Il fine settimana che comincia nel sabato 28 e termina nella domenica 29 marzo 2020 si presenterà molto rilassato, più disteso per la Bilancia ma anche per i Pesci. Fortunatamente per lo Scorpione l'umore volgerà in un modo del tutto positivo, mentre il segno del Sagittario sarà letteralmente al 'top' per le questioni di stampo lavorativo.

Male per il Capricorno, dal momento che la stanchezza e il forte stress lo metterà in condizione di cambiare umore piuttosto in fretta e di convertirlo in uno molto più pessimista e negativo.

Di seguito, le previsioni dalla Bilancia ai Pesci per il weekend.

Pausa per il segno della Bilancia

Bilancia: finalmente avrete la possibilità di staccare la spina dal lavoro, dagli impegni in generale, ma anche da quei colleghi con i quali spesso e volentieri ultimamente avete avuto dei diverbi piuttosto accesi. Dedicatevi anche al riposo fisico, e cercate di evitare le uscite e gli appuntamenti con gli amici.

Scorpione: vi lascerete andare alla tristezza, ma fortunatamente qualcuno di vicino a voi come il partner vi darà una mano per superare questo baratro momentaneo.

Dovreste preferire qualche proposta che vi distragga in modo molto più concreto rispetto ai vani tentativi dei giorni scorsi, come ad esempio una proposta di un nuovo passatempo.

Sagittario: avvertirete un rialzo più soddisfacente sul lavoro, con accordi sicuri stipulati in men che non si dica e numerose opportunità di guadagnare, ma anche di avere un contratto abbastanza remunerativo. La situazione rosea del lavoro sarà pienamente avvantaggiata da un'ottima complicità di coppia.

Cautela per l'Acquario

Capricorno: avrete molto stress accumulato. Nonostante la settimana si sia presentata come la migliore del mese, ora vivrete un periodo di stress e nervosismo che vi potrebbe far entrare in conflitto con qualcuno che vi sta particolarmente a cuore. Sarà opportuno rasserenarvi e pensare in positivo.

Acquario: fate estrema attenzione alle scelte di questo sabato, in particolar modo quelle che prenderete nella domenica.

Vi converrà essere molto più prudenti e calibrare bene i “pro” e i “contro” delle proposte che albergheranno nella vostra mente. Fatevi consigliare, se possibile, in modo da non commettere degli sbagli troppo gravosi da risolvere.

Pesci: avrete una buona atmosfera con il partner, tanto che oltre ai progetti che desidererete fare in due, ci saranno anche delle sorprese piacevoli. Non si arriverà all'eros, purtroppo, ma avrete comunque una tenerezza di fondo che non ve lo farà mancare affatto. Saprete come essere gentili e interessanti nei confronti degli altri.