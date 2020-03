L'Oroscopo settimanale dal 9 al 15 marzo 2020 e la classifica dei segni zodiacali è pronto a dare il suo responso. I Gemelli salgono sul podio, soddisfatti sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Il periodo continua ad essere positivo, dopo un febbraio caratterizzato da ansia e incertezze.

Le stelle favoriscono i segni d'aria, mentre per questa settimana vedono i Pesci sottotono, presi dalla frenesia lavorativa e non più sicuri della propria situazione di coppia. Cambiamenti in arrivo.

Di seguito, le previsioni astrologiche e i consigli astrali da Ariete a Pesci.

Oroscopo e previsioni 9-15 marzo 2020

Gemelli: Podio per i nativi di questo segno. Le settimane passate saranno solo un brutto ricordo. Ora potete fare un sospiro di sollievo e raccogliere i frutti del vostro lavoro. In amore avrete conferme che non vi sareste mai aspettati, ma imparate a coglierne i segnali positivi.

Vergine: Secondo posto. Molto bene la routine famigliare che, in questo periodo non facile per chiunque, vi conforterà con il suo calore.

Dedicatevi ad hobby divertenti e rilassanti. La musica è una buona opzione.

Cancro: Terzo posto. Feeling con i Gemelli, ma attenzione a non farvi scivolare dalle mani questa occasione per via delle vostre paure passate. L'Oroscopo settimanale dal 9 al 15 marzo 2020 vi vede attivi ed energici, approfittatene per fare sport.

Sagittario: Quarto posto. Le cose stanno andando nel verso giusto, specie a livello lavorativo.

Avrete un po' di preoccupazione in più, ma è il prezzo da pagare quando si hanno grandi responsabilità.

Previsioni astrologiche della settimana: Capricorno dubbioso

Acquario: Quinto posto. Non sarà una settimana entusiasmante ma nemmeno da segnare in rosso sul calendario. Rilassatevi, ascoltate buona musica e non fatevi assalire da pensieri poco produttivi. Non serve.

Scorpione: Sesto posto. Le previsioni astrologiche della settimana vi vedono esattamente a metà classifica.

Vivrete giornate un po' noiose ma in fin dei conti non del tutto improduttive. Starà a voi impegnare in modo utile il tempo.

Pesci: Settimo posto. Un collega un po' invidioso potrebbe causare qualche problema, ma nulla di irrisolvibile. Mantenete la vostra proverbiale calma. Amore con alti e bassi questa settimana. Non aggiungete carne al fuoco, questo è sicuro.

Capricorno: Oroscopo non molto favorevole per il segno, che scende all'ottavo posto. L'amore tormentato non vi farà dormire sonni tranquilli. Sicuri di soffrire per un motivo valido? Forse è arrivato il momento di cambiare strada.

Toro all'ultimo posto della classifica astrale

Ariete: Nono posto. In questi giorni non siete sereni. Chi deve fronteggiare un capo poco comprensivo, farebbe bene a non farsi prendere dall'ira. In amore siate prudenti, niente passi falsi questa settimana.

Bilancia: Decimo posto. L'Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2020 vi vede poco attivi e molto stressati. Lasciate perdere le discussioni inutili, sprechereste solo energia. Se siete in coppia, provate a fare qualcosa di divertente insieme e tornate un po' bambini.

Leone: Penultimi. In campo sentimentale è ora di prendere decisioni. Dovete avere coraggio e chiudere le relazioni non sane.

Stress sul lavoro, cercate di non sovraccaricarvi con compiti che non vi spettano.

Toro: Ultimo posto per il segno questa settimana. Le previsioni astrali vi vedono troppo sicuri di voi, attenzione a non essere eccessivamente spavaldi e provocatori. Il partner potrebbe non gradire e perdere la pazienza. Il gioco è bello fino a che dura poco. Sul lavoro vale la stessa cosa.