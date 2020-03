L'Oroscopo del weekend dal 13 al 15 marzo approfondirà le sensazioni amorose tenendo conto della presenza degli astri, favorevoli per elargire splendide emozioni a tutti i segni zodiacali. In particolar modo la presenza di Luna in Scorpione venerdì, sabato e in Sagittario domenica, regalerà un modo di amare più introspettivo, passionale e idealistico tutto da approfondire nelle previsioni astrali segno per segno.

Sensazioni inaspettate nell'oroscopo del weekend di marzo

Ariete: il satellite notturno vi sarà complice per tutto il fine settimana e regalerà ottimismo, vitalità anche se le sensazioni saranno alquanto inquiete soprattutto domenica.

Baldanzosi ma anche permalosi, attenzione a non litigare con le persone a cui volete bene.

Toro: attenzione a un inizio weekend un po' teso per i sentimenti a causa di Luna in opposizione che vi renderà poco tolleranti nei confronti degli altri. Cercherete di nascondere la rabbia in modo sapiente, ma che potrebbe esplodere all'improvviso e creare disappunto. Fortunata per l'amore la giornata di domenica che proporrà eventi inaspettati.

Gemelli: il fine settimana si colorerà di influssi benefici grazie alla posizione favorevole di Venere e Urano che garantiranno un atteggiamento più ottimista e originale.

Attenzione solo a Luna opposta nella giornata di domenica che potrebbe causare una confusione mentale accentuata anche dalla dissonanza degli astri presenti in Pesci.

Cancro: Luna dallo Scorpione a inizio weekend garantirà un forte intuito e sarete anche molto passionali in amore. Le sensazioni diventeranno più istintive e un nuovo equilibrio vi pervaderà anche domenica grazie all'influsso favorevole di Sole dai Pesci.

Leone: l'inizio del weekend sarà un po' nervoso a causa di Luna in quadratura che potrebbe generare noie e sprigionare patemi d'animo insensati. In amore non siate eccessivamente gelosi o possessivi, rischierete di asfissiare il partner. Buona e più dinamica la posizione di Luna domenica.

Vergine: l'astro d'argento in sestile astrologico nelle giornate di venerdì e sabato, garantirà emozioni più profonde.

Ecco perché cercherete di portare avanti le vostre convinzioni con veemenza, anche con maggiore impulsività. Attenzione a una Luna un po' nervosa domenica.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: aspettatevi l'inaspettato con Venere e Urano dal Toro che porranno degli interrogativi in amore, spronandovi a rivoluzionare i sentimenti in maniera più eccitante e originale. Luna favorevole domenica, vi regalerà maggiore fiducia in voi stessi e tanta vitalità.

Scorpione: Luna nel segno venerdì e sabato illuminerà la vostra interiorità e anche nei confronti degli altri, diventerete molto introspettivi analizzando a fondo le sensazioni più nascoste.

I nodi lunari dal Cancro rievocheranno sensazioni passate che potrete utilizzare nel presente per acquisire maggiore consapevolezza.

Sagittario: buona la posizione di Luna nel segno domenica che regalerà vitalità e una maggiore sensibilità d'animo. La quadratura di Sole e Nettuno confonderà un po' le idee a inizio weekend, ma l'astro d'argento benefico stimolerà ad affermare le vostre opinioni con maggior dinamismo.

Capricorno: Marte nel segno stringerà le sue energie positive con Luna e vi sentirete più vivi e determinati nel portare avanti i vostri progetti con coraggio. La sfera sentimentale sarà analizzata con maggiore obiettività grazie all'influsso di Saturno che filtrerà le emozioni attraverso un maggior autocontrollo.

Acquario: Mercurio e Luna quadrati nelle giornate di venerdì e sabato potrebbero farvi mancare di obiettività e rischierete che la razionalità possa sopraffare le emozioni. Forse avrete bisogno di far fluire queste sensazioni, sfogandovi per riordinare bene i pensieri.

Pesci: l'influenza benefica di Urano e dell'astro venusiano dal Toro si farà sentire per tutto il weekend e garantirà avvenimenti inaspettati. Le sensazioni amorose saranno profonde ma anche instabili, quindi potreste decidere di rivoluzionare le unioni sentimentali in modo imprevedibile.