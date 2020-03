L'oroscopo di lunedì 9 marzo svela sorprendenti novità per tutti i segni zodiacali: i più soddisfatti sul lavoro saranno i Pesci, mentre Toro e Capricorno verranno travolti dalla passione verso il partner. Troviamo Venere in congiunzione a Urano, Giove a Plutone e Marte a Giove. Scopriamo, nel dettaglio, cosa riserverà la giornata del 9 marzo per tutti e 12 i segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 9 marzo: Ariete sottotono, nuove conoscenze per il Cancro

Ariete: la settimana potrebbe cominciare con una piccola battuta d'arresto, potreste sentirvi eccessivamente ansiosi e preoccupati, ma non disperate: una persona a voi vicina vi aiuterà a superare questo difficile momento.

Per chi è single potrebbe non essere il momento giusto per dedicarsi all'amore, l'Oroscopo consiglia di concentrarvi sulle persone che già conoscete e di non lanciarvi in incontri superficiali. Sul lavoro avrete tante idee, però, la vostra solita determinazione verrà sostituita da un atteggiamento più pacato e distaccato: a volte dà più risultati lavorare con calma che sprecare energie in progetti a cui non tenete davvero.

Toro: verrete travolti dalla passione verso il partner, potreste trascorrere momenti intensi insieme e discutere di questioni importanti per voi.

La situazione sul lavoro migliorerà, ma potreste ancora non essere al top: dedicare tempo a voi stessi e ai vostri interessi vi aiuterà a ricaricare le energie e a dare il massimo nei giorni successivi. In famiglia potrebbe esserci qualche piccola discussione con i figli, forse tenderanno a ribellarsi e a non ascoltare i consigli: portate pazienza e tutto si risolverà. Attenzione ai piccoli disturbi di stomaco, cibi leggeri e poco conditi saranno un toccasana per la digestione.

Gemelli: l'oroscopo svela che, finalmente, riuscirete a trovare di nuovo l'equilibrio in famiglia: le discussioni avute nei giorni precedenti si appianeranno e il partner vi mostrerà tutto il suo affetto. Il lavoro potrebbe procedere lentamente e con qualche difficoltà causata da regole direttive poco chiare, il consiglio è quello di mantenere la calma cercando di analizzare la situazione senza farsi prendere dal panico.

I figli potrebbero darvi ancora qualche problema, però, un confronto diretto potrebbe favorire la comprensione reciproca. Attenzione ai malanni stagionali e a lievi disturbi allergici.

Cancro: sarà un lunedì interessante per voi, potreste fare nuove conoscenze che vi lasceranno sorpresi e incuriositi. Per chi è già in coppia potrebbero esserci delle piccole discussioni con il partner, il consiglio è quello di essere umili e comprensivi: la soluzione giusta è quella di affrontare di petto i fraintendimenti senza evitare il confronto. Dal punto di vista lavorativo cercherete di dare il massimo, ma non sarà facile ottenere i risultati sperati: non arrendetevi e la vostra determinazione vi ricompenserà.

Attenzione al mal di testa e al mal di schiena, copritevi bene e cercate di non prendere freddo nelle zone interessate.

Oroscopo di lunedì 9 marzo: Vergine fortunata in amore e gelosia per Bilancia

Leone: potreste sentirvi scontrosi e stressati. Avrete molte idee in testa, ma per ora vi sarà possibile realizzarvi e tenderete a gettarvi a capofitto nella relazione con il partner. Le vostre tenerezze e attenzioni verranno apprezzate, ma non esagerate e dedicate del tempo anche ai vostri interessi. Potrebbe non essere possibile recarvi in palestra, ma non per questo dovrete rinunciare al vostro desiderio di mantenervi in forma: tappetino e un' applicazione sul cellulare vi permetteranno un buon allenamento.

Una serata davanti a una commedia romantica vi aiuterà a rilassarvi e ad allontanare tutte le preoccupazioni.

Vergine: l'amore vi sorriderà, sarete contenti di trascorrere delle ore con il partner e le vostre attenzioni verranno ricambiate con entusiasmo. Dal punto di vista dell'amicizia potrebbe esserci qualche discussione con una persona che da tempo vi sta creando problemi, il consiglio dell'oroscopo è quello di non dare adito a discussioni sterili e di allontanare chi non dà un contributo positivo alle vostre giornate. I rapporti con i figli subiranno un'impennata positiva, potreste ricevere delle belle sorprese e vi sentirete più felici che mai.

