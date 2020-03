La settimana che inizia lunedì 30 marzo e si conclude domenica 5 aprile 2020 vedrà la prima sestina zodiacale alle prese con un cambio di rotta da parte dei pianeti principali. In particolare, il pianeta Venere si sposterà dalla costellazione del Toro per “recarsi” in quella dei Gemelli, i quali focalizzeranno la loro attenzione sugli affetti più cari, rafforzando i propri legami parentali.

L'Ariete invece avrà ancora nei suoi gradi il Sole, con una solarità eccezionale, utile soprattutto nelle amicizie.

Di seguito, le previsioni da Ariete a Vergine per la settimana astrale.

Divertimento per il segno dell'Ariete

Ariete: sarete in vena di divertirvi, di essere al centro dell'attenzione ma anche di fare nuove amicizie e nuove scoperte. Anche il lavoro sarà “baciato” dall'ottimismo e dall'allegria, tanto che riuscirete a mettervi all'opera addirittura divertendovi. Gli accordi e gli studi avranno una marcia in più.

Toro: purtroppo non sarà una settimana favorevole per il lavoro, ci saranno molti ostacoli da superare e non sempre ci riuscirete.

In più, avrete modo di constatare che ci saranno situazioni burocratiche a cui purtroppo non eravate preparati adeguatamente. Il malumore vi accompagnerà per tutto il weekend, ma sicuramente ci sarà qualche novità positiva.

Gemelli: ottima la vostra dedizione alla famiglia durante questa settimana, ma se sarete più propensi ad essere attenti sulla vostra famiglia, dovrete prestare attenzione anche a quella di origine.

Avrete modo di conoscere meglio una persona della quale pensavate in un modo del tutto diverso da quello reale.

Discussioni 'accese' per il segno del Cancro

Cancro: si ritornerà ai diverbi con il partner, alle discussioni e alle gelosie. Forse stavolta non avrete tutti i torti, ma sicuramente nel fine settimana arriverete ad una discussione che non ammetterà repliche. Sul lavoro la distrazione la farà da padrone, ma non scordatevi che molti dei profitti in questo periodo dipenderanno esclusivamente da voi stessi.

Leone: il lavoro procederà a gonfie vele, tanto che non ci sarà niente e nessuno a fermarvi. Sarete in grado di evitare quei piccoli dettagli che potrebbero porre dei limiti alla vostra carriera professionale. In amore la stabilità sarà la colonna portante della vostra relazione di stampo sentimentale.

Vergine: purtroppo questa onda negativa per gli affari che avevate avuto nella settimana scorsa si prolungherà fino a questa, portandovi a fare qualche sacrificio in più per il bene vostro e di chi vi sta attorno. Cercate di “stringere i denti” ed affrontare ogni ostacolo a testa alta e senza vacillare.