L'oroscopo per la giornata di giovedì 12 marzo ha in serbo molte sorprese per tutti i segni zodiacali: in amore spiccheranno il Cancro e i Pesci mentre l'Ariete riuscirà a risolvere le difficoltà degli ultimi giorni. Troviamo la Luna in quadratura a Plutone, Marte in congiunzione a Giove e Giove in congiunzione a Plutone.

Scopriamo nel dettaglio che novità caratterizzeranno la giornata del 12 marzo per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche del 12 marzo: Toro stressato e Cancro fortunato in amore

Ariete: potrebbe essere il momento giusto per chiarire le recenti incomprensioni avute con il partner. Il consiglio è quello di mantenere i toni pacati, ma di non farvi abbindolare da spiegazioni poco convincenti. Potreste sentirvi un po' soli e annoiati, ma organizzando le giornate in modo attivo riuscirete a superare questi difficili momenti. Forse, vi sarà utile dedicarvi alla lettura degli ultimi libri acquistati o all'ideazione di nuovi progetti.

Dal punto di vista dell'amicizia ci sarà un piccolo miglioramento e capirete, finalmente, chi è dalla vostra parte e chi, invece, vi rema contro. Attenzione a non esagerare con gli snack salati.

Toro: potreste sentirvi un po' stanchi e giù di tono, non è facile vivere momenti di stress e mantenere la lucidità, ma il partner saprà esservi d'aiuto e supportarvi. Vivere in ambienti chiusi, per troppo tempo, potrebbe favorire la nascita di piccole discussioni domestiche, ma con la giusta dose tranquillità tutto si risolverà.

La situazione con i figli migliorerà, forse ci sarà un confronto e si renderanno conto che in voi possono trovare un vero e proprio punto di riferimento. Attenzione a non esagerare con le pulizie domestiche, dedicate il giusto tempo alla casa, ma sfruttate questi momenti anche per riprendere qualche passione che non coltivavate da tempo.

Gemelli: l'Oroscopo consiglia di prestare molta attenzione al rapporto con il vostro partner, potrebbe non essere facile riuscire a trovare un punto d' incontro, ma con la determinazione di entrambi, la situazione potrebbe migliorare e raggiungere stabilità.

Un membro della famiglia, forse, vi metterà un po' troppo sotto pressione, potrebbe essere il momento giusto per dirgli, esattamente, come la pensate e per iniziare a farvi rispettare. Il rapporto con i figli procederà in modo equilibrato, riuscirete ad avere un dialogo aperto e costruttivo e vi sentirete amati e stimati. Attenzione agli sbalzi di temperatura che potrebbero mettere a dura prova la vostra gola.

Cancro: l'amore vi sorriderà, verrete travolti dalla passione e dal desiderio e il vostro partner non potrà che apprezzare questo cambiamento. Eros e tenerezze si mescoleranno e daranno un nuovo spessore alla vostra relazione.

Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a fare dei piani seri per il futuro, il suggerimento è quello di rimanere sempre razionali e di prendervi il giusto tempo prima di decidere. Potreste essere un po' preoccupati per la situazione lavorativa, il consiglio dell'oroscopo è quello di non arrendervi e di rimandare, a momenti più rosei, la realizzazione dei vostri progetti. Attenzione ai piccoli disturbi di stomaco che potrebbero rovinare il vostro umore.

Oroscopo di giovedì 12 marzo: battuta d'arresto per il Leone e solitudine per la Bilancia

Leone: il vostro segno è sempre stato caratterizzato da una personalità forte e determinata, ma non siete invincibili e, in un momento complesso come questo, potreste avvertire il bisogno di confrontarvi con gli altri e di ricevere il loro appoggio.

L'oroscopo consiglia di prendere il vostro smartphone e di telefonare ad un amico che non sentivate da tempo, potreste riuscire a distrarvi e a recuperare un rapporto che davate per certo. L'amore, per ora, non è la vostra priorità, il partner potrebbe rendersi conto del vostro distacco, ma se è veramente innamorato vi saprà aspettare e farà di tutto per non perdervi. Attenzione ai piccoli dolori di schiena.

Vergine: tanto amore e tanta passione tra voi e il vostro partner! Saprete gestire al meglio questo difficile momento e consolare chi, travolto dall'ansia, crede di non potercela fare. Forse, avrete qualche difficoltà nel comunicare con i figli infatti non sempre è facile discutere senza fraintendimenti, ma con la giusta dose di pazienza tutto si risolverà.