Attenzione agli sforzi eccessivi e agli sbalzi termici che potrebbero causarvi qualche piccolo disturbo stagionale.

Bilancia: l'oroscopo consiglia di non farvi travolgere dalla gelosia, potreste sentirvi eccessivamente preoccupati per la vostra relazione, ma il partner non apprezzerà tutte queste attenzioni e cercherà di farvelo capire in tutti i modi. Sul lavoro potrebbero esserci delle difficoltà dovute alla situazione degli ultimi giorni, l'umore ne risentirà negativamente, ma dedicare del tempo alle vostre passioni e ai vostri interessi vi farà stare meglio. Potrebbe essere il momento giusto per chiamare un amico che non sentivate da tempo.

Attenzione al panico e all'ipocondria!

Scorpione: vi attenderà una giornata dolce e romantica, il vostro partner sarà all'altezza delle aspettative, ma potrebbe dire qualcosa che vi farà storcere il naso. Il consiglio dell'oroscopo è quello di chiedere immediatamente un chiarimento senza rimandare a un secondo momento. Il lavoro potrebbe subire una piccola battuta d'arresto, non disperate, cercate di sfruttare tutte le vostre capacità e risorse e vedrete che i successi non tarderanno ad arrivare. Attenzione a non farvi travolgere dall'ansia eccessiva, potrebbe esservi d'aiuto ascoltare la musica preferita o dedicarvi alla cucina di un dolce gustoso.

Previsioni astrologiche del 9 marzo: difficoltà finanziarie per Acquario e fortuna per i Pesci

Sagittario: la settimana si aprirà con qualche discussione con il partner, potrebbero riemergere delle situazioni irrisolte che vi creeranno qualche problema. Il consiglio dell'oroscopo è quello di mantenere la calma e di discutere senza alzare la voce: a volte si tratta solo di piccoli fraintendimenti che possono essere risolti facilmente. I figli potrebbero destare la vostra preoccupazione, cercate di essere autoritari, ma senza esagerare, date il giusto spazio all'ascolto e alla disponibilità. Le cose sul lavoro procederanno senza impennate positive, ma con un alto margine di miglioramento.

Attenzione a piccoli disturbi di stomaco.

Capricorno: sarà una giornata carica di fuoco e di passione, vi sentirete appagati dalla relazione con il partner e verrete apprezzati per le vostre qualità positive. Potrebbe esserci un pizzico di gelosia nei vostri confronti da parte di amici che invidiano la vostra situazione sentimentale. Sul lavoro le cose procederanno per il verso giusto, avrete numerose idee alle quali dedicare la vostra attenzione e un aiuto inaspettato potrebbe sorprendervi. Potrebbe essere il momento giusto per fare quell'acquisto che desideravate da tempo: non sentitevi in colpa, ve lo meritate!

Acquario: l'oroscopo consiglia di fare attenzione alle persone che vi circondano: potrebbe esserci chi, apparentemente dalla vostra parte, parla male alle vostre spalle. Forse ci sarà un po' di tensione con il partner, un piccolo fraintendimento potrebbe rovinarvi l'umore, ma dedicare del tempo alle vostre attività preferite vi sarà, sicuramente, d'aiuto. Ottimo il rapporto con i figli e con i colleghi di lavoro, un po' meno rosea sarà la situazione finanziaria: spendete con moderazione e attendete momenti migliori per soddisfare i vostri capricci. Una cenetta romantica potrebbe addolcire l'atmosfera con il partner.

Pesci: sarete i veri protagonisti di questa giornata, riceverete molte chiamate e gli amici faranno a gara per uscire con voi. Potreste ricevere offerte di lavoro interessanti, ma riflettete bene prima di prendere qualunque decisione, un consiglio da partner del partner potrebbe esservi di grande aiuto. Attenzione all'ansia eccessiva, l'oroscopo consiglia di non lasciarvi trasportare dalla tensione del momento, ma di provare a distrarvi davanti ad un film divertente o leggendo il vostro cibo preferito. Sport e dieta equilibrata vi saranno d'aiuto in questa giornata.