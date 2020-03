L'oroscopo di aprile per i Segni d'Acqua parte dallo Scorpione, per il quale in primo piano troviamo la quadratura di Saturno e di Marte in Acquario. Sarà un mese, quindi, molto intenso per questo Segno, anche se l'appoggio di pianeti importanti, come Giove e Plutone, sarà di grande aiuto dal punto di vista professionale. Per Cancro e Pesci possono verificarsi invece piccole problematiche di tipo pratico o cambiamenti improvvisi di umore. Vediamo ora, però, quali sono le previsioni dettagliate per i tre Segni d'Acqua per il mese di aprile.

Ad aprile il Cancro sarà meno stanco, ma sempre polemico

Cancro - Il mese di aprile inizia con il Sole in aspetto negativo con il vostro Segno. L' Oroscopo vede quindi i nativi favoriti in campo pratico e lavorativo, ma sarà necessario combattere contro una forte pigrizia: questo vuol dire che si preferirà leggere un libro in più invece che dedicarsi a pulire casa! Dall'11 aprile anche Mercurio passa in posizione critica e, allora, sarà ancora più forte la voglia di essere polemici, anche se, in realtà, non ce ne sarà un vero motivo.

Marte, infatti, uscirà dalla posizione negativa alleggerendo molte tensioni che finora hanno condizionato il quotidiano. In amore c'è una situazione un poco statica: non ci sono grandi cambiamenti e neppure grandi novità. Saturno in Acquario sicuramente sta cominciando a dare respiro, aprile potrebbe essere quindi un mese molto costruttivo. L'importante è riuscire a controllare i famosi sbalzi di umore che da sempre caratterizzano i nati nel segno.

Oroscopo di aprile: lo Scorpione inizia a selezionare ciò che non vuole più

Scorpione - Saturno e Marte in Acquario stanno per portare una serie di cambiamenti, anche improvvisi. L' oroscopo per il mese di aprile vedrà i nativi molto impegnati su vari fronti. Per i nati della prima decade, complice anche Urano in Toro, potrebbe esserci una gran voglia di cambiare tutto, a cominciare, ad esempio, dalla disposizione dei mobili in casa.

D'altro canto, però, si registrerà una certa freddezza nel modo di comportarsi con gli altri: con la famiglia, con il partner, con gli amici. Ci sarà bisogno di ritrovare se stessi e di lasciare da parte tutto quello che in questo momento non si sente più proprio. Fino all'11 aprile Mercurio sarà in ottima posizione, sarà così possibile gestire bene il lavoro e ogni tipo di comunicazione, scritta o a voce. L'amore è in una fase di trasformazione; alcuni si sentiranno molto attratti da qualcuno, ma non tanto per il suo aspetto fisico, quanto per il suo modo di fare. Gli Scorpione della terza decade sono ancora favoriti da Giove: è ancora buona, quindi, la situazione economica, ma sarà necessario gestire bene il denaro, perché presto potrebbe essere necessario fare un po più di economia.

Per i Pesci l'oroscopo di aprile parla di insoddisfazione

Pesci - L'oroscopo di aprile vede i Pesci perdere l'appoggio di Marte, di Venere e di Saturno. Forte sarà, quindi, la sensazione di vedere crollare alcune importanti certezze. Questo vale, però, in particolare solo per chi negli ultimi due anni non ha concretizzato i suoi progetti di vita e di lavoro. Per gli altri, invece, è il momento di godere i successi ottenuti, in particolare, in questo ultimo anno. Ad aprile la vita sentimentale metterà tutti i nati alla prova. La posizione di Venere nei Gemelli, infatti, non regalerà molta sintonia: i Pesci di base sono super romantici, mentre questa Venere vorrà suggerire divertimento e una vita alla giornata senza impegno.

Per chi è in coppia ci sarà parecchia insoddisfazione, il partner apparirà infatti poco presente e poco attento. A chi invece è single, questa Venere potrebbe suggerire di essere un pochino superficiale: l'ideale sarà ascoltare musica e volare via lontano da tutti i pensieri!