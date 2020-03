L'Oroscopo del giorno 14 marzo 2020 riparte con il mettere in chiaro come potrebbe presentarsi questo inizio weekend. Come da solita prassi, ormai collaudata, anche oggi a tenere alta la curiosità di voi lettori sarà l'Astrologia, in questo frangente catalizzata ai soli segni compresi da Bilancia fino ai Pesci. Ansiosi di scoprire come sarà la giornata di questo sabato? Bene, allora partiamo subito con il mettere in pratica i consigli delle stelle ricordando che in analisi vi sono i settori della vita legati all'amore e al lavoro.

Tra le tante novità in arrivo questo anticipo di weekend, una è senz'altro positiva mentre l'altra senz'altro negativa. Iniziamo con la bella notizia, siete d'accordo? Certo che sì, come biasimarvi... Allora vi diciamo subito che a dare sollievo nel corso del periodo sarà certamente lo splendido transito della Luna in Sagittario, in ingresso nel segno di Fuoco alle ore 12:09 di sabato. Al contrario invece, a favorire situazioni stressanti saranno Urano e Mercurio, il primo in diretta quadratura con Plutone in Capricorno e il secondo anch'esso in quadratura ma in questo caso in direzione della stessa Luna.

Cosa fare quindi per mitigare i danni? A tal proposito basterà seguire i consigli e le dritte suggerite nell'oroscopo di sabato 14 marzo, in questo contesto allineate ai soli segni della seconda sestina. A questo punto iniziamo pure a mettere in chiaro l'Astrologia quotidiana segno per segno, ovviamente subito dopo aver dato voce all'attesissima classifica a stelline del momento.

Classifica stelline 14 marzo 2020

La nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 14 marzo 2020, è stata appena 'sfornata'. In primo piano abbiamo già presentato in anteprima il Sagittario, nel frangente super-favorito dalla Luna in ingresso nel segno, pertanto meritevole della 'top del giorno'. A dare ottima compagnia al preannunciato simbolo di Fuoco altri quattro fortunati, tutti ben visibili nella tabella sottostante.

Ansiosi di scoprire qualche indizio in più? Senza perderci in ulteriori giri di parole, andiamo subito al nocciolo della questione. A voi il responso dettato dalle effemeridi, interpretato e messo nero su bianco come al solito dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Sagittario - Luna nel segno;

★★★★: Bilancia, Acquario, Pesci;

★★★: Capricorno;

★★: NESSUNO.

Oroscopo sabato 14 marzo: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. Sabato giornata destinata a regalare discrete soddisfazioni in diversi comparti, seppur in modo limitato visto il periodo di restrizioni vigente.

Il primo giorno di weekend, dunque, in questo frangente è messo in bella evidenza da cinque splendide stelline rilasciate dall'Astrologia. Le stelle saranno d'aiuto nel risolvere piccoli problemi quotidiani, soprattutto inerenti alla sfera interpersonale o la famiglia. In caso di situazioni al limite, il consiglio è quello di non coinvolgere troppo le persone al vostro fianco, altrimenti potreste favorire l'effetto contrario. In amore intanto, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, il periodo preannuncia Luna e Venere come parziali alleati. Nulla di meglio allora che organizzare qualcosa nella vostra dolce casa, ovviamente con le persone del cuore.

In coppia sarete tendenzialmente poco volubili, questo fatto potrebbe risultare essere la carta vincente in grado di mettere al sicuro anche quei legami sentimentali ultimamente un po' traballanti. Single, in tanti ritroverete l'armonia d'animo ultimamente un po' perduta. Seppur in extremis, qualche nativo ristabilirà un piacevole dialogo chiarificatore con una persona che piace in modo particolare. Nel lavoro invece, cercate di intavolare un confronto positivo con i colleghi soprattutto, visto che ultimamente avete avuto con gli stessi serrati scontri verbali.

Scorpione: ★★★★★. Si profila molto allettante e positiva questa parte finale della settimana, pronta a dare a voi Scorpione un sabato quasi all'altezza delle aspettative.

Ovviamente, dato il periodo non troppo adatto ad incontri, appuntamenti in luoghi fuori delle mura domestiche e quant'altro, ogni tipo di rapporto andrà vissuto su basi virtuali e poi valutato concretamente a tempo debito. Come dire, la tecnologia permette ormai di fare quasi tutto, pertanto gettare ottime basi in questo periodo può significare garantirsi il successo nell'immediato futuro. In amore, finalmente potrebbero maturare le condizioni migliori per mettere in pratica ciò che più desiderate. Fondamentale sarà non avere fretta, soprattutto in ambito di coppia: affrontate eventuali problemi o 'paletti esistenziali' con grinta e convinzione, ok?

Single, l'oroscopo del giorno esorta ad avere fiducia nei vostri 'social' preferiti. Anche se costretti in questo periodo a restare chiusi in casa, vi sembrerà di essere ugualmente al posto giusto nel momento giusto. Proprio come le orbite dei pianeti affini, vi aspetta una giornata puntuale e precisa in tutto, estremamente piacevole e molto rilassante seppur vissuta attraverso il riflesso di un cellulare, di un tablet o un pc... Nel lavoro, sarete motivati a svolgerete i vostri compiti a ritmo sostenuto ma senza sentirne il peso. La produttività aumenterà notevolmente e sarete ben voluti da tutti.

A chi è pendolare ricordiamo di non dimenticare il modulo relativo alla certificazione degli spostamenti...

