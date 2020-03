L'oroscopo del mese di aprile sarà caratterizzato da un periodo positivo per i nativi Bilancia dal punto di vista sentimentale, meno invece sul posto di lavoro, mentre Giove in posizione favorevole per i nativi Acquario permetterà risultati più che soddisfacenti in ambito lavorativo. Marte in sestile per i nativi Sagittario, porterà fascino in amore, ma non sarà sufficiente senza l'ausilio della saggezza e di una mente acuta, mentre Pesci potrà sfruttare gli influssi positivi del pianeta Mercurio per ottenere i risultati sperati in ambito lavorativo.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di aprile 2020 per quanto riguarda la seconda sestina.

Previsioni oroscopo aprile, 2^ sestina

Bilancia: una bellissima Venere in quadratura al vostro segno zodiacale renderà il vostro oroscopo più che soddisfacente dal punto di vista sentimentale. Grazie al trigono del pianeta Marte per la maggior parte del mese, la vostra relazione di coppia non conoscerà crisi, eccezione quei rari casi spesso per motivi futili. Impegnatevi dunque a far uscire fuori la vostra parte migliore per conquistare la vostra anima gemella.

Se siete single ci sarà un maggior coinvolgimento tra voi e i vostri cari, oppure ancora, con una persona che avete notato poco tempo fa e che ora siete interessati a conquistare. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo il periodo non sarà così roseo come in amore. Il pianeta Mercurio si troverà in opposizione al vostro cielo, e potrebbe portare un significativo rallentamento dello svolgimento delle vostre mansioni.

Sotto questo cielo è probabile che le spese aumenteranno, così come gli imprevisti e fareste meglio a trovare una soluzione in fretta. Voto - 7

Scorpione: potrebbe essere un periodo poco stimolante per voi nativi del segno dal punto di vista sentimentale, nonostante l'arrivo di alcune notizie interessanti su tale fronte. Attenzione, ciò non vuol dire che la relazione di coppia attraverserà una fase di crisi.

Semplicemente non avrete una grande voglia di fare qualcosa di veramente divertente con la vostra anima gemella. In ogni caso, preparatevi anche a ricevere delle interessanti notizie tra il partner oppure i vostri familiari. Se siete single potreste riuscire a sfruttare le vostre attuali amicizie per allacciare nuovi rapporti con nuove persone che magari potrebbero rivelarsi più interessanti del previsto. Sul fronte lavorativo anche se non subirete delle forti ricadute a livello economico, saranno poche le novità in questo periodo, che si tradurrà dunque in poche mansioni da svolgere e di conseguenza poche entrate.

Ciò nonostante sarete comunque in grado di gestire bene le vostre finanze. Voto - 7

Sagittario: l'oroscopo del mese di aprile prevede il pianeta Marte in sestile nel vostro cielo, pronto a darvi la forza necessaria per cercare di gestire bene la vostra relazione di coppia. Infatti il vostro fascino sarà indiscutibile agli occhi della vostra anima gemella, aumentando decisamente l'affiatamento di coppia. Ciò nonostante non servirà soltanto la vostra bellezza in quanto dovrete far fronte ad eventuali problemi che potrebbero insorgere, di conseguenza dovrete anche dimostrare di essere all'altezza di risolvere possibili imprevisti.

Se siete single sarà un periodo di maggiore sicurezza emotiva, che vi permetterà di crescere non solo fisicamente. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà portatore di buone notizie, di accordi, di affari che andranno molto bene, ciò grazie all'impegno che ci metterete ogni giorno per ottenere i risultati sperati. Voto - 8,5

Capricorno: sarete in un periodo piuttosto stabile su tutti i fronti. Venere non sarà più favorevole nel vostro cielo, ciò nonostante la vostra relazione di coppia non necessiterà di un aiuto da parte delle stelle dopo il magico periodo che avete vissuto precedentemente.

Voi e la vostra anima gemella dunque passerete un periodo molto tranquillo, senza particolari intoppi che posso guastare il vostro rapporto. Cercate solo di non assumere un atteggiamento prepotente per non rovinare tutto ciò che avete costruito insieme in questo periodo. Se siete single e siete impazienti di dichiararvi, forse potrebbe essere necessaria ancora un po’ d'impazienza. Per quanto riguarda la sfera lavorativa Mercurio in quadratura potrebbe non permettere il facile progredire della vostra carriera professionale, di conseguenza sarà necessario più impegno del previsto se volete davvero riuscire a svolgere incarichi più importanti e di conseguenza con guadagni più ingenti.

Voto - 7,5

Acquario: un oroscopo da tenere in considerazione sotto diversi punti di vista per i nativi del segno, con Giove in posizione benefica nel vostro cielo. Sul fronte sentimentale la situazione sarà ottimale, e riuscirete finalmente ad uscire da una situazione problematica, tornando così a vivere una storia d'amore semplice e profonda al tempo stesso, così come piace a voi. Per quanto riguarda i cuori solitari i sentimenti che nutrite per una persona lentamente cambieranno e forse i tempi potrebbero essere abbastanza maturi per fare una scelta molto importante che cambierà la vostra routine.

In ambito lavorativo sarà un periodo ricco di risultati positivi, grazie a Giove benefico. Inoltre Marte sempre con voi offrirà grinta, energie e il desiderio di lavorare duramente per raggiungere vari risultati. Voto - 8,5

Pesci: gli influssi del pianeta Venere spariranno del tutto durante il mese di aprile, ciò vorrà dire che sul fronte sentimentale potreste non essere più così efficienti e fortunati come nel mese precedente. Potrebbero verificarsi infatti alcune piccole problematiche tra voi e l'anima gemella, come delle incomprensioni o alcuni progetti che prenderanno la piega sbagliata. Sarebbe il caso di evitare dunque di assumere un carattere troppo euforico o prepotente e cercare di comportarvi alla stessa maniera di come avete fatto nelle settimane trascorse.

Se siete single le probabilità per riuscire a trovare la vostra anima gemella diminuiranno, ciò nonostante non sarà detto che non riuscirete a buttarvi in una nuova storia d'amore. Nel lavoro potrete ancora sfruttare il pianeta Mercurio per ottenere risultati positivi nel lavoro, ma dovrete fare presto in quanto nella seconda metà del mese la situazione potrebbe lievemente peggiorare. Voto - 6,5