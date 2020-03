L'Oroscopo per la giornata di lunedì 16 marzo avrà in serbo molte novità e opportunità per tutti i segni zodiacali: il Leone e l'Acquario saranno concentrati al massimo sul benessere e sul relax mentre Vergine e Bilancia daranno spazio all'amore e all'affetto verso il partner. Troveremo la Luna in quadratura a Nettuno, Marte in congiunzione a Plutone e Saturno in congiunzione a Plutone.

Scopriamo nel dettaglio come le stelle influenzeranno il 16 marzo.

Previsioni astrologiche di lunedì 16 marzo: Ariete energico e Toro testardo

Ariete: l'energia sarà il vostro punto di forza per questa giornata, avrete la capacità di coinvolgere i vostri cari in attività divertenti e di evitare che il panico sconvolga la vostra famiglia. Potrebbe essere il momento giusto per affrontare discussioni importanti con il partner, forse sarà un po' difficile pianificarle, ma cominciare a parlarne è già un ottimo punto di partenza. Il consiglio dell'oroscopo è quello di ritagliarvi dei piccoli momenti per restare soli con voi stessi, non è importante che siano duraturi in ambito di tempo, ma che siano profondi e positivi.

Toro: la vostra testardaggine si farà sentire e influenzerà negativamente le prime ore del giorno: è importante far valere le vostre idee, ma fissarvi e non offrire spazio a un confronto produttivo sarà solo controproducente. Il consiglio dell'oroscopo è quello di dare spazio a tutti i membri della famiglia e di ascoltare con attenzione le parole del partner. In amore la situazione potrebbe essere un po' turbolenta a causa di piccole incomprensioni e dell'isolamento forzato, ma riuscirete a gestire il tutto se sarete determinati e se manterrete la mente lucida.

Gemelli: le difficoltà del momento potrebbero spingervi ad agire d'impulso e senza dare importanza ai consigli di chi vi sta attorno, il consiglio dell'oroscopo è quello di provare a riflettere accuratamente sulle cose e di non prendere decisioni in caso di forte rabbia o frustrazione. Il vostro umore potrebbe essere altalenante, soprattutto nella seconda parte della giornata, infatti il calar della sera risveglierà ansie e paure, provate a fare qualcosa che vi tenga la mente impegnata e che vi distragga a sufficienza, come leggere un bel libro o ascoltare il vostro cantante preferito.

Cancro: le coccole e le tenerezze lasceranno il posto a una sensazione di vuoto e di smarrimento, non è un momento facile e il vostro carattere un po' troppo permaloso potrebbe spingervi ad isolarvi ancora di più dagli altri. Il consiglio dell'oroscopo è quello di aprire il vostro cuore a chi vi sta accanto, il partner saprà ascoltarvi e consigliarvi al meglio, mentre i figli potrebbero darvi un supporto emotivo preziosissimo. Un'alleata per questa giornata sarà la musica, dedicatele del tempo, potreste cantare o suonare uno strumento, sicuramente, vi farà sentire meglio.

Oroscopo del 16 marzo: Bilancia passionale e Scorpione coccolato

Leone: finalmente, vi renderete conto che è arrivato il momento di dedicare un po' di tempo a voi stessi, il consiglio è quello di mettere da parte gli impegni, almeno per qualche ora, e di dedicarvi alle passioni fondamentali per voi. Il partner potrebbe confessarvi qualcosa di inaspettato, cercate di ascoltarlo senza giungere a rapide conclusioni affrettate. Attenzione ai piccoli peccati di gola: cucinare potrebbe essere un ottimo modo per trascorrere il pomeriggio, ma potrebbe essere maggiormente d'aiuto scegliere cibi poco calorici.

