L'oroscopo per la giornata di domenica 8 marzo ha in serbo molte sorprese e opportunità per tutti i segni zodiacali. Sarà una giornata particolarmente fortunata per la Bilancia mentre i Gemelli potrebbero avere qualche piccola difficoltà con il partner. Troviamo la Luna in opposizione a Nettuno, Marte in congiunzione a Giove e Saturno in congiunzione a Plutone.

Scopriamo nel dettaglio cosa riserverà la giornata di domenica 8 marzo per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di domenica 8 marzo: Toro bisognoso di relax, Cancro energico

Ariete: la settimana si chiuderà in bellezza per voi, il partner potrebbe decidere di organizzare una splendida sorpresa e questo vi farà sentire coccolati e amati. L'Oroscopo consiglia di godervi al massimo questa bellissima giornata, rilassatevi e non fatevi turbare da preoccupazioni eccessive. Una persona che credevate vostra amica potrebbe deludervi, ma prima di saltare a conclusione affrettate cercate un punto di incontro con lei: parlare è sempre la migliore strategia quando si vogliono risolvere determinate questioni.

La situazione con i figli continuerà a migliorare e a stabilizzarsi.

Toro: nella prima parte della giornata potreste rimanere delusi per l'atteggiamento del partner: apparirà distaccato e poco coinvolto, ma niente di cui preoccuparsi perché, nel corso della giornata, la situazione tornerà alla normalità. Dopo una settimana di duro lavoro l'oroscopo consiglia di dedicare del tempo a voi stessi, cercate di esagerare e di dare il giusto spazio al relax.

Potrebbe essere d'aiuto trascorrere la serata davanti a una commedia romantica o in compagnia dei vostri migliori amici.

Gemelli: il consiglio dell'oroscopo è quello di dedicare del tempo alle vostre passioni. Non è stata una settimana facile per voi, avrete bisogno di ricaricare le batterie e di riflettere. Potrebbe essere il momento giusto per fare il punto della situazione a livello sentimentale, sarà necessario fare un bilancio e capire, esattamente, quali sono le intenzioni del partner.

Potrebbe esserci ancora qualche piccola incomprensione in famiglia, il consiglio è quello di non alterarvi troppo, cercate di trovare un giusto compromesso e di esternare i vostri sentimenti.

Cancro: sarà una giornata ricca di energia positiva, forse non sarete particolarmente fortunati dal punto di vista amoroso, ma gli amici saranno desiderosi di trascorrere del tempo con voi. Per i single potrebbero arrivare conoscenze interessanti, però non gettatevi a capofitto, ma cercate di ragionare sulla situazione e di non credere a persone che non meritano la vostra fiducia. Potrebbe essere d'aiuto trascorrere un bel pomeriggio al centro commerciale, non sentitevi in colpa se deciderete di togliervi qualche piccolo sfizio perché, dopo tanto duro lavoro: ve lo meritate.

Previsioni astrologiche dell'8 marzo: Leone esuberante, Scorpione goloso

Leone: dopo un sabato un po' sottotono, ritroverete tutte le vostre energie e la vostra esuberanza. Potreste non aver voglia di trascorrere l'intera giornata con il partner infatti potrebbe essere il momento giusto per rispolverare vecchie passioni. Forse riceverete una telefonata da un amico che non sentivate da tanto e l'evento vi riempirà il cuore di gioia. Una buona idea per la serata è quella di cucinare il vostro cibo preferito e di godervi i piccoli momenti di relax. Attenzione ai mal di testa, vento e sbalzi termici potrebbero peggiorare la situazione.

Vergine: sarà una domenica un po' pesante per voi, potreste sentirvi sopraffatti dalle preoccupazioni e dalle difficoltà quotidiane. L'oroscopo consiglia di cercare conforto nel partner, saprà starvi accanto e risollevare il vostro umore. Potrebbe essere una buona idea ascoltare la vostra musica preferita e trascorrere la giornata all'insegna del relax e della spensieratezza. Forse, il partner deciderà di organizzare una sorpresa per la serata, potreste non riuscire a godervela totalmente, ma apprezzerete molto il gesto.

Bilancia: finalmente le cose prenderanno una piega migliore rispetto ai giorni precedenti.

Il vostro buon carattere catturerà l'attenzione degli amici e i single potrebbero imbattersi in una persona speciale. I figli cercheranno di contribuire alle faccende domestiche e vi saranno molto vicini. Attenzione ai piccoli malanni stagionali, raffreddore e influenza potrebbero causarvi una piccola battuta d'arresto, ma tutto si risolverà con una spremuta d'arancia e una notte di buon riposo.

Scorpione: finalmente il partner vi dimostrerà tutto il vostro amore, potrebbe sorprendervi con un regalo inaspettato e vi farà sentire protagonisti i questa giornata. Nel pomeriggio non farete attività nuove e intraprendenti però adorerete i piccoli momenti insieme alla vostra dolce metà e ai vostri amici.

Non temete di concedervi dei piccoli peccati di gola, gustatevi il vostro cibo preferito e non siate eccessivamente preoccupati per la linea. In amicizia le cose continueranno ad andare nel verso giusto.

L'oroscopo dell'8 marzo: Sagittario sensuale e felicità in famiglia per l'Acquario

Sagittario: l'oroscopo rivela che sarà una giornata allegra e ricca di sorprese. Vi sentirete coccolati e amati dal partner e la vostra ritrovata sensualità non potrà che lasciare a bocca aperta la vostra dolce metà. Potrebbero esserci alcune incomprensioni con i figli, ma non dategli peso eccessivo, non sempre è facile rapportarsi con ragazzi adolescenti.

Potrebbe esserci qualche fraintendimento con gli amici, il consiglio è quello di non disperare, di cercare di chiarire e di non offendervi se gli altri hanno opinioni contrarie alle vostre.

Capricorno: finalmente la settimana è finita e potrete dedicare del tempo a voi stessi e alla vostra famiglia. Vi sentirete stanchi, ma soddisfatti dei successi ottenuti sul lavoro, potrebbe esservi d'aiuto fare una passeggiata rilassante al parco e trascorrere qualche ora con la vostra dolce metà. La serata sarà caratterizzata da un'atmosfera romantica e divertente, potreste aver voglia di ballare e tutti non potranno fare a meno di notare il vostro ottimo umore.

Scatenatevi, ma con moderazione o la vostra schiena potrebbe risentirne.

Acquario: l'oroscopo rivela che adorerete trascorrere la giornata con i vostri figli. potreste organizzare qualche attività insieme, come cucinare un dolce o dedicarvi allo sport. La vostra dolce metà apprezzerà il ruolo che avete all'interno della famiglia e vi riempirà di complimenti per esprimere la sua ammirazione. La stanchezza della settimana passata potrebbe farvi sentire un po' sottotono, ma riuscirete a recuperare alla grande e ricaricare le batterie per il lunedì. Attenzione ai piccoli disturbi digestivi, cercate di non esagerare con dolci e cibi fritti.

Pesci: la giornata vi riserverà tante novità dal punto di vista delle amicizie. Una persona inaspettata potrebbe chiedervi di uscire e lasciarvi piacevolmente stupiti. Forse, ci saranno delle piccole incomprensioni in famiglia e con il partner, il consiglio dell'oroscopo è quello di cercare di chiarire entro l'ora di cena, in modo da potervi godere una serata piacevole e romantica. Il vostro buon carattere riuscirà a darvi l'energia per affrontare tutte le piccole difficoltà quotidiane e per non farvi sopraffare dalle preoccupazioni eccessive.