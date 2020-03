Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. L'oroscopo del 9 marzo è pronto a tenervi aggiornati sulla vostra situazione astrologica. Nonostante questo periodo difficile, per alcuni segni zodiacali l'amore scorre sereno e tranquillo, mentre per gli altri è tutto il contrario. Stesso discorso vale anche per il settore lavorativo, professionale ed economico. Segno per segno, l'astrologia della giornata di lunedì e le previsioni astrali per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questa giornata, i piccoli o grandi nodi presenti nel rapporto di coppia vengono al pettine. Il modo in cui affronterete queste problematiche dipende dai sentimenti che provate per il vostro partner. Se il vostro cuore è spento, è meglio troncare la relazione subito. Se c'è amore troverete il modo per rafforzare la vostra relazione. Nel lavoro non perdete la concentrazione e siate molto scrupolosi.

Toro – Questa giornata genera due situazioni differenti: c'è chi pensa all'anima gemella che deve ancora arrivare e chi deve fare i conti con una persona che li renderà infelici.

L'oroscopo consiglia di non essere frettolosi e di darvi il tempo di capire e di poter raggiungere i risultati desiderati. Alcuni di voi, in campo lavorativo avete varie opportunità, soprattutto nei lavori part-time e nelle iniziative imprenditoriali. In campo economico non abbassate la guardia, anche se è complicato, questo sarà un periodo di passaggio.

Gemelli – Avvertite il desiderio di vivere la vostra vita con maggiore trasporto ed emozione.

Se il partner non dovesse subito accontentare le vostre esigenze affettive, non aspettate la manna dal cielo. Scuotetelo con dolcezza e malizia, il dialogo sarà scorrevole ma fate attenzione agli equivoci. Se state cercando la vostra occasione di riscatto, questo inizio di settimana è ideale. Alcuni potrebbero ricevere degli introiti inaspettati o proposte di collaborazione.

Previsioni di lunedì 9 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Emozioni in primo piano. Non mancano momenti di romanticismo, e le amicizie, soprattutto a distanza, rendono questa giornata meno pesante. Coloro che stanno cercando un lavoro, non devono farsi piegare dagli ultimi eventi. Occhio alla metà settimana che potrebbe essere caratterizzata da imprevisti o disguidi comunicativi. Non avete nulla da temere, ve la caverete alla grande.

Leone – Dubbi, insoddisfazioni, insicurezze sono i responsabili di questa giornata poco appagante, soprattutto per il cuore. Dovete tenere a mente che siete amati per quello che siete realmente.

In amore vince chi è sicuro di se stesso e chi ama follemente. Per conquistare i vostri obiettivi non dovete mai lesinare sui vostri impegni. I risultati non mancheranno a patto che non assumiate un atteggiamento impulsivo. Sangue freddo, costanza, tenacia e arriverete dove volete.

Vergine – Non è un inizio settimana al top ma potrete sfruttarlo per non ripetere gli stessi errori dei giorni scorsi. Se c'è qualcosa che non va, voltate pagina. È l'unico modo per mettere a frutto questo periodo che potrebbe rendere la vostra vita sociale più vivace del solito. Non riversate le vostre insicurezze sia in campo professionale che lavorativo, cercate di avere più fiducia in voi stessi.

Potrebbe essere una giornata irritante ma avete dalla vostra parte l'astuzia e la comunicazione.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – L'insoddisfazione in amore è la principale responsabile di un periodo che oscilla tra alti e bassi. Dovete muovervi con cautela in questa prima parte della settimana, se non volete scatenare litigi e battibecchi in amore e in famiglia. Nel lavoro dovete essere molto concentrati, scrupolosi e prudenti. Comunque vada, andrete avanti senza fastidi o impedimenti. Se pianificate bene la vostra agenda, tutto andrà bene. Stesso discorso vale anche per il campo economico.

Scorpione – In questa giornata il vostro cuore è in letargo, in attesa di stimoli giusti. Manca quel pizzico di pepe, di intensità travolgente che spesso desiderate, anche se poi finisce per diventare gelosia. Per tale motivo, questo oroscopo vuole insegnarvi che l'amore non è solo passione ma anche feeling e stare bene insieme con la persona amata. Se state cercando un lavoro o sperate di aggiungere al vostro curriculum qualche esperienza in più, questo è un periodo adatto. In ogni caso, aspettatevi i cambiamenti.

Sagittario – Questo inizio di settimana siete in cerca di forte emozioni, nuovi orizzonti, nuove amicizie, nuovo amore.

Coloro che si sono lasciati vogliono capire che cosa non ha funzionato in coppia. Le stelle vi anticipano che il prossimo fine settimana sarà molto intenso. In campo lavorativo state in guardia dalle distrazioni e dagli equivoci, che potrebbero causare ritardi o imprevisti passeggeri. Se dovete firmare contratti, leggete bene ogni postilla.

L'oroscopo di lunedì 9 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – È un periodo particolare per il cuore, potreste ritrovarvi spesso alle prese con contraddizioni ed incertezze. Se non riuscite a schiarire le vostre idee confuse, cercate di avere pazienza: presto troverete una soluzione a tutto questo.

Le vostre emozioni sono incostanti: a giorni brucianti e a giorni fredde e distaccate. Muovetevi con cautela in questo periodo difficile e verificate contratti, mail e appuntamenti.

Acquario – Famiglia, figli, problemi di soldi o di gelosia, interferenze degli amici, dubbi potrebbero minare il rapporto con il vostro partner. Sanate subito quelle crepe e non lasciate che il tempo li allarghi. Se ci tenete davvero al partner, è molto importante andare al nocciolo della questione, subito. La vostra comunicatività riprende quota e i vostri risultati professionali tornano a brillare. In ambito economico dovete mantenere un atteggiamento prudente e stare alla larga da spese impulsive.

Pesci – Ecco un ottimo momento per discutere di qualsiasi cosa con la vostra dolce metà. In mattinata potreste trovare un buono compromesso, mentre in serata qualche incomprensione potrebbe farsi strada, ma non dovete preoccuparvi. Potreste anche prendere una decisione importante per la vostra vita di coppia. Se avete questioni in sospeso, state cercando lavoro o sperate di cambiare impiego, oppure desiderate una promozione, datevi da fare. Benino anche i guadagni.