Sta per prendere il via una nuova giornata della settimana del mese di marzo. Arrivano così le previsioni e l'Oroscopo per tutti i 12 segni zodiacali del 17 marzo 2020 con tutti i cambiamenti che porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro.

Stelle e oroscopo del 17 marzo 2020: previsioni

Ariete: in amore giornata che vi vedrà vivere alcuni conflitti, la Luna dissonante invita ad essere più cauti. Nel lavoro non mancano polemiche e nervosismo. Attenzione ai rapporti con una persona del Capricorno.

Toro: per i sentimenti periodo interessante per i nuovi incontri. Luna favorevole insieme a Mercurio. Nel lavoro, se qualcosa non è andata a buon fine, Mercurio potrà mettere in gioco altre situazioni.

Gemelli: a livello amoroso giornata che vi invita a fare scelte interessanti in vista del futuro. In particolare per i single i nuovi incontri sono favoriti. Nel lavoro non tutto va come vorreste, per questo motivo non bisogna fare scelte azzardate.

Cancro: in amore c'è più voglia di parlare, ma attenzione a non fare troppi errori.

Non mancheranno le tensioni. A livello lavorativo privilegiate le novità. Non siate agitati, ne va del vostro fisico.

Leone: a livello amoroso giornata che aiuta a recuperare serenità. Qualche progetto però potrà andare incontro a dei ritardi. Nel lavoro al momento situazione di calo, non mancheranno alcune discussioni.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale arrivano due giornate importanti per i sentimenti.

Quello che non è stato definito ora andrà ad essere risolto ad aprile. Nel lavoro arriverà presto un periodo utile per fare richieste importanti.

Bilancia: in amore si vive un momento non esaltante, meglio farsi scivolare le cose addosso. Vi sentite piuttosto nervosi. Nel lavoro, se un progetto non ingrana entro alcune settimane, potreste anche dire basta.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale i nuovi incontri non sono esaltanti, ma non per questo bisogna perdere fiducia. Evitate di chiudervi troppo invece in voi stessi. Nel lavoro tra qualche mese avrete la possibilità di iniziare un nuovo progetto. Mercurio darà buone indicazioni.

Sagittario: per i sentimenti meglio evitare polemiche in questa giornata. Nei rapporti con una persona dei Gemelli o dei Pesci dovrete fare attenzione. Nel lavoro affrontate con la giusta concentrazione tutte le proposte.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale Mercurio, Venere e Luna sono favorevoli.

Giornata in cui si potranno fare scelte importanti. Per i single incontri favoriti. A livello lavorativo alcuni sono sottoposti ad un certo stress, ma presto le cose miglioreranno.

Acquario: in amore giornata conflittuale. Se avete deciso di fare il grande passo o lanciare una nuova convivenza rimandate tutto al mese di aprile. Nel lavoro alcuni hanno voglia di fare qualcosa di nuovo, i prossimi giorni daranno maggiori indicazioni.

Pesci: per i sentimenti Mercurio inizia un buon transito. Ci saranno comunque delle verifiche per vedere se una storia è veramente importante o meno. Nel lavoro dovete impegnarvi al massimo e non scoraggiarvi se le cose non vanno, presto arriverà un cambiamento importante.