L'Oroscopo del fine settimana, quello che riguarderà le giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo, riserverà un weekend di tranquillità per i segni zodiacali del Toro e del Sagittario. Un fine settimana da dedicare alla famiglia per i segni zodiacali dell'Ariete e della Bilancia mentre il Leone potrebbe avere un calo dell'umore. Vediamo in dettaglio cosa ci rivelano le previsioni astrologiche per questo fine settimana.

Previsioni astrali del fine settimana, 14-15 marzo: da Ariete a Cancro

Ariete: il fine settimana sarà decisamente poco entusiasmante ma potrete sfruttare le giornate di sabato e domenica per prendervi una pausa e dedicarvi a momenti da passare in compagnia della vostra famiglia o del vostro partner.

Toro: la malinconia e la lontananza rende difficoltoso il vostro rapporto ma non tutto è perduto, la pazienza sarà fondamentale nelle prossime settimane. Vi aspetterà un fine settimana poco brillante ma, in compenso, molto tranquillo.

Gemelli: avete terminato alcuni dei vostri principali progetti ma ancora non siete riusciti a soddisfare le vostre aspettative. Ultimamente siete stati molto presi e occupati dai vostri impegni professionali per cui questo weekend sarà soprattutto da dedicare a voi stessi e al vostro riposo.

Cancro: sicuramente questo non è un periodo facile, tuttavia la voglia di ripartire e di tornare alla normalità è sempre più viva. Le giornate di sabato e domenica trascorreranno in serenità: cercate di mantenere il giusto ottimismo fino all'arrivo della prossima settimana e anche in quelle a seguire, potrebbero arrivare dei cambiamenti positivi.

Oroscopo del weekend: da Leone a Sagittario

Leone: non accettate l'idea di sottomettervi a chi ha un carattere troppo altezzoso.

L'arroganza, di certo, non rientra tra quelle cose che riuscite a tollerare per cui dovrete per forza procedere ad un allontanamento. Sabato e domenica non saranno giornate troppo appaganti, il vostro umore potrebbe avere un brusco calo.

Vergine: questo sarà un fine settimana decisamente mirato alle giovani coppie. Il vostro rapporto necessita di una bella spinta di passionalità: sicuramente le circostanze che si sono verificate ultimamente non stanno giovando al vostro rapporto ma nelle difficoltà riuscirete a rafforzare il vostro legame.

Bilancia: il lavoro e i troppi impegni stanno occupando gran parte del vostro tempo. Nel fine settimana sarà bene recuperare quel tempo perduto e dedicarlo alle persone che amate, ritrovando magari i vostri affetti familiari.

Scorpione: siete poco tolleranti nei confronti di quelle persone che dimostrano troppa sfacciataggine, anche nelle situazioni inopportune. Avete una soglia di sopportazione abbastanza bassa e facilmente cadete in accese discussioni e dispute. Sabato e domenica si prevedono giornate incerte, sarà bene non mostrarsi troppo rigidi anche con chi non rispecchia queste caratteristiche.

Sagittario: le giornate stanno trascorrendo in modo poco sereno, ma presto realizzerete che le cose potranno tornare al proprio posto e tutto si sistemerà al meglio. Sarà vostro compito mantenere un atteggiamento positivo e ottimista nei prossimi giorni. Vi attende un fine settimana che, anche se si presenta privo di stimoli, sarà tuttavia pacifico.

Previsioni zodiacali di sabato 14 e domenica 15 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno: cercate un punto di incontro con il vostro partner, insistete sulla ragione ma non sempre questa è dalla vostra parte. Questo fine settimana sarà da dedicare al vostro o alla vostra partner in modo da ritrovare la giusta armonia di coppia.

Acquario: volete programmare il vostro fine settimana ma siete impediti dalla situazione di precarietà che stiamo attraversando nell'ultimo periodo e questo fa salire le vostre incertezze.

Nel weekend avrete ugualmente modo di programmare le vostre serate, magari davanti alla vostra serie tv preferita o ad un film di vostro gradimento.

Pesci: temete di non riuscire a superare i momenti di difficoltà, tuttavia mantenete una certa speranza e aspettate un imminente cambiamento. Il fine settimana non sarà inebriante ma comunque positivo.