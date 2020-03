L'Oroscopo per la giornata di martedì 17 marzo avrà in serbo moltissime novità per tutti i segni zodiacali: Leone e Pesci saranno inarrestabili e sapranno trascinare tutti con la loro positività, mentre il Toro e Acquario verranno travolti dalla passione. Troviamo la Luna in trigono a Urano, Marte in congiunzione a Giove e Saturno in congiunzione a Plutone.

Scopriamo nel dettaglio cosa attenderà la giornata del 17 marzo per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche del 17 marzo: Gemelli in difficoltà e Cancro nostalgico

Ariete: la giornata potrebbe non iniziare nel migliore dei modi: la vostra impazienza inizierà a farsi sentire e, forse, sarà responsabile del vostro calo d'umore. Il consiglio dell'oroscopo è quello di non demordere, non sarà difficile riuscire a recuperare le energie, l'importante sarà tentare di distrarsi e di mantenere un rapporto stretto, seppur a distanza, con tutti i vostri cari. Potrebbe essere una buona idea dedicare del tempo al partner: ascoltatelo, comprendetelo e cercate di aprirgli il vostro cuore, sono proprio i momenti di difficoltà a far emergere il meglio di voi.

Toro: sarà una giornata all'insegna della passione, potreste riuscire a condividere dei momenti dolcissimi con il vostro partner e tutto l'affetto che gli donerete verrà, sicuramente, ricambiato con gioia. I figli potrebbero iniziare a vivere con frustrazione la lontananza dalla scuola, il consiglio è quello di provare ad organizzare qualche attività divertente, cercate di spronarli e di offrirgli nuovi stimoli: a volte basta davvero poco per aumentare il livello dell'umore.

Attenzione a non farvi travolgere dall'ansia di chi vi sta attorno.

Gemelli: sarà un momento difficile da gestire, il sentirvi costretti a casa potrebbe generare una moltitudine di sentimenti negativi. Il partner cercherà di starvi accanto, ma potreste sentirvi insofferenti anche alle piccole tenerezze. Il consiglio è quello di ritagliare del tempo per voi stessi, cercate di rispolverare vecchie passioni assopite e di distrarvi.

La vicinanza degli amici, seppur virtuale, potrò aiutarvi nell'affrontare al meglio gli ostacoli che si presenteranno: provate a dare valore ai loro suggerimenti e non ve ne pentirete! Attenzione a non esagerare con i peccati di gola.

Cancro: la mancanza di libertà potrebbe spingervi a rifugiarvi nei ricordi, non è una soluzione negativa, ma il consiglio è quello di guardarvi attorno e di apprezzare le persone che, al momento, avrete vicine. Il partner saprà prendersi cura di voi e mostrarvi tutto il suo affetto, forse non riuscirà a comprendere fino in fondo ogni vostro stato d'animo, ma si impegnerà per aiutarvi a risollevare il morale.

Potrebbe essere un bel momento per riprendere a fare un po' di attività fisica, iniziate lentamente senza esagerare con gli sforzi muscolari.

Oroscopo di martedì 17 marzo: Vergine sotto stress e Scorpione affascinante

Leone: potrebbe essere il momento giusto per sfruttare al massimo il vostro carattere energico e positivo, alcuni dei vostri amici, infatti, potrebbero aver bisogno di una parola di conforto e anche il partner, seppur di supporto, forse, non riuscirà a dare il meglio di sé in questa giornata. L'oroscopo consiglia di usare il più possibile questi attimi di carica e di dedicarvi a piccoli lavori domestici o artistici, potreste avere delle belle sorprese!

Il rapporto con i figli sarà stabile, non ci saranno impennate positive, ma l'importante sarà riuscire a mantenere l'equilibrio.