Sagittario: ’top del giorno’. Il prossimo sabato d'inizio weekend voi del Sagittario sarete decisamente favoriti 'alla grande', da una splendida Luna in ingresso nel segno. Diciamo che, dato il periodo di restrizioni forzate, certamente sarebbe il caso di non dare troppo peso a certi rancori vissuti nei giorni scorsi. Secondo quanto valutato dall'Astrologia, continuare a fare muro contro muro in certe situazioni non farà altro che peggiorare le cose. Riderci sopra, soprattutto insieme al partner, ai figli, ai parenti, sara' il modo migliore per farli scomparire definitivamente.

In amore, diciamo che la serenità sentimentale sarà decisamente più al sicuro rispetto a giorni addietro: le pareti domestiche saranno una vera e propria 'botte di ferro' per i sentimenti. Parlando in relazione alle coppie un pochino in crisi, le stelle annunciano un periodo positivo: la convivenza h24 farà sì che l’ansia lasci il posto a sensazioni che sembravano morte e sepolte, e questo è un bene. Single, attenzione ai colpi di fulmine 'virtuali', sicuramente non programmati! Una nuova conoscenza (online) si rivelerà fin da subito come molto interessante: sarà come una fresca folata di vento in pieno agosto, favorendo il buonumore e positività.

Nel lavoro intanto, l'oroscopo del giorno 14 marzo al Sagittario indica che sono in arrivo sicuramente buone notizie. Puntando sull'astuzia, riuscirete a ottenere molto di più di quello che immaginate.

Astrologia del giorno 14 marzo: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato indica che partirà sottotono questo vostro primo giorno di weekend, purtroppo. Comunque, inutile ignorare ogni cosa facendo finta che non sia vero, ma ammettetelo francamente: spesso la pigrizia è padrona di voi e vi rende svogliati, soprattutto laddove ci fosse da faticare/sudare, vuoi fisicamente o mentalmente.

Sforzatevi di non cedere alla noia da routine, anche se eventuali situazioni dovessero rappresentare per voi fonte di stress o ripetitività. In amore, dovete essere pronti a dare il meglio di voi, specialmente a pazienza: potreste non reggere alle solite 'amorevoli sparate' della persona amata, soprattutto in questo periodo di crisi esistenziale dovuta ai recenti fatti che tutti ben conosciamo. Single, in campo affettivo a dominare sarà un grande pessimismo, il che potrebbe condizionare negativamente il vostro modo di giudicare persone e rapporti. Qualcuno troverà certamente conforto dal proprio carattere, forte e fiducioso verso il futuro: bravi!

Il consiglio degli astri è quello si lasciare che sia la voglia di andare avanti a dare il ritmo alla giornata, accontentandosi per il momento di ciò che si ha. Nel lavoro per chiudere, le stelle di oggi non si presenteranno per nulla positive. Diciamo che negli affari è consigliata la massima prudenza: evitate quindi le spese rimandando nuovi progetti a tempi migliori.

Acquario: ★★★★. Il prossimo sabato sarà una giornata buona per le cose di casa. Qualche piccolo affaruccio da cogliere al volo, magari su internet, oppure la messa a punto di brevi programmi in vista della prossima estate quando tutto ritornerà alla solita vita di sempre. Un ottimo Urano in Toro in sestile al vostro Mercurio assicura una forma vivace e un sostanziale equilibrio di tutte le funzioni del vostro organismo. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, tensioni e stress abbastanza probabili da metà pomeriggio in su. In ambito di coppia, potrebbero esserci problemi emergenti da superare con qualche componente il nucleo familiare: mettete da parte indecisioni o mancanza di fiducia prendendo esempio da chi, prima di voi, ha avuto le stesse difficoltà. Single, in amore la situazione sentimentale potrebbe ancora essere 'di studio', oppure in evoluzione: forse fareste meglio non dare nulla per scontato evitando di fare progetti a breve termine. Qualcosa vi preoccupa? Non dateci gran peso, forse avete solo bisogno di una bella giornata di sano relax, seppur nella scontata quiete delle mura di casa. Nel lavoro intanto, sarete decisi e coraggiosi: niente vi fermerà, figuriamoci le tensioni dovute a questo periodo...

Pesci: ★★★★. Questo fine settimana indica che la giornata sarà mediamente buona. Le previsioni di sabato prevedono abbastanza tranquillità su cui puntare. Forse riuscirete ad essere più aperti e accondiscendenti, cosa che verrà apprezzata moltissimo dalle persone presenti nel vostro ambito familiare. Secondo l'oroscopo del giorno 14 marzo riguardo l'amore, di certo il favore delle stelle aiuterà ad essere calmi e concilianti con il partner. In alcuni casi, anche se potranno esserci dei piccoli contrasti, sicuramente saprete come risolverli magari minimizzando le cose. Se single invece, visto il periodo restrittivo a cui siamo tutti costretti a sottostare, si consiglia di stare attenti a non mostrarsi troppo distaccati dalla persona che vi interessa. Magari in tempi normali talee comportamento poteva essere un'ottima strategia per farsi desiderare di più, ma in questi giorni senz'altro farebbe sortire un effetto contrario. Nel lavoro, per concludere, preparatevi a gongolare nel vedere eventuali progetti realizzarsi sotto i vostri occhi. In molti riuscirete anche a trovare dei punti in comune con chi, nel frangente, dovesse dimostrare idee differenti dalle vostre.