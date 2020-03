L'oroscopo per la giornata di venerdì 13 marzo rivelerà moltissime novità per tutti i segni zodiacali: saranno fortunatissimi in amore il Leone e la Bilancia, mentre il Cancro dovrà risolvere qualche piccola discussione in famiglia. Troviamo il Sole in congiunzione a Nettuno, Venere in congiunzione a Urano e Marte in congiunzione a Giove.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa ha in serbo la giornata del 13 marzo per i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche del 13 marzo: gelosia per i Gemelli e coccole per il Cancro

Ariete: finalmente, la situazione con il partner tornerà a essere serena, le recenti discussioni verranno messe da parte e la sintonia aumenterà notevolmente. L'Oroscopo consiglia di non farvi travolgere dalla noia: ci sono molte attività che si possono fare anche in casa. Potreste mantenere la mente allenata svolgendo le parole crociate oppure scrivendo un piccolo racconto. La situazione lavorativa potrebbe destare la vostra preoccupazione, cercate di non dare eccessivamente peso a cose che non potete cambiare, continuate a essere determinati e carichi di energia: queste qualità positive vi ricompenseranno.

Toro: la situazione tra voi e il vostro partner potrebbe diventare ancora più tesa, non è facile dover sopportare le paure reciproche, cercate di avere pazienza e di stringere i denti fino alla fine di questo difficile momento. In amicizia potreste sentirvi un po' soli e abbandonati, il consiglio è quello di usare i social network per rimanere in contatto con i vostri affetti. Potrebbe essere carino organizzare anche qualche attività a distanza come un karaoke tramite videochiamata o giochi di società.

Attenzione a non farvi prendere eccessivamente dal panico, una giusta dose d'ansia è giustificata, ma se supera il limite potrebbe recarvi seri problemi.

Gemelli: potreste sentirvi trascurati dal vostro partner e iniziare a farvi idee strane sulle possibili cause. La gelosia rovinerà il vostro umore e anche quello della vostra dolce metà, il consiglio dell'oroscopo è quello di esprimere i vostri dubbi mantenendo, però, un tono pacato e senza lanciare accuse infondate.

Restare chiusi in casa potrebbe aumentare la vostra frustrazione, ma se riuscirete ad organizzare qualcosa di divertente e allegro, nella seconda parte della giornata, le vostre energie potrebbero aumentare. Attenzione a non esagerare con i peccati di gola, vi meritate qualche dolcetto, ma rispettando sempre il vostro corpo.

Cancro: potreste sentirvi bisognosi di affetto e di attenzioni, il partner vi resterà accanto e cercherà di favi sentire la sua vicinanza, ma gli ultimi accadimenti, forse, vi renderanno nervosi e poco inclini alla comprensione. Ci potrebbero essere delle tensioni con i figli, soprattutto se piccoli, il consiglio dell'oroscopo è quello di mantenere la calma e aiutarli nell'organizzazione di giochi divertenti.

Potrebbe essere d'aiuto dedicarsi anche alla maratona di qualche serie tv adatta a tutta la famiglia. Attenzione ai piccoli disturbi allergici, anche se siete chiusi in casa potreste risentire dei primi pollini.

Oroscopo di venerdì 13 marzo: litigi per la Vergine e Scorpione energico

Leone: l'amore vi sorriderà, coccole e passione saranno le vere protagoniste di questa giornata e il partner non potrà fare altro che trovarvi irresistibili! Potrebbe essere il momento giusto per dedicarvi alle faccende domestiche, il consiglio è quello di gettare o regalare tutto ciò che non serve e di tenere gli oggetti che sono davvero importanti per voi.

Forse, vi sarà d'aiuto dedicare del tempo alla cottura dei vostri cibi preferiti, i figli apprezzeranno molto e voi riuscirete a passare un pomeriggio spensierato, Attenzione alla mancanza di tolleranza e comprensione, non sempre è facile rapportarvi con chi ha un carattere differente dal vostro, ma mantenendo la calma potrete evitare sterili discussioni.

Vergine: ci saranno incomprensioni e litigi con il partner, potreste provare il desiderio di mantenere i vostri spazi senza rivolgergli più la parola. Il consiglio è quello di non scendere a compromessi e di non lasciarvi sopraffare da inutili giustificazioni.