Vergine: la difficile situazione vi metterà troppo sotto pressione e potrebbe spingervi a far emergere tutta la vostra puntigliosità, cercate di non esagerare con i suggerimenti non richiesti e di lasciare gli altri liberi di trascorrere il tempo nel modo in cui credono. Il partner potrebbe non tollerare l'eccessiva precisione e desiderare un po' più di leggerezza, ma non temete, avrete solo bisogno di rilassarvi un po' e di ricaricare le energie. Potrebbe essere utile schiacciare un pisolino durante le ore pomeridiane: il vostro umore ne risentirà positivamente!

Bilancia: la lontananza dagli amici e dagli affetti si farà sentire parecchio, per voi questo periodo, oltre ad essere carico di preoccupazioni, è una vera e propria lotta. Il consiglio è quello di non isolarvi da tutti, ci sono tanti metodi, a distanza, per rimanere in contatto con chi amate, anche se preferite il rapporto diretto, non li disprezzate e il vostro umore ne gioverà. Potrebbe esserci qualche tensione con il partner, non è sempre facile comprendere chi ha una visione diversa dalla propria, ma con il giusto atteggiamento tutto tornerà alla normalità.

Scorpione: il vostro fascino attirerà tutti quelli che vi sono accanto, diventerete il centro dell'attenzione e riuscirete ad essere di supporto a parenti e amici.

Il partner potrebbe essere un po' scostante ne vostri confronti, ma anche verso tutto ciò che lo circonda, provate a parlargliene per capire la situazione. Potrebbe essere un ottimo diversivo trascorrere il pomeriggio e la serata davanti a dei film spensierati, l'oroscopo consiglia di rilassarvi e di allontanare i brutti pensieri, arriverà il momento giusto per recuperare tutta l'inattività di questi giorni.

Previsioni zodiacali del 17 marzo: Capricorno riservato ed energia per i Pesci

Sagittario: questa inattività inizia a pesarvi davvero tanto, il consiglio è quello di trovare un moto per continuare a praticare attività fisica e per non annoiarvi.

Potreste utilizzare qualche applicazione divertente che vi guidi negli esercizi di fitness e ballare a ritmo delle vostre canzoni preferite. Il consiglio dell'oroscopo è quello di non trascurare le persone a voi vicine, è giusto prendersi degli spazi personali, ma il partner potrebbe lanciarvi dei chiari segnali per farvi capire che ha bisogno del vostro supporto e della vostra comprensione. Attenzione ad evitare litigi sterili con i figli.

Capricorno: non sarà una giornata troppo positiva dal punto di vista sentimentale, potreste sentirvi distaccati e poco inclini a coccole e tenerezze. Il consiglio è quello di non forzare la mano, prendetevi il tempo di cui avete bisogno, ma non dimenticate di esprimere al partner le vostre emozioni.

Potrebbe essere una buona idea riprendere in mano uno strumento musicale, non importa se vi sentirete ridicoli o impacciati, con un po' d'allenamento riuscirete a recuperare il tempo perduto! Attenzione a dare il giusto spazio anche al riposo notturno: vi sarà utile per ridurre lo stress.

Acquario: passione e amore saranno le due parole chiavi per questa giornata! Emergeranno tutte le vostre qualità positive e vi sarà impossibile stare lontano dal partner. Parole dolci e tenerezze scalderanno il cuore della vostra dolce metà e vi permetteranno di capire che è veramente importante per voi. Potreste dedicare i momenti liberi alla scrittura e alla lettura di un buon libro: le emozioni assopite stanno facendo di tutto per uscire allo scoperto.

Attenzione a non esagerare con consigli e suggerimenti, cercate di donarli solo a chi è disposto ad ascoltare.

Pesci: energia, coraggio e positività: siete inarrestabili! È arrivato il momento di far emergere tutta la vostra creatività e di dedicare tempo ad organizzare qualche attività divertente in casa. I figli e il partner apprezzeranno i vostri tentativi di rendere questa giornata meno pesante e esprimeranno tutta la loro stima. Il consiglio è quello di rimanere sempre fedeli a voi stessi, a volte le difficoltà possono incidere negativamente sulle emozioni, ma è proprio in questi momenti che è necessario dare il meglio di se stessi.

Attenzione a non esagerare con i peccati di gola.