Attenzione agli sforzi eccessivi, potrebbero recarvi dei piccoli disturbi alla schiena e alle ossa, nel caso di lavori domestici pesanti, il consiglio è quello di farvi aiutare dalla vostra dolce metà. Potrebbe essere il momento giusto per allontanare un amico che vi ha deluso profondamente.

Bilancia: a livello sociale, potreste risentire di questo isolamento forzato, non sarà facile per voi avere pochi contatti con gli altri, ma tutto potrà essere affrontato con il giusto spirito se proverete a dedicare del tempo ai vostri interessi. Ci sono molte cose che si possono fare in casa e, forse, potreste scoprire che qualcuna di queste attività ha ottime potenzialità per trasformarsi in qualcosa di più.

I rapporti con il partner, seppur minori, saranno equilibrati e positivi, il semplice sentire la sua voce potrà aiutarvi a risollevare l'umore e a darvi speranza. Un'ottima idea potrebbe essere quella di dedicarvi all'attività fisica: è sufficiente avere in casa un tappetino ginnico e un cellulare!

Scorpione: vi sentirete più energici che mai, nonostante il momento complicato, sapete perfettamente quale strada volete prendere e non permetterete a nessuno di mettervi i piedi in testa. Potreste dedicare queste energie positive all'arte: musica, disegno, scrittura. La vostra positività contagerà anche gli amici e riuscirete ad aiutarli nella gestione dell'ansia.

Con il partner le cose procederanno bene, ma forse avrete bisogno di chiarire qualche piccola questione ancora irrisolta. Il consiglio dell'oroscopo è quello di dedicarvi alla cottura del vostro dolce preferito, non temete per la forma fisica, avrete modo di bruciare tutte le calorie accumulate

Previsioni astrologiche di giovedì 12 marzo: Sagittario ansioso e amore per Pesci

Sagittario: l'ansia la farà da padrona nella giornata di oggi. Il partner, la famiglia e gli amici vi saranno vicini, anche se non fisicamente, ma avrete bisogno di trovare la forza in voi stessi per ritrovare la positività.

La musica, il disegno, lo sport e la cucina sono tutte attività utilissime per distrarsi e per realizzare qualcosa di bello. L'oroscopo consiglia di non arrendervi e di attendere il ritorno di momenti più positivi, se saprete mantenere la lucidità riuscirete presto a ritrovare la carica giusta. Attenzione a non sfogare la vostra frustrazione nel cibo: dolci e prodotti confezionati potrebbero causarvi qualche disturbo digestivo.

Capricorno: la vostra determinazione non vi abbandonerà e, nonostante le difficoltà del caso, riuscirete a portare avanti il lavoro da casa. Potreste non raggiungere gli obiettivi desiderati, ma sarete molto fieri di voi.

Con il partner potrebbero esserci delle ostacoli, forse incomprensioni dovuti alla tensione del momento o a vecchie liti irrisolte. Il consiglio è quello di affrontarle senza alzare troppo i toni, il partner apprezzerà l'atteggiamento sincero e pacato e si sentirà più incline al raggiungimento di un compromesso. Attenzione a non esagerare troppo con l'attività fisica: allenarsi, anche se in casa, fa bene, ma cercate di rispettare i vostri limiti.

Acquario: potreste sentirvi un po' stressati e sottotono, stare in casa non è cosa facile per voi e le ansie del partner non faranno che aumentare il vostro nervosismo.

Il consiglio è quello di comprendere le paure della persona amata, di starle accanto e di provare a distrarla con qualche attività da fare in casa. Lo shopping per ora è escluso, ma potrebbe essere divertente sistemare l'armadio e decidere cosa tenere e cosa regalare! Attenzione a non affaticare troppo la vista davanti al computer e al cellulare, potrebbe aiutarvi fare delle piccole pause per dare modo ai vostri occhi di riposarsi.

Pesci: l'ansia potrebbe rendere questa giornata pesante e difficile da affrontare, ma se chiederete aiuto al vostro partner tutto andrà per il verso giusto. Vi sentirete amati e coccolati e capirete di aver fatto le scelte giuste nella vita.

I figli potrebbero darvi qualche piccola preoccupazione, non è semplice per loro rimanere a casa, ma l'atmosfera si alleggerirà se riuscirete ad organizzare qualche attività divertente e spensierata. Un modo giusto per gratificarvi potrebbe essere quello di cucinare qualcosa di buono, l'oroscopo consiglia di coinvolgere anche il partner e i figli nella cottura: sarà piacevole e divertente!