Nel fine settimana che va da sabato 4 a domenica 5 aprile 2020 si assisterà ad una rimonta sul piano lavorativo per il segno dei Pesci, che in questi ultimi tempi è andato incontro costantemente alla propria pigrizia.

Lo Scorpione e l'Acquario potrebbero risultare a chi li circonda piuttosto intransigenti, ma basterà poco per rendersi più cauti e più accondiscendenti.

L'amore per il Capricorno sarà ostacolato dalla mancanza di dialogo, anche se non intaccherà la solidità della coppia.

A seguire, le previsioni del weekend dal segno della Bilancia al segno dei Pesci.

Relax per la Bilancia

Bilancia: datevi del relax completo, perché al momento una minima fatica in più sarà abbastanza gravosa da sopportare per il vostro fisico. Sarà però un buon momento per sfruttare le vostre capacità cognitive e mnemoniche, quindi sarà utile cimentarvi in un hobby che incrementi il vostro sforzo mentale e vi faccia sentire più attivi sempre sul fronte mnemonico.

Scorpione: ancora piuttosto sottotono, sicuramente questo weekend non sarete da meno in fatto di polemiche e “arrabbiature”.

Avrete non soltanto il broncio per alcune questioni lavorative insolute, ma anche per una scarsa capacità di adattamento nell'intraprendere una vita prettamente “casalinga” e in parte “scollegata” con il mondo esterno.

Lavoro per Sagittario

Sagittario: vi attende un weekend di lavoro abbastanza faticoso ma che, se sfruttato adeguatamente, anche molto redditizio. Cercate però di dividere le ore lavorative nettamente da quelle dedicate esclusivamente alla distensione.

Questo atteggiamento vi servirà per conservare le energie in modo corretto.

Capricorno: avrete qualche problema a carattere comunicativo nella coppia, ma tutto sommato non si arriverà a litigi che potrebbero compromettere l'equilibrio della vostra storia d'amore. Sul posto di lavoro avrete qualche idea in più, ma sarà opportuno attendere la fine del weekend per metterle in atto.

Pesci volenteroso

Acquario: avrete a che fare con le prime remunerazioni di stampo economico che vi aiuteranno in qualche spesa in più da fronteggiare e delle quali non potrete fare a meno.

Siate più indulgenti e meno severi all'interno del nucleo familiare, sarà necessario per il quieto vivere ma anche per mettere in risalto le vostre qualità migliori.

Pesci: metterete a frutto i vostri progetti, soprattutto quelli che avete rimandato a lungo a causa della vostra poca voglia di fare degli ultimi giorni. Sarà bene anche mandarvi avanti con il lavoro, se la vostra professione ve lo permette in modo autonomo. Qualche momento di serenità con il partner sarà più dolce di quello che vi aspettate.