Nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2020 troveremo sul piano astrale Marte che si sposterà dal Capricorno (dove stazionano anche Giove e Plutone) al segno dell'Acquario (facendo compagnia a Saturno). Venere, invece, viaggerà dai gradi del Toro, dove risiede anche Urano, al domicilio dei Gemelli, mentre il Sole permarrà in Ariete. Infine Mercurio e Nettuno transiteranno nel segno dei Pesci. Oroscopo settimanale favorevole per Ariete e Leone, meno entusiasmante per Bilancia e Pesci.

Ariete mondana

Ariete: mondani. La voglia di divertimento potrebbe essere soddisfatta dai nativi questa settimana organizzando delle scanzonate serate, dove le risate tra amici saranno le protagoniste.

Toro: lavoro flop. La quadratura in onda tra Urano e Saturno renderanno presumibilmente la settimana nativa condita da attriti e diverbi in ambito professionale, facilmente evitabili sfoderando un pizzico di diplomazia.

Gemelli: figli. Il focus settimanale dei nati Gemelli potrebbe essere orientato sull'educazione dei figli, che sarà motivo si scambio di vedute con l'amato bene per trovare un doveroso compromesso che faccia felici entrambe le parti.

Cancro: gelosi. Malgrado non vi siano reali motivazioni, i nati del segno proveranno probabilmente della gelosia nei confronti della dolce metà che, esausta, potrebbe cantargliene quattro.

Lavoro top per il Leone

Leone: lavoro top. Le vicende professionali, con tutta probabilità, avanzeranno col vento in poppa grazie alle effemeridi settimanali che premieranno la dedizione e lo stacanovismo dei nati Leone.

Vergine: finanze flop. Sette giorni in cui i nati del segno dovranno, gioco forza, adeguarsi al contrasto Urano-Saturno limitando ogni colpo di testa finanziario, in modo da scongiurare sgradite sorprese economiche.

Bilancia: stressati. Le svariate attività pratiche da portare a termine questa settimana risulteranno presumibilmente più del necessario, sarà quindi doveroso rimandarne alcune evitando di fare i conti con lo stress.

Scorpione: umore flop. Il tono umorale dei nativi in questi giorni non dovrebbe essere dei più concilianti e le loro pungenti stoccate faranno presumibilmente storcere il naso a più di una persona.

Pesci pigro

Sagittario: relax. Sino a mercoledì i nati del segno potrebbero aver bisogno di staccare la spina dalla quotidianità e dedicarsi al relax più assoluto. Da giovedì partiranno carichi di energie e volontà.

Capricorno: fuori fase. La quadratura tra Saturno ed Urano comporterà, c'è da scommetterci, qualche scossone in ambito professionale per i nati Capricorno, i quali non sapendo come reagire, rimarranno interdetti.

Sarà bene rimandare qualsiasi azione tempestiva.

Acquario: stacanovisti. Il luogo di lavoro sembrerà probabilmente l'habitat più idoneo per i nati del segno questa settimana, perché Saturno nel segno sarà protetto dalla tripla congiunzione Marte-Giove-Plutone.

Pesci: pigri. La voglia di mettersi in gioco potrebbe venir meno questa settimana in casa Pesci, tanto che molti nativi sceglieranno di disdire alcuni impegni mondani già organizzati.