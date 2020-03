Nuova giornata in arrivo per tutti e dodici segni zodiacali. Scopriamo cosa riservano le stelle e l'Oroscopo in relazione ad amore, lavoro e salute per la giornata di lunedì 9 marzo 2020.

Da Ariete a Vergine

Ariete: giornata di recupero in campo sentimentale. A livello professionale, con Giove e Saturno contrari, è possibile che dobbiate far fronte a delle problematiche.

Toro: in questa giornata, i nati sotto questo particolare segno avranno delle stelle vantaggiose in campo amoroso. Favoriti i cambiamenti e le novità.

In campo lavorativo novità, opportunità e cambiamenti.

Gemelli: a livello amoroso sarà una giornata un po' pesante, soprattutto per chi vive un rapporto di coppia. A livello lavorativo presto sarete chiamati a prendere delle decisioni importanti.

Cancro: in campo professionale è un momento di recupero. Siete in cerca di serenità e potreste trovarla. Periodo di ripresa anche a livello salutare. Per quel che riguarda il settore amoroso, provate a non vivere la vostra relazione con dei pregiudizi.

Leone: per i nati sotto questo particolare segno la giornata sarà un po' agitata in amore, in campo lavorativo, se ci sono stati dei conflitti, questi potranno essere risolti.

Serata particolarmente interessante per voi.

Vergine: cercate di non trascurare la forma fisica. Nel lavoro è un periodo importante per chi ha iniziato interessanti progetti in passato. In campo amoroso qualcuno potrebbe farsi avanti.

Astrologia del giorno, da Bilancia a Pesci

Bilancia: in questa giornata i nati sotto questo particolare segno potrebbero vivere un momento di stress. A livello professionale siete in attesa di proposte che presto arriveranno.

Siate prudenti e potrete anche risolvere delle questioni a livello salutare.

Scorpione: in campo lavorativo sarà un periodo impegnativo, dovrete faticare per raggiungere i vostri obiettivi. In amore cercate di affrontare i discorsi con calma.

Sagittario: in questa giornata di lunedì 9 marzo potrebbero nascere dei piccoli problemi In campo sentimentale. Al livello della forma fisica vi sentite sottotono.

Per quel che riguarda il lavoro siete in attesa di una risposta.

Capricorno: a livello sentimentale potrete fare degli incontri interessanti, è possibile che nascano delle nuove relazioni. In campo professionale siate prudenti e mettete dei risparmi da parte. Giornata di stress.

Acquario: momento particolare a livello sentimentale, cercate di non farvi prendere dal pessimismo. Per quel che riguarda il lavoro potrebbero esserci delle opportunità per chi ha fatto delle richieste.

Pesci: l'inizio della settimana per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale vedrà la Luna in opposizione. Cercate quindi di mantenere la calma in amore.

Nel lavoro non fatevi distrarre.