolarmente buone le notizie che riguarderanno coloro che sono alla ricerca della propria anima gemella, la forma fisica e mentale non sarà per nulla ottimale e si potrebbe andare incontro a qualche 'due di picche' a volte davvero inatteso.

Capricorno, l'oroscopo sul lavoro

Il lavoro non dovrebbe essere particolarmente positivo per i nati sotto il segno del Capricorno, la seconda parte del mese risulterà molto dura e si potrebbero verificare delle situazioni tutt'altro che favorevoli. L'unica nota positiva potrebbe essere rappresentata da un progetto professionale messo precedentemente nel cassetto, questo ripreso e ampliato potrebbe generare qualche piccola soddisfazione.

In linea generale il periodo risulterà essere difficile e bisognerà avere la forza psicologica di affrontarlo nel migliore dei modi e attendere che tutto sia maggiormente in linea con le proprie aspettative. Una via d'uscita potrebbe essere rappresentata da nuove offerte lavorative e nuove opportunità professionali, l'ideale sarebbe mettersi in gioco e ricercare attività sostanzialmente diverse rispetto alle attuali. Bisognerà essere particolarmente attenti all'aspetto economico, anche questo versante infatti non risulterà particolarmente vantaggioso.