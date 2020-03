Durante il fine settimana che comincerà sabato 4 e si concluderà domenica 5 aprile 2020, la prima sestina dello zodiaco si troverà ad avere a che fare con molto impegno sul fronte lavoro, condizione che interesserà soprattutto i nati dei segni del Cancro e della Vergine. I Gemelli e il Leone troveranno però molta complicità e affiatamento sia nella coppia che in famiglia, con tanta tenerezza e riappacificazioni “assicurate”.

Di seguito tutte le previsioni astrologiche del weekend dall'Ariete alla Vergine.

Toro pensieroso

Ariete: dimostrerete molta più perspicacia nell'affrontare determinati argomenti, anche quelli con cui avete spesso dei problemi. Ottime anche le prospettive di concludere un affare a cui tenete e che vi porterà a guadagni ingenti.

Toro: purtroppo pensieri e nostalgia saranno all'ordine del giorno. Qualcuno a voi vicino però sarà disposto a farvi distrarre per poter affrontare al meglio questo lungo periodo di malumore. Un hobby particolare farà sicuramente al caso vostro, potreste anche scoprire di essere molto portati per i passatempi più semplici.

Gemelli affettuoso

Gemelli: forse ci sarà qualche piccolo diverbio in famiglia per una questione molto importante a cui dover far fronte. Fortunatamente le riappacificazioni avverranno anche piuttosto in fretta, cercate quindi di fare del vostro meglio per essere generosi e gentili e assecondare così la complicità ritrovata. Umore in rialzo, ma fate attenzione che non si sciupi nuovamente.

Cancro: avrete ogni cosa nelle vostre mani.

Sfruttate questi due giorni di forte ambizione per concludere dei progetti già avviati in modo da avere del guadagno assicurato. E' il momento adatto per dimostrare che potreste valere la promozione che aspettate da tanto tempo.

Vergine stressata

Leone: ottima intesa amorosa e tanta voglia di condividere le piccole cose e i piccoli gesti con la persona amata. Purtroppo non ci sarà molto spazio per la passionalità però avrete modo di sperimentare una tenerezza unica nel suo genere.

Ottimo anche il rapporto fra genitori e figli, sarà il momento adatto per essere sinceri gli uni con gli altri senza remore.

Vergine: avrete voglia di fare una pausa dal lavoro e dallo stress accumulato nell'arco di questa settimana, ma sabato ci saranno alcune questioni di stampo burocratico da risolvere e per le quali ci sarà bisogno di tutta la vostra attenzione. Cercate di essere concentrati ancora per un po in modo da godervi al meglio i meritati momenti di riposo.