L'Oroscopo della settimana dal 23 al 29 marzo segnala, in particolare, amore al top per i nati Toro e nervosismo per Gemelli e Sagittario. E avrà un nuovo importante transito: Saturno in Acquario.

L'oroscopo della settimana, amore e lavoro

Ariete (21/03-20/04): le giornate saranno più gradevoli. Il Sole nel segno vi infonderà ottimismo e Saturno non sarà più in posizione dissonante. In amore non mancherà qualche discussione. Il lavoro invece sarà stressante.

Toro (21/04- 20/05): Venere nel segno vi renderà più romantici.

Marte in trigono aumenterà la vostra carica sensuale. Il rapporto di coppia beneficerà di questi transiti. Nell'ambito professionale saprete imporre le vostre idee.

Gemelli (21/05-21/06): sarete agitati e sospettosi nei confronti di tutti, sia nell'ambito lavorativo che sentimentale. Il partner non gradirà il vostro atteggiamento. Notizie poco chiare per quanto riguarda il lavoro.

Cancro (22/06-22/07): l'oroscopo indica un miglioramento per voi. Venere amica vi farà sentire amati dal partner, ritroverete la gioia di stare insieme, in famiglia, godendo delle piccole cose.

Buone le novità sul lavoro.

Le previsioni astrologiche della settimana: dal Leone allo Scorpione

Leone (23/07-23/08): avrete una buona carica energetica che trasmetterete sia in casa che ai colleghi di lavoro. In amore non ci saranno problematiche particolari da affrontare e sul lavoro saranno rimandate le questioni legali meno urgenti.

Vergine (24/08- 22/09): gli astri segnalano nervosismo a causa di Mercurio dissonante.

Per quanto riguarda il lavoro, sarete più pignoli del solito e tenderete alla polemica. In amore, invece, la situazione sarà più che positiva.

Bilancia (23/09-22/10): l'oroscopo indica che alti e bassi vi accompagneranno nei prossimi giorni. Saturno però sarà dalla vostra parte e noterete un miglioramento generale sia in campo sentimentale che professionale.

Scorpione (23/10-22/11): le stelle segnalano che in questo periodo sarete un po' distratti in amore e tenderete a trascurare il partner.

Alcuni di voi, in particolare i nati della prima decade, potrebbero avere dei dubbi sul proseguo di una storia.

I consigli degli astri dal 23 al 29 marzo

Sagittario (23/11-21/12): novità interessanti per quanto riguarda il lavoro. Potrebbero esserci delle chiusure di contratti che in un primo momento vi destabilizzeranno ma avrete nuove occasioni. In amore sarà tutto abbastanza tranquillo.

Capricorno (22/12-20/01): l'oroscopo della settimana indica che sarete tra i più fortunati di questi giorni. Venere in trigono vi porterà l'amore. Il rapporto di coppia sarà vissuto in armonia e con una buona intesa fisica, Nell'ambito professionale sarete stimati e noterete un aumento di guadagni.

Acquario (21/01-19/02): il vostro cielo indica che non sarà il periodo migliore per l'amore. Il partner vi mostrerà gelosia e questo creerà un po' di tensione tra voi. Sarete costretti a rimandare alcuni progetti di lavoro mentre altri, appena iniziati, cominceranno a dare “buoni frutti”.

Pesci (20/02-20/03): Mercurio nel segno aiuterà la comunicazione e sarete convincenti e persuasivi sul lavoro, le vostre richieste saranno ascoltate. Bene anche l'amore. In famiglia regnerà unione e serenità. Marte a favore vi renderà più seducenti.