Vergine: la passione invaderà il vostro cuore e vi spingerà a donarvi completamente al partner, tutte le vostre energie saranno destinate a momenti di affetto, coccole e tenerezze romantiche. Il rapporto con i figli potrebbe migliorare: la strategia che state usando darà i suoi frutti e riporterà il sereno in famiglia. La pittura potrebbe essere un ottimo modo per sfogare la vostra ansia, non è importante creare un capolavoro, ma riuscire ad esprimere, tramite colpi di pennello, i vostri sentimenti. Attenzione a non esagerare con i peccati di gola.

Bilancia: passione, amore e affetto saranno i tre elementi che caratterizzeranno questa giornata.

Il vostro umore potrebbe un po' risentire dell'isolamento, ma il nervosismo si trasformerà in energia positiva da donare al partner. Potreste sentire un'ondata d'affetto anche verso amici che non sentivate da tanto, non vi sarà possibile vederli di persona, ma apprezzeranno molto una vostra telefonata. L'oroscopo consiglia di organizzare una cenetta romantica e di trascorrere la serata davanti a un film spensierato. Attenzione a non esagerare con le premure verso la dolce metà.

Scorpione: potrebbe accadere qualcosa che vi farà storcere il naso, il vostro carattere vi spingerà a rispondere per le rime, il consiglio dell'oroscopo è quello di esternare i vostri sentimenti, senza, però, esagerare con i toni.

Potrebbe essere il momento giusto per riprendere a praticare un po' d'attività fisica, forse non vi soddisferà completamente allenarvi in casa, ma il vostro impegno verrà ripagato. La vicinanza degli amici vi farà sentire coccolati e amati, una persona, in particolare, saprà starvi accanto e consolarvi nei momenti di maggiore difficoltà.

Previsioni zodiacali del 16 marzo: Sagittario determinato e Capricorno ansioso

Sagittario: forse, non sarà il momento migliore per pensare al lavoro, ma la vostra mente sarà piena di idee e progetti, non vedrete l'ora di rimettervi in modo e ricominciare ad essere produttivi.

L'oroscopo consiglia di appuntarvi tutto con carta e penna, anche se non vi sarà possibile attuare, immediatamente, i vostri spunti, potrete avvantaggiarvi per quando tutto tornerà alla normalità. Attenzione a dedicare anche del tempo a voi stessi, potreste approfittarne per rilassarvi un pochino e per riscoprire vecchie passioni assopite.

Capricorno: le difficoltà del momento incideranno profondamente sul vostro umore e l'ansia e lo stress potrebbero crearvi dei problemi a superare questa giornata, il consiglio è quello di parlarne con il partner e con le persone che vi vogliono bene, riuscirete a trovare sostegno e affetto.

Trascorrere il pomeriggio e la serata davanti a film divertenti potrebbe aiutarvi a rilassarvi e ad allontanare i pensieri negativi. Attenzione a non farvi travolgere dalla pigrizia: ci sono molte attività che si possono fare tra le mura domestiche e che possono mantenere viva l'attenzione.

Acquario: lo stress degli ultimi giorni potrebbe avervi messo a dura prova e, per questo motivo, avrete tutto il diritto di prendervi una pausa dalle faccende domestiche e dedicare del tempo ai vostri interessi preferiti. Il partner, desideroso di coccole e attenzioni, vedrà in voi un punto di vista fondamentale, non deludetelo e provate a condividere qualche hobby rilassante.

In serata potrebbe essere d'aiuto bere una tisana calda, sarà un momento gradevole e rilassante, utile per lasciarsi scivolare addosso le difficoltà della giornata.

Pesci: la vostra sensibilità potrebbe rendere complicato affrontare le difficoltà del momento, ma il vostro carattere dolce e comprensivo vi permetterà di infondere fiducia negli altri e di essere di conforto per le persone che amate. I figli vi saranno di grande aiuto e vi permetteranno di esprimere al massimo la vostra fantasia e creatività. Il feeling tra voi e il vostro partner subirà un incremento positivo, vi sentirete affiatati come non mai e tutto sembrerà più facile.

Attenzione alle faccende domestiche: cercate di non dedicare tutto il vostro tempo a riordinare, ma ritagliatevi, anche, degli spazi tutti per voi.