Potreste sentirvi sottotono e stressati, non è il momento giusto per lasciarsi travolgere da preoccupazioni lavorative e famigliari, ma vi sarà utile dedicare del tempo al riposo e al vostro benessere. La situazione con i figli subirà una battuta d'arresto, potrebbero esserci incomprensioni di difficile risoluzione e il vostro carattere battagliero non aiuterà la riappacificazione.

Bilancia: l'amore vi sorriderà e renderà questa difficile giornata indimenticabile. Il vostro partner potrebbe sorprendervi con una notizia inaspettata e vi dedicherà tutte le attenzioni di cui è capace. La vostra sensualità vi spingerà a essere audaci e determinati e questo verrà molto apprezzato dalla persona amata.

Con i figli la situazione rimarrà stabile, forse ci sarà qualche piccolo fraintendimento, ma cose di poco conto che si risolveranno con un sorriso reciproco. L'oroscopo consiglia di non lasciarvi travolgere dall'ansia, potrebbe essere d'aiuto bere una tisana calda e dedicarvi a qualche piccola faccenda domestica o a qualche hobby.

Scorpione: anche in questa giornata l'energia non vi abbandonerà: allegria, positività e ottimismo trascineranno amici e partner e doneranno un po' di vivacità a questo difficile momento. Per voi non sarà un problema restare chiusi in casa, la vostra fantasia e creatività vi aiuterà a realizzare qualcosa di nuovo e a non abbattervi, Il partner potrebbe riversare su di voi ansia e preoccupazioni, il consiglio è quello di non lasciarsi trascinare dalla negatività e di tentare di distrarlo.

Fate bene ad arieggiare la casa, ma attenzione a non esporvi a sbalzi termici e correnti fredde che potrebbero causarvi mal di testa e lievi raffreddori.

Previsioni zodiacali del 13 marzo: Capricorno passionale e stress per i Pesci

Sagittario: l'ansia della giornata di ieri verrà un po' appianata grazie a telefonate di vecchi amici. Con il partner la situazione migliorerà e vi sentirete compresi, amati e supportati, forse vi sarà difficile ricambiare questi sentimenti, ma non temete, chi vi sta accanto vi conosce bene e sa cosa state passando in questo momento. L'oroscopo consiglia di dedicarvi a qualche attività rilassante: disegno, videogiochi, musica.

Attenzione a non esagerare con le preoccupazioni eccessive, è bene rimanere all'erta, ma se si supera il limite l'umore potrebbe risentirne negativamente. Un'ottima idea potrebbe essere quella di dedicare tempo alla scoperta di nuove ricette.

Capricorno: la passione illuminerà questa giornata, vi sentirete coinvolti dal partner come non mai e la sua vicinanza vi aiuterà ad affrontare tutto con coraggio e determinazione. Il consiglio è quello di non lasciarvi travolgere dalle preoccupazioni lavorative, ci sarà tempo per recuperare e per tornare a coprire il vostro vecchio ruolo. La lontananza degli amici si farà sentire, però, in questo difficile momento, è un sacrificio necessario.

Attenzione a non farvi influenzare negativamente dalle parole di una persona a voi vicina, cercate di ragionare sempre con la vostra mente e di rimanere positivi.

Acquario: la situazione in famiglia precipiterà e verrete coinvolti in liti e discussioni. I figli non riusciranno a comprendervi e se la prenderanno con voi per questioni che ritengono importanti. Il consiglio dell'oroscopo è quello di cercare di comprenderli e di ritagliarvi il vostro spazio in casa. Il partner potrebbe apparirvi stanco e distaccato, ma non disperate, con qualche piccola attenzione da parte vostra la situazione migliorerà.

Potrebbe essere d'aiuto rispolverare qualche vecchia passione come la lettura, la musica, la cucina. Attenzione ai piccoli dolori alle ossa, cercate di dedicarvi alle faccende domestiche senza fare sforzi eccessivi.

Pesci: non sarà una giornata particolarmente positiva per voi, l'ansia e lo stress, così come i giorni precedenti, potrebbero rovinare eccessivamente il vostro umore e farvi sentire spaesati, Il consiglio è quello di dedicarvi all'uso del computer, potreste trovare qualche gioco divertente da fare o usare un programma di videochat per vedere gli affetti che vi mancano di più. Il partner potrebbe apparirvi distante e forse vi sarà di poco aiuto, ma l'oroscopo consiglia di mantenere la calma e di cercare di essere tolleranti perché tutti stanno vivendo le loro difficoltà.

Attenzione a dedicare il giusto tempo al riposo notturno e al